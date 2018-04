Je Nokia 7210 problémový telefon?

Světovými agenturami prolétly začátkem tohoto týdne zprávy, že britská odnož operátora T-Mobile stahuje všechny modely luxusního telefonu s barevným displejem a avantgardní klávesnicí z prodeje. Operátor dokonce doporučil dealerům, aby stáhli všechny reklamy na 7210 a přístroj nevystavovali ve svých obchodech. Ve faxu, který zaslal všem prodejcům, zdůvodnil T-Mobile stažení přístroje četnými stížnostmi zákazníků a diagnózou: „Celková nestabilita telefonu“. Jedná se především o zamrzání přístroje ve chvíli, kdy je současně zapnuté rádio a aktivované GPRS, pády firmwaru a chyby v posílání multimediálních zpráv. O podobných problémech nás informovalo také několik našich čtenářů, kteří si stěžovali zejména na šumění v přídavném headsetu, občasné zamrznutí přístroje a technicky špatně řešený nový typ konektoru Pop-Port. Pokud by problémy s novým konektorem byly rozsáhlejší, nejednalo by se o přehlédnutelnou chybu. Pop-Portem jsou totiž vybaveny všechny nové telefony finské Nokie.

Prozatím jsou stížnosti prvních zákazníků ve Velké Británii na model 7210 shrnuty do několika vět. Především jde o zamrzání přístroje při práci s rádiem (obvykle když je aktivované GPRS) – na první pohled je sice vše v pořádku, ale není možné volat ani přijímat hovory. Dalším problémem jsou občasné pády a chyby firmwaru a nekorektní posílání MMS zpráv. Kvůli těmto chybám se v Británii rozhodli telefon stáhnout z nabídky. Zástupci T-Mobile ještě uvedli, že zhodnotí veškeré problémy a po jejich jednoznačné identifikaci a po jejich opravení uvedou telefon znovu na trh. Podle posledních odhadů by se tak mělo stát již v lednu.

Hrozí něco podobného i u nás? Do redakce nám již přišlo několik příspěvků čtenářů, kteří jsou nespokojeni nejen s telefonem 7210, ale také s jeho mladší sestřičkou, funkčně naprosto totožnou Nokií 6610. Také několik pražských prodejců si postěžovalo na poruchovost těchto modelů, někteří dokonce uvádějí, že každý třetí telefon z těchto řad je problémový. Jako o nejčastějších závadách hovoří o samovolném vypínání telefonů, špatné kvalitě reproduktoru a časté poruchovosti konektoru headsetu. Tolik říkají zástupci menších prodejců, které potkáte přímo v obchodě. Ze zdrojů oficiálních dovozců se toho příliš nedovíte. „Každý telefon má občas nějakou poruchu, ale s problémy u Nokie 7210 jsme se zatím nesetkali,“ řekl nám Oldřich Akrman, produktový manažer firmy GSMobil. Že by tedy Nokie uváděné na náš trh byly bezproblémové? V podobném duchu hovoří také tiskový mluvčí českého T-Mobile: „Problém se stáhnutím Nokie 7210 z prodeje se netýká České republiky. Telefony jsme otestovali, u nás se o ničem takovém neuvažuje.“ Kde se potom berou ony stížnosti čtenářů? Že by se jednalo o několik jedinců, kteří prostě jen měli smůlu na výjimečně nepovedený kus? Pravdou je, že i telefony, které jsme měli na otestování, modely 7210 a 6610, nebyly úplně bezproblémové. Jejich chyby by se ale daly přičíst nefinální verzi firmwaru. Bohužel se ale se stejnými obtížemi setkávají také první majitelé těchto telefonů. Hlavními nedostatky je samovolné vypínání přístroje a opakovaný restart. Co na to Petr Hošek z českého zastoupení Nokie? „V Čechách jsme problémy s těmito telefony vyřešili dříve, než jsme je dali do prodeje. Nevíme o žádných problémech či stížnostech. V žádném případě nehrozí, že by se telefony stahovaly zpět.“

Kde je tedy zakopaný pes? Zmiňovaný problém se zapínáním telefonu podle našich informací souvisí s verzí firmwaru. Přesněji řečeno: restartování přístroje způsobuje nastavení jazyka. Při volbě Automaticky se totiž telefon nedaří zapnout. Při nastavení konkrétního jazyka na například češtinu nebo angličtinu se již telefon chová normálně. „Při prvních dodávkách nás na nutnost nastavení češtiny nikdo neupozornil,“ hovoří jeden z prodejců. V současné době by se již tento problém vyskytovat neměl. „Češtinu již zákazníkům přednastavujeme automaticky,“ říká za Eurotel Martin Žabka. Bohužel ani nastavením konkrétního jazyka není ještě problém vyřešen zcela. V režimu SMS zpráv se při stisku hvězdičky při malém písmu nezobrazují všechny možné znaky. Ty se zobrazí až při přepnutí na velké písmo. Nevychytané mouchy se u obou těchto luxusních a poměrně drahých telefonů řeší prakticky až „za pochodu“...

Všechny zmíněné chyby ukazují na to, že telefony Nokie nebyly dodány na trh s již doladěným firmwarem. Téměř se nabízí spekulace, že finský gigant jednoduše nechává finální testy na samotných uživatelích. Stažení celé várky telefonů z britského trhu tomu koneckonců nasvědčuje. Doufejme, že u chystaných nových mobilů dostanou uživatelé již plně prověřený firmware a celkově hotový telefon. Také nový typ konektoru Pop-Port by si zasloužil vylepšenou technologii svého uchycení, ten současný se totiž příliš snadno od telefonu odpojuje.