Je o inspiraci s logy operátorů nouze?

Párkrát nás v redakci napadlo, jak asi vzniklo logo Českého Mobilu. Vás možná také. Ovšem ze všech probíraných variant se nám žádná nezdálo ani dost seriózní, ani dost veselá na to, abychom vás s ní seznámili. Až nyní.

Při internetovém brouzdání, které je také součástí naší práce, se jeden z kolegů dostal až do jedné "logobanky". Prohlíží, prohlíží a najednou, co zří jeho oko? Tohle přeci už někde viděl!

Výsledek jeho náhodného objevitelského kliknutí vám přinášíme v plném znění. Nemáme samozřejmě žádný důkaz, že autoři loga čerpali svou inspiraci právě zde, ale vůbec bychom se tomu nedivili.

Považte sami. Odstraňte písmena "SOFT SEEK" a dejte pryč i ručku s lupou. Výsledek si stranově obraťte. Nyní již nejste daleko od současného loga Českého Mobilu. Přidejte trochu tvůrčí invence. Že nevíte jak? Pokuste se například, na základě zbytku předchozího obrázku, graficky vyjádřit konkrétní skupinu uživatelů, která se nějak odlišuje od ostatních osob. Proč byste takovou skupinu nemohli ztvárnit právě kruhem? Protože ještě potřebujete ukázat, že tato skupina má něco navíc, přidejte nad kruh jakoby letmo nahozenou čárku.

To ještě není vše, Potřebujete, třeba dle klientova zadání, ukázat, že skupina uživatelů není izolovaná a uzavřená. Jak na to? Co jednoduššího, než čáru kruhu v jednom místě přerušit. Protože je ona skupina otevřená téměř každému, musí být kruh přerušen větší mezerou, která ukáže, že není nijak těžké se do kruhu dostat. Už se blížíme k cíli.

V původním návrhu jsou čtyři čáry, zjevně ovíjející naznačený kruh. Není jich trochu moc? Asi ano. Navíc nové logo musí, podle klientova přání, symbolizovat přenos hlasu, dat a obrazu. Nebo musí ukazovat, že se dá komunikovat na zemi, ve vzduchu a na vodě (pozor, nenechte se svést k americkým jednotkám SEAL, jejichž název vyjadřuje totéž) a možná, že je také potřeba vyjádřit kvalitu, rychlost a dostupnost... Všechny naznačené trojice dobře vystihnou tři čáry přes kruh. Tři čáry mohou současně poukazovat na to, že jde o třetího operátora, nebo také mají představovat hodně stylizované písmeno "M".

Jejich lehké zakřivení dodá logu dynamiku, směr vzhůru a jejich rozšíření v horní části zvýrazní růst a vývoj, orientaci na budoucnost a ostatní podobné obsahové náležitosti, nezbytné pro moderní firmu.

Pak již jen zbývá najít vhodný typ písma a barevnou kombinaci. Bezpatkové písmo je jasná volba, protože nenechává nikoho na pochybách, že jde o moderní firmu. Ostatně tři čáry jakoby vycházejí právě z oněch písmen a symbolizují tak strat z pevného základu. Zároveň však písmo není nijak extravagantní, protože pro telekomunikačního operátora by bylo vyloženě nevhodné.

Šedá barva již jen dokreslí jistou nezbytnou solidnost (ve fantazii tvůrce) a kontrastní červená podtrhne dynamiku a zdravou dravost nové společnosti.

Co vy na to? Možná, že to tak vůbec nebylo, ale stejně tak se nám možná podařilo rekonstruovat tvůrčí proces, předcházející vzniku loga Českého Mobilu. Máte vlastní legendu o vzniku tohoto loga? Zkuste nám ji poslat. Nejlepší otiskneme.