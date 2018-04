Je o železniční mobilní síti již rozhodnuto?

Na jaře příštího roku by měly České dráhy začít s implementací mobilní sítě GSM-R. Tato síť vychází ze standardu GSM, přináší však vyšší spolehlivost, některé funkce navíc jako třeba skupinové volání nebo telefonní číslo strojvůdce odvozené od čísla vlaku. Jiné funkce GSM jako například datové přenosy GPRS ještě nebyly schváleny. GSM-R využívá vlastní frekvenční pásma poblíž pásem pro uplink a downlink v systému GSM 900. GSM-R by mělo zvýšit bezpečnost na železnici a zavést mezinárodní komaptibilitu radiostanic namísto současné analogové džungle, v Německu chtějí svůj analogový systém zcela odstavit a nahradit GSM-R již v roce 2005. GSM-R je pro České dráhy nesmírně nutné nejen kvůli bezpečnosti a kompatibilitě, ale hlavně pro zachování mezinárodní nákladní dopravy na našem území. Ta je na rozdíl od osobní dopravy pro české dráhy zisková, pokud by se zavádění GSM-R u nás příliš opozdilo, nákladní tranzitní se českým železnicím vyhne a České dráhy budou mít smůlu. Dráhy mrhají s penězi již nyní, projekt GSM-R na našich železnicích nabral již 27 měsíců zpoždění kvůli nepovedeným výběrovým řízením. Úroky z půčky na GSM-R je však nutné splácet již nyní a peníze není možné použít na jiný účel, došlo by tím k úvěrovému podvodu. Podle našich informací by měly České dráhy rozhodnout o výběru dodavatele v těchto dnech.

Opakování matkou moudrosti?

Letos v červnu se vítězem opakovaného výběrového řízení na dodávku sítě GSM-R stala společnost Kapsch. Stejně jako v původním výběrovém řízení loni tak skončila na druhém místě firma Siemens, která v obou případech výsledky tendru úspěšně napadla u brněnského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pikantní je, že nabídky obou firem posuzovaly odborné komise ministerstva dopravy a Českých drah, obě vybraly nabídku uchazeče Siemens, vedení drah se však přesto rozhodlo pro nabídku firmy Kapsch. Firma Siemens si letos opět stěžovala u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ÚOHS přikázal Českým drahám zopakovat poslední část letošního výběrového řízení a na základě stávajících podkladů vybrat znovu dodavatele. České dráhy se proti verdiktu ÚOHS odvolaly, ÚOHS odvolání zamítl a ČD jsou povinny provést nový výběr. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský nás ujistil, že do 30 dní bude skutečně proveden nový výběr.

České dráhy jsou si vědomy nepořádků výběrového řízení na dodávku sítě GSM-R, provedly proto mimořádný audit a zjištěné nedostatky byly předkladatelem zprávy shrnuty do návrhu opatření a představenstvo společnosti je uložilo provést příslušným náměstkům generálního ředitele.

Najdeme verdikt Českých drah pod vánočním stromečkem?

Podle našich informací měla komise vedení Českých drah pod vedením ředitel investičního odboru ing. Jiřího Bureše provést opětovný výběr dodavatele sítě pro GSM-R už tento víkend, výsledek hodlají dráhy oznámit v úterý 23. prosince. Načasování zveřejnění výsledků těsně před Vánocemi, kdy jsou úřady, média i veřejnost v podstatě paralyzovány přípravou svátečních oslav, je jistě zajímavé a lze jej vysvětlovat různě. Na členech komise každopádně leží velká odpovědnost, pokud by jejich rozhodnutí bylo opět úspěšně napadeno, zavedení GSM-R by se odsunulo do nedohledna a České dráhy by měly velký problém. Pokoušeli jsme se získat stanovisko ředitele investičního odboru Buneše, v pátek však měl dovolenou, jeho sekretařiát nás odkázal na ředitele právního odboru Mgr. Jana Blechu, ten však měl jednání a nebyl k zastižení. Stanoviska obou manažerů se ještě pokusíme získat.

ČD plánují postupně pokrýt signálem nejdříve zhruba 700 kilometrů tratí I. a II. koridoru. V konečné fázi by mohlo být pokryto šest tisíc kilometrů tratí, což jsou dvě třetiny tuzemské železnice. Hodnota pilotního projektu na výstavbu mobilní železniční sítě GSM-R činí zhruba 300 milionů korun, celkem budou muset ČD do systému investovat šest miliard korun. Výsledek tendru na dodávku GSM-R pro České dráhy však zřejmě bude mít vliv na tendry v dalších zemích, zejména v Polsku.