Je libo odblokovat Alcatel?

Pro odblokování, případně kompletní flashování telefonu se hodí kabel na obr. 1. K vlastnímu flashování naleznete na Internetu řadu programů. My jsme vyzkoušeli SW Andromeda verze 4.8 a telefon One Touch Easy v.16c, kabel pracoval bez problémů. Během zkoušení jsme zazálohovali Flash/EEPROM telefonu, a pak jsme obsah asi 3x nahráli zpátky do paměti. Chyba se žádná nevyskytla, takže předpokládáme, že by kabel měl fungovat i s jinými programy. Řada autorů na Internetu, odkud jsme čerpali, věnuje značnou pozornost napájení obvodu MAX232, jímž je kabel osazen. Podíváte-li se pozorně do schématu, je vidět, že napájení je z portu počítače i z telefonu. Problém zřejmě může nastat při vybité baterii telefonu a při nedostatečném napájení z portu. V tomto případě všichni doporučují použití externího zdroje.

obr. 1 Schéma kabelu pro flashování Alcatelů

Kabel na obr. 2, určený pro datové přenosy a faxování, je řešen podobně, rovněž používá MAX232. Mezi zem a konektor telefonu, pin č.3, je připojen odpor 6k8, který slouží k indikaci připojení datového kabelu. I obvod napájení je v podstatě stejný. Za zmínku by snad stála, a to v souvislosti s oběma kabely, použitá 5V technologie (MAX232). Tu by bylo vhodnější nahradit technologií 3V (MAX3232,MAX3237 ap.) Vhodný software k tomuto kabelu je "Intellisync for Alcatel One Touch" a funguje jen s telefony BE5 (50x a 70x), které umožňují datové a faxové přenosy.

obr. 2 Schéma datového kabelu Alcatel

Na závěr chceme upozornit, že obsahy pamětí Flash/EEPROM v telefonech Alcatel nejsou běžně záměnné. Znamená to, že je třeba vždy si pro jistotu zazálohovat data pro daný telefon, jinak hrozí, že ztratíte-li příslušná data, váš telefon se zbytečně odebere do věčných lovišť. Nejste-li si zcela jisti tím, co děláte, raději neriskujte poškození telefonu.