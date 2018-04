Je nám vůbec třeba telekomunikačního zákona?

O tom, že legislativní procesy v našem parlamentu nefungují tak, jak bychom doufali, je třeba asi zbytečné se přít. Málokterý významný zákon se ale dočkal tak hlubokého opomíjení a pohrdání naší sněmovny, jako zákon telekomunikační. O tom, že by Český republika potřebovala nahradit dosud platný telekomunikační zákon z roku 1964 z gruntu novým, se diskutuje deset let. Po deset let se nedělo nic jiného, než že se z nejrůznějších důvodů shazovaly pod stůl jednotlivé verze a návrhy a to z důvodů nejrozličnějších, takže udržet si přehled o situaci si vyžaduje značnou námahu i u lidí z oboru.

Skoro by se dalo říci, že opovržení, jehož se telekomunikačnímu zákonu dostává, pramení z jeho nepotřebnosti. Cožpak by si naši zákonodárci dovolili pominout věc zásadního významu? Ukazuje se, že dovolili - namísto deset let nedořešeného sporu o telekomunikační zákon hasí požáry při vyhánění sviní před parlament nebo při flikování státní podpory zemědělství nesmysly jménem zelená nafta.

Telekomunikační zákon přitom obecně v legislativní hierarchii stojí značně vysoko a je v civilizované evropské společnosti začasté v centru dění. To nebývá nic divného - zatímco trestní právo je třeba novelizovat jen velmi zřídka a zejména v precedenčních právních systémech vydrží téměř beze změn, telekomunikace jsou obor prudce se rozvíjející a žádající častější zásahy do zákona tam, kde zákon již od počátku ne zcela precizně vymezil regulační rámce a nenastavil podmínky dost optimálně na to, aby bylo možno zákon na nové podmínky přizpůsobit vyhláškami.

Telekomunikační zákon je přitom v podstatě znám již od starověku. Již staří římané považovali za vhodné ujednotit některá pravidla o transportu zpráv či hmotných předmětů - ba přímo některé z těchto činností přímo podmínili státním dohledem. Tak vznikly první regulátoři telekomunikačního trhu ... 

Telekomunikační zákon cituje i Bible a to v Matoušově páté kapitole, kdy Ježíš říká "Kdo tě donutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě." Non civis romanum, občané neřímští, měli ze zákona danou povinnost vzít legionáři výzbroj na jednu římskou míli, pokud je o to požádal - i to je jedna z typických právních úprav stojících na počátku telekomunikací...

Zatímco Ježíš, Josephus Flavius a další kapacity starověku považovali telekomunikační zákon za zmínky hodný, dnes je postoj poslanců k němu až nepříjemně rozpačitý. Telekomunikační zákon totiž skýtá málo možností, jak z něj vytřískat politický kapitál - zatímco jednoduché kauzy skýtají možnost snadno se blísknout před voliči, telekomunikační zákon je poměrně sofistikovaným problémem, v němž se voliči orientují velmi sporadicky, ne-li vůbec. To bych považoval za největší důvod stálého zdržování přijetí nového zákona.

Že se pravicová vláda - a to dosti překvapivě - stavěla k telekomunikacím laxně, je obecně známý fakt. Kritici vládě ODS, KDU-ČSL a ODA (tedy v podstatě i dnešní US) vyčítají především neprůhledné transformační procesy a s nimi související podezření z korupce, dnes již asi v podstatě neprokazatelná. Všem podezřením z korupce jen nahrával nezájem pravicových stran o řešení telekomunikační legislativy a další rozvoj telekomunikací v ČR - veškerá příprava na liberalizaci trhu pro tyto strany skončila prodejem části SPT Telecom strategickému partnerovi za podmínek poněkud neprůhledných, a stanovení termínu liberaliziace na 1.1.2001. A to je velmi, velmi málo.

Na co vlastně telekomunikační zákon je?

Tak, jako ostatní zákon slouží k vymezení toho, za jakých podmínek lze v telekomunikacích podnikat a co dělat. Někdo by mohl namítnout, že s liberalizací trhu postrádá telekomunikační zákon smyslu - vždyť všichni mohou dělat vše. A to je právě ten omyl. Telekomunikační zákon v takovémto případě musí stanovovat pravidla trhu a upravovat některé nezaslouženě nerovné vztahy. Typicky nezaslouženě nerovným vztahem může být vztah bývalého monopolního telefonního operátora a začínajícího konkurenta. Bez dobrého telekomunikačního zákona by mezi nimi těžko došlo k rovné a rozumné dohodě o propojení - a kdo by si koupil služby alternativního operátora, z jehož sítě by nebylo možno volat do sítě, kterou používá naprostá většina uživatelů.

Telekomunikační zákon tedy definuje rámec narovnání nezaslouženě nerovných podmínek - zpravidla také určuje nějakého "živého" koordinátora, regulátora trh. V našem případě Český telekomunikační úřad. A zpravidla také určuje, komu je regulátor podřízen a kdo má či nemá právo něco regulátorovi přikazovat. Zpravidla se dochází k tomu, že regulátor je zodpovědný za naplňování nějaké vládní vize o rozvoji telekomunikací ve státě. Úkol je samozřejmě těžký tam, kde vize schází - a tak třeba na ČTÚ je těžko se v mnoha případech zlobit.

Právě kvůli velké roli, jakou regulátor hraje v telekomunikační politice, je třeba ukotvení jeho působnosti a nezávislosti věnovat značnou pozornost. Například situace, v níž se momentálně nachází ČTÚ představuje spíše tragikomickou frašku, než seriosní postavení regulátora. ČTÚ je součástí ministerstva dopravy a spojů, přičemž náměstkyně tohoto ministerstva sedí ve statutárních orgánech významných telekomunikačních firem.

Ministerstvo a státní FNM je dále držitelem vlastnických a často i výkonných práv v těchto firmách. To vše ČTÚ značně vzdaluje od statutu nezávislého regulátora a sebelepší snaha z jeho strany se míjí účinkem právě z hlediska špatného ukotvení regulátora a jeho nezávislosti ve státní správě. Jen pro ilustraci připomenu nedávný incident, kdy ČTÚ tlačilo na SPT Telecom, aby přijalo některé podmínky provozovatelů internetu, jinak že mu nepodepíše výjimku na prodloužení platnosti tarifu Internet99. Výjimku podepsal sám ministr Peltrám bez domluvy s regulátorem, na což jistě měl pravomoci, rozhodně tak ale plivnul do tváře regulátorovi.

Tolik snad stručně k praktickému významu telekomunikačního zákona. O tom, zda má cenu lákat telekomunikační firmy do země, asi není třeba příliš debatovat v době, kdy jediným výnosným artiklem jsou telekomunikace, zbraně a drogy a kdy investice do telekomunikací představují pro všechny státy vítanou položku do státního rozpočtu.

Je bezpodmínečně nutné, aby s co největším předstihem před liberalizací trhu byly potenciálním zájemcům o podnikání v telekomunikacích známy podmínky. Dnes víme, že o předstihu se nebude dát mluvit a že budeme rádi, když se vše alespoň stihne.

Problematiku telekomunikačního zákona na Mobil serveru sledujeme již delší dobu a chystáme pro vás na nejbližší dobu další materiály týkající se telekomunikačního zákona, tentokráte pro pokročilejší čtenáře