Je Nokia 6800 originál, nebo se inspirovala u Motoroly?

Taky vás zaujala minulý týden představená Nokia 6800? Aby ne, je to velmi originálně pojatý telefon, který se v zavřeném stavu tváří jako obyčejný, i když trochu přerostlý mobil, ale po otevření a pootočení o 90 stupňů je z něj takový netradiční komunikátor. Je ale tato koncepce opravdu originální myšlenkou Nokie? Možná nikoliv, podařilo se nám získat obrázky velmi podobného telefonu od Motoroly, který se sice do výroby nedostal, ale Motorola nad ním uvažovala již před několika lety.

Tento telefon od Motoroly se ani nedočkal přesného označení (alespoň nám není známo), v prezentaci výrobce, zhruba z počátku roku 2000, je označován jen jako „Timeport Vision“. Přístroj měl být vlajkovou lodí Motoroly v řadě telefonů Timeport. V prezentaci jsou tři obrázky tohoto přístroje v několika variantách. Zjevně v té době Motorola ještě neměla jasno, jak přesně by telefon měl vypadat. V době vzniku prezentace Motorola plánovala uvést tento telefon na trh přibližně v druhém čtvrtletí letošního roku, takže by Nokii předběhla skoro o rok (Nokia 6800 se začne prodávat až na jaře příštího roku). Nezdařilo se, telefon se, jak je dobře známo, do prodeje nedostal, přesto se můžeme podívat, co měl umět a jak měl fungovat.

Přístroj měl jen monochromatický displej, jak také v roce 2000 jinak, ale měl mít displej dotykový, takže vedle rozvírací QWERTY klávesnice měl disponovat i funkcí rozpoznávání písma. Displej se stejně jako u Nokie 6800 u rozevřeného telefonu natáčel o 90 stupňů a i klávesnice vypadala velmi podobně. Trochu jiné to bylo se zavřeným telefonem, podle jednoho z obrázků neměl alfanumerickou klávesnici, ale jen kontextové klávesy a joystick. Na dalších dvou obrázcích je ale již vnější klávesnice vidět, v jednom případě opět s joystickem, v druhém je na obrázku jen naznačená. Tvar telefonu je poplatný době vzniku tohoto návrhu, ale od současné Nokie 6800 se příliš neliší, koncepce byla myšlena zjevně úplně stejně. Hmotnost a rozměry telefonu nejsou na dostupných dokumentech k dispozici.

Zajímavá měla být i výbava tohoto telefonu. Přístroj měl umět Java aplikace, měl mít e-mailový klient, multifunkční internetový prohlížeč (WAP, x-HTML a dokonce i iMode) a plnou škálu manažerských funkcí. Možná škoda, že se Motorole tento projekt nepodařilo dotáhnou do sériové produkce, takhle bude případný úspěch takto koncipovaného telefonu zdobit Nokii. Motorola se místo tohoto prototypu rozhodla jít cestou komunikátoru Accompli (A008, A6288, A388, či A009), který si sice získal slušnou popularitu, ale dnes se zdá jeho koncepce již přežitá. Uvidíme, s čím se pochlubí Motorola příští rok, možná v její nabídce najdeme nějaký nový chytrý telefon, či přímo komunikátor. Pokud však chcete vyzkoušet telefon s rozvírací QWERTY klávesnicí, budete muset zajít k Nokii a vyzkoušet příští rok její novinku 6800.