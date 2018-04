Je libo nějaký prográmek?

Martin Brachtl, článek CHIP 2/98 Martin Brachtl, článek CHIP 3/98 Seminář PilotPlanet'98

To, že zahraniční FTP servery doslova přetékají aplikacemi pro Pilota není také nic nového. Dosvědčuje to pouze, že trend programování aplikací na PDÁčka začíná směřovat tam, kde se kdysi začalo ubírat vytváření programů pro PC. Ačkoliv naše FTP servery vesměs zejí prázdnotou a ryze české, volně dostupné aplikace pro Pilota na nich zatím nenajdete, stále více se začínají ozývat hlasy těch, kterým to vadí a ptají se po informacích v češtině, týkajících se programování na Pilota.Několikrát jsem se setkal s uživateli Pilota, kdy při živé diskusi mimo jiné padla i otázka, týkající se české lokalizace Pilota. V době, kdy se internetem nesou zvěsti o připravovaném Palm IV je nasnadě začít přemýšlet o české lokalizaci jako o standardu, který by vzešel přímo od výrobce. Stejně jako se jiné výrobky (např. mobilní telefony) prodávají téměř zásadně lokalizované, připadne mi naprosto normální, kdybych si koupil na jaře příštího roku Palm IV a při prvním spuštění by mne vítal nápis "Vítá vás Palm IV, váš osobní asistent".Lokalizace, pro tak malý trh? Vyplatí se to vůbec? Jsme opravdu tak malý trh? S radostí zjišťuji, bohužel však od konkurence, že nejsme a že se to vyplatí. Trh s PDÁčky u nás je sice teprve na prahu boomu, ale jsem přesvědčen o tom, že potencionální zákazníci dají přednost "českému" Pilotovi před anglickým.Mobilita, jednoduchost ovládání a rychlost Pilota se přímo vybízí k tvorbě aplikací a jejich využívání v terénu. Na jedné akci v Praze jsem dokonce nepřímo donutil jednoho přísedicího zahanbeně říci "To snad není možné", kdy s těmito slovy schovával zahanbeně poznámkový blok s tužkou do tašky a dále se mi pak díval přes rameno, jak si dělám on-line poznámky. Hned se mne také ptal, zda na Pilota existují nějaké hotové české aplikace.Když jsme se 29.5.98 sešli na PilotPlanet'98, jen málo kdo asi tušil, že se tato akce zapíše do dějin jako počátek "veřejného" programování aplikací na Pilota v českých luzích a hájích (samozřejmě, že i moravských). Otázky, které před čtyřmi měsíci vyvolávaly úsměv na tváři, mi dnes připadají naprosto banální. Vše vlastně odstartovala čeština.Musel jsem odolávat hodně velkému tlaku a náznakům, že snad nejsme z onoho světa, když jsme se rozhodli s Mobil serverem vývoj češtiny dotovat. Podle slov některých uživatelů Pilota měli tito pocit, že programování aplikací na Pilota je pouze výsadou vyvolených. "Free aplikace na PDÁčko u nás? Holý nesmysl". Tak by se taky daly charakterizovat spontánní odpovědi těch, kteří nevěřili. Opak je pravdou a asi nepíši nic nového, když se zmíním o první "free" programátorské vlaštovce, kterou čeština bezesporu je.Existence informace o free češtině na WWW stránkách Pilota rozpoutala bouři dotazů, ve kterých se mne lidé ptají, v čem že se to programuje, jaká je vlastně struktura programu, jak velké jsou tyto programy, budou zdrojáky češtiny k dispozici a pod. Musím přiznat, že v mnoha případech nejsem na tyto otázky schopen odpovědět, protože nejsem programátor. Abych alespoň trošku uspokojil zvědavost těch, kteří se mne ptají, uvádím pár odkazů na WWW stránky v češtině, zabývající se problematikou programování aplikací na Pilota.Nechť je i těchto několik málo odkazů dalším krokem k objasnění problematiky tvorby aplikací pro Pilota těm, kteří se nechali tímto minipočítačem očarovat a rozhodli se svojí programátorskou činností přispět k rozšíření nabídky českých programů (nejlépe free) pro Pilota.