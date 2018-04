Je libo repasovaný mobil se zárukou?

Motorola začne prodávat použité mobilní telefony. Přístroje si zachovají výhodu podstatně snížené ceny, ale zároveň se na ně bude vztahovat šestiměsíční záruční doba (pramen: Česká obchodní inspekce). Nepůjde totiž o klasický bazarový prodej telefonů, které už někdo nechtěl, nýbrž o prodej mobilů repasovaných přímo u Motoroly.

Současná situace na českém trhu s mobilními telefony je pro jejich výrobce velmi napjatá. Konkurence je nutí uvádět stále nové modely, jejich prodej je ovšem stále komplikovanější. Většina uživatelů dokáže jeden přístroj používat dva i tři roky a výjimkou nejsou ani ti, kterým jeden mobil stačí i delší dobu. Koupí si k němu postupně několik baterií, nabíječku do práce, do auta i na chatu, mají k němu sadu hands free do auta a možná i do kanceláře. V případě pro výrobce nejhorším si navíc k mobilu vytvoří přátelský vztah, podtržený ještě výměnnými kryty s výjevy ze své dovolené. Obdobný stav přitom panuje i v řadě dalších evropských zemí.

Když už se někdo z běžných uživatelů odhodlá k nákupu jiného přístroje, má vždy po ruce lákavé nabídky bazarů a zastaváren, může se podívat po internetu či v inzertních rubrikách. Že nebude mít záruku, mu příliš nevadí, protože cenová dostupnost nabízených, mnohdy zánovních, přístrojů je velmi lákavá.

Proti tomu stojí možnost nákupu přímo u výrobců, kteří poskytují samozřejmě plnou záruku a nabízejí jen úplně nové přístroje. Jejich cena je proto vždy podstatně vyšší než v nejdražším bazaru. Při nákupu u operátorů je sice možné také získat výrazně nižší cenu, ale zákazník v takovém případě musí zpravidla podepsat smluvní závazek na dvouleté využívání služeb daného operátora. A to se mnohým lidem nelíbí. Prodej nových mobilů v zemích s velkou penetrací dnes zkrátka není jednoduchý.

Motorola, která se v Evropě dlouhodobě snaží posílit svoji pozici, zahájí proto v prvním čtvrtletí příštího roku prodej vlastních repasovaných mobilů. Solidní záruka, nižší cena a důvěryhodný prodej jsou trumfy, na které společnost sází. Repasované přístroje budou představovat modely standardně prodávané v roce 2002, takže mohou být pro většinu uživatelů stále atraktivní. Nová evropská iniciativa tak poskytuje výrobci slušné šance nejen v souboji s klasickým prodejem z druhé ruky, ale i k posílení svého podílu na trhu.

Společnost neplánuje výkup starších modelů, a tak zůstane zároveň dost prostoru i bazarům a zastavárnám. Pokud by ovšem prodej vlastních repasovaných mobilů zavedli i další výrobci, museli by pravděpodobně změnit své podmínky i bazary. Na druhou stranu, nikdo zatím přesně neví, jaká bude prodejní cena repasovaných Motorol. Podle dostupných informací ostatní výrobci zatím podobný krok neplánují.