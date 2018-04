Je libo slušivý obleček pro váš mobil?

Mobilní telefon v dnešní době neslouží pouze jako prostředek ke komunikaci. V mnoha případech může být také vkusným módním doplňkem. K tomu kromě povedeného designu může pomoci také výběr vhodného příslušenství. A právě spousta takových doplňků, které lze koupit v každé prodejně s telekomunikační technikou, dává každému mobilu nové rozměry. Jedním z takových produktů jsou pouzdra na mobilní telefony.

Základní rozdíly

Pouzdra na mobily jsou nejběžnějším a finančně nejdostupnějším doplňkem pro váš telefon. V první řadě se od sebe odlišují použitým výrobním materiálem. Tento doplněk se vyrábí dnes již téměř ze všeho - z koženky, kůže, látky, PVC, umělých materiálů a podobně. Dokonce není problémem sehnat také pouzdra plyšová, v podobě různých zvířátek (Např. medvěd, hroch, pes, apod.).

Dalším odlišným prvkem jednotlivých druhů pouzder je způsob jejich uchycení. Převážnou většinu z nich upevníte na opasek (batoh ap.) pomocí kovového klipu. Mohou mít také poutko se suchým zipem, cvočkem, nebo karabinku. Nějaká pouzdra jsou vybavena například jen obyčejnou "tkaničkou" na zavěšení na ruku (což uvítají především nenechavci). Možnosti jsou téměř neomezené a záleží pouze na fantazii výrobce.

V poslední řadě se pouzdra odlišují svým designovým provedením, barvou a samozřejmě - cenou. Na tom, z jakého je pouzdro materiálu a jaké požadavky jsou kladeny na jeho odolnos,t se odráží především právě cena, která se může pohybovat od sto korun do 1000 Kč. Pokud tedy vybíráte pouzdro na telefon, důkladně zvažte, k jakému účelu má sloužit, v jakých podmínkách se s ním budete pohybovat a kolik jste schopni a ochotni do něj investovat.

Levnější kožená pouzdra

Pokud jste běžným uživatelem, který se občas vyskytuje v prašném a vlhkém prostředí, a chcete svůj telefon chránit před negativními vlivy (jako je například prach a špína), ideálním řešením je obyčejné kožené (případně koženkové) pouzdro.

Jeho cena není vysoká (150 - 300 Kč), pouzdro nevyžaduje, abyste z něj telefon před každým hovorem vyndali a posléze jej opět vložili zpět. Přední strana pouzdra je z průhledného materiálu, takže dobře vidíte na displej i klávesnici. Ostatní části pouzdra jsou z jemné kůže nebo koženky. Zezadu je umístěn kovový klip. Suchý zip uzavírá pouzdro a brání telefonu vypadnout. Nevýhodou tohoto typu spočívá ve snížené citlivosti kláves, takže na ně musíte více tlačit.

Luxusní pouzdra

Jste-li úspěšným manažerem, je pro vás tou nejlepší volbouza opasek, například od proslulých výrobců v této oblasti - společnosti Wild Skin nebo Riwal. Takové produkty už se však pohybují v jiné cenové hladině (400 - 700 Kč) než například pouzdra koženková.

Dále si můžete zvolit, zda-li vám bude více vyhovovat pouzdro, ve kterém je telefon uložen vertikálně, nebo horizontálně. Z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit druhou variantu, neboť je to mnohem pohodlnější při jízdě v autě nebo dlouhém vysedávání na poradách. Neobtěžuje vás neustálé píchání antény do boku při každém sebemenším pohybu v sedě. Pokud však jste šťastným majitelem některého z kolibřích modelů s integrovanou anténou (Nokia 8210, 8810, 8850, Siemens S35i), pak je poměrně jedno, jestli chcete svůj telefon do pouzdra postavit nebo pohodně uložit. Luxusní kožená pouzdra jsou nejčastěji k dostání v černé a hnědé barvě.

Sportovní pouzdra

Pokud často a rádi sportujete, nejvhodnějším kandidátem pro vás bude nějaký model ze(například značka Samsonite). Velká část takových pouzder je opravdu velmi dobře designově zpracována. Použitý materiál je především z rozličných látkových materiálů či umělých tkanin. I přesto jsou pouzdra velmi odolná. Především díky tomu, že bývají vycpána molitanem. Tak se telefonu nic nestane ani při pádu či nárazu. Jako prostředek pro uchycení slouží nastavitelné poutko na suchý zip. Velká výhoda těchto pouzder je v tom, že je lze pevně uchytit i na řídítka jízdního kola. Zapínání je na suchý zip nebo na zip klasický. Paleta barev je neomezená. Druhů těchto sportovních pouzder je velké množství a stále přibývají nová.

Vodotěsná pouzdra

Ano, koupit můžete i, jenž chrání telefon proti všemu vlhkému a mokrému. Příliš vkusně sice nevypadá, ale zato výborně odolává tekutinám a vlhku. Poudro je vyrobeno z PVC a vzhledem i tvarem připomíná igelitový pytlík.

Telefon do něj vložíte a pouzdro zajistíte umělohmotnými šrouby. Při telefonování není nutné přístroj vyndat. Slyšitelnost je sice samozřejmě horší než za normálních podmínek, ale pokud nemáte sluchové problémy, nebudete mít větší problémy, abyste druhého volajícího zřetelně slyšeli. Můžete psát i SMS zprávy. Toto pouzdro má univerzální velikost.

A co na to váš telefon?

Při koupi pouzdra dbejte zvýšené pozornosti, na jaký telefon pouzdro použijete. Některá jsou na více typů - především ta sportovní. Jsou vyrobena z velmi elastického materiálu, takže do nich bez větších problémů dostanete například Ericssona 788 a následně i 688. Vodotěsné pouzdro je univerzální, takže není důležité, pro který typ telefonu si jej pořizujete. Většina pouzder (především ta luxusní a obyčejná koženková) jsou však vyráběna přímo na míru. Z vlastní zkušenosti však doporučuji, že je úplně nejlepší kupovat pouzdro přesně "na míru".

Pouzdra jsou velmi praktickým příslušenstvím k mobilnímu telefonu. Chrání jej před nárazy, prachem i vodu. Zároveň vám také ušetří místo v kapsách, do určité míry také mohou snížit riziko krádeže, ale také naopak - záleží na typu pouzdra a jeho upevnění.

Až se tedy vypravíte do prodejny, pečlivě vybírejte a nechat se odradit prvním neúspěchem, kdy vysněné pouzdro v první navštívené prodejně nenaleznete. Ujasněte si, co vlastně chcete, jak by mělo vaše budoucí pouzdro vypadat, k jakému účelu bude sloužit a kolik za něj chcete zaplatit. Hlavně na cenu pozor, protože právě ceny především těch dražších pouzder se mohou v jednotlivých obchodech lišit řádově až o sto korun. A když si nebudete s čímkoli vědět rady, požádejte o pomoc prodejce. Nechte si poradit, ale zároveň si nenechte nic vnutit.

Na závěr bychom rádi poděkovali společnosti Realis spol s r.o. za zapůjčení pouzder k mobilním telefonům.