Je libo hologram na displej mobilu?

Dnes vám přinášíme popis "stařenky" (opak od novinky), která je u nás sice k dostání již pár měsíců, ale není zase tak moc rozšířená.

Jedná se o fólii s hologramem, která se vkládá mezi sklíčko mobilního telefonu a jeho displej. Fólie má rozměry cca 2x3 cm a je na ní obrázek, který se při různém úhlu pohledu mění. Prodávají se různé obrázky a my jsme si koupili fólii s obrázkem buldoka. Ne, že by to bylo něco extra, ale hezčí zrovna nebyla na skladě. Po bližším zkoumání jsme přišli na to, že je ten buldok nakonec pěkný. Jedná se o klasického rozzuřeného buldoka, cenícího své zuby tak, jak to známe z Toma a Jerryho. :-)

Takto to vypadá. Teda nevypadá. Tento obrázek jen potvrzuje naši informaci, že se jedná o hologram, jelikož je téměř nemožné tuto věc správně naskenovat, či vyfotit. Pokud tedy použijete na obrázek fraktálové vyhlzování, možná se vám někdy podaří vyzískat z tohoto mastného fleku krásného a ostrého buldoka.

Svůj mobilní telefon si může nechat ozdobit každý. Fólie je ovšem poněkud dražší. Na to, že se jedná o kus obalu, či podobného materiálu, který v sobě má obrázek, se mi zdá cena 250 Kč v maloobchodě trochu drahá. Raději tedy nebudu říkat, kolik stojí ve velkoobchodě. Prozradím snad jen to, že se s cenou nedostanete přes 100 korun. I na takovýchhle srandách se nechá vydělat. A pokud si nedokážete fólii nandat za sklo sami, protože nemáte nářadí na demontáž telefonu, vemte si s sebou ještě další drobné na zaplacení práce, kterou podnikne (ne vždy) prodavač při instalaci hologramu.