Je libo speciální číslo na Twist kartě?

Jistě si každý alespoň jednou pomyslel, jakpak se asi nechá sehnat krásné kulaté, lehce zapamatovatelné číslo na SIM kartě. U normálních tarifů firmy RadioMobil je to jednoduché. Zlatá čísla prostě nejsou za peníze a buď máte tedy štěstí nebo si budete muset nosit číslo napsané na lístečku. Ale jedna možnost tu je - kupte si zlaté číslo na Twist a nechte si aktivovat normální tarif.

U předplacených karet Twist je tedy situace následující. Přijdete do obchodu a pokud budete chtít koupit samotnou Twist kartu, pak máte vyhráno. Zlatá a stříbrná čísla se totiž nedistribuují ve Twist sadách. Důvod je jednoduchý - cena. Zlatá karta totiž stojí 6.999 Kč včetně DPH a stříbrná karta 4.999 Kč s DPH. Po zakomponování do Twist sady by tedy tato čísla zvedla její cenu do jiných výšin a kampaň Paegasu by byla neplatná a jeho ceníky také.

Zlatá čísla vypadají následovně, jak je ukázáno v tabulce.

Popis Příklad Variace max. 2 čísel 881 181 Postupka z 5 čísel na začátku (možno vzestupně i sestupně) 876 548

Stříbrná čísla vypadají zase takto:

Popis Příklad Variace max. 3 tří čísel 823 828 Postupka ze 4 čísel na začátku (možno vzestupně i sestupně) 876 568 Různá čísla na místech mezi třemi stejnými čísly (umístění na liché nebo sudé pozici) 85 89 82 nebo 85 45 65

Jak je vidět, některá stříbrná čísla jsou ještě lepší, než o dva tisíce dražší čísla zlatá. Je zde vidět například i dosti velký rozdíl mezi cenami "obyčejných čísel" a čísel speciálních. Nejsem si jist, zda bych si vybral některé z výše uvedených zlatých čísel, jak to uvádí ve svém příkladu například Paegas.

Podle našich informací by měly být již karty se speciálními čísly na skladech, takže stačí je jednoduše objednávat, kupovat a handlovat s nimi.

Bohužel existují čísla na přání u Paegasu pouze na kartách Twist a pokud dostanete pěkné číslo v normálním tarifu, je to jen proto, že máte štěstí, známého nebo má prodavač dobrou náladu. Zatím Paegas číslo na přání za příplatek nevede. Doufejme, že v číselné řadě 0604 se začnou také prodávat čísla s normálními tarify a budou zde rezervována také čísla na přání, aby měli zákazníci také z čeho vybírat.