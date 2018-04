Je libo plyšové hands- free?

Móda se nevyhýbá ani oboru mobilních telefonů. Módní nejsou jen některé modely telefonů, ale i třeba široká paleta příslušenství. Doba si však žádá své, takže zapomeňte na barevné kryty, blikající antény nebo roztodivná pouzdra na mobilní telefony. Přichází "mobilní" medvěd!

Nejnovější hit v sortimentu příslušenství pro mobilní telefony pochází z Japonska a jmenuje se prozaicky "mobilní medvěd". Do češtiny těžko přeložitelný název nepopisuje pohybové schopnosti oblíbené dětské hračky, ale jeho příslušnost do oboru mobilní komunikace. Onen medvěd není žádný starosvětský plyš vyplněný hadříky, ale produkt moderní techniky z dílen japonských inženýrů. Když pominula móda Tamagoči či interaktivních příšerek Furby, bude svět dobývat medvěd a pomůckou k úspěchu mu bude rozvinutý trh s mobilními telefony. A co vlastně umí?

Medvěd ve svých útrobách skrývá hlasitou hands-free sadu, tedy reproduktor, mikrofon a konektor pro připojení mobilního telefonu. Potud se nejedná o nic převratného, HF sadu si můžete klidně zamontovat třeba do postele nebo do kuchyňské linky, podle toho, kde trávíte více času. Náš medvěd ovšem kombinuje schopnosti HF sady s virtuální realitou. Volající se vám s pomocí medvídka přiblíží na dosah ruky. Následuje modelová situace. Váš telefon si lebedí v bříšku medvěda a vy se díváte do jeho hlubokých skleněných očí. Na druhé straně města se vaše drahá polovička rozhodne, že vám musí neodkladně něco důležitého sdělit. Místo běžného vyzváněcího tónu se na medvědovi zuřivě rozbliká červené srdce, které zdobí jeho sametový hrudníček. Podle typu vašeho telefonu se hovor sám přijme a vy se, samozřejmě slušně, představíte. Jakmile protistrana začne hovořit, medvěd rozjede svůj virtuální koncert. Jeho rtíky se rozpohybují a věrně napodobují hlas volajícího, jako kdyby stál před vámi. A aby byla iluze dokonalá, po celou dobu hovoru kroutí medvídek hlavou, a to pro jistotu do všech stran. Také ho musíte mít? Než poběžíte do prodejny, tak si přečtěte pár technických údajů.

Hlasitost, jinak perfektně reprodukovaného hovoru, si můžete libovolně nastavit regulátorem na medvědově šíji. Velkou předností celého zařízení je jeho naprosto triviální instalace. Medvěda stačí položit na libovolné místo. Jeho stabilita je perfektní díky časem prověřené konstrukci, na které nic neměnili ani technologičtí nadšenci z dálného východu. Pak stačí jen vložit do útrob plyšáka svůj mobilní telefon, připojit konektor a nastavit automatický příjem hovorů. Postup je tedy stejný, jako v jakékoliv jiné HF sadě. Napájení celého zařízení obstarají tři malé monočlánky typu "C" nebo síťový adaptér na 4,5 V, který ale není standardní součástí balení. Zatím medvěd spolupracuje jen s telefony značky Siemens (C/S25 a C/M/S35) a s telefony Nokia (3210, 3310, 8210, 51xx a 61xx). Rozměry plyšáka jsou 220 x 210 x 180 milimetrů, takže se bez problémů vejde téměř do každé domácnosti.

Jestli jste se rozhodli, že toto příslušenství pro svůj mobilní telefon prostě musíte mít, tak si rychle naplánujte výlet do SRN, kde si jej za přibližně 1400 Kč můžete zakoupit. S největší pravděpodobností se zanedlouho bude medvěd prodávat i u nás, ale to již jeho první majitelé možná budou pravidelně navštěvovat svého psychoanalytika, nebo jejich miláček skončí na hromadě dalších hraček v dětském pokoji.