Je libo dálkový ovladač ?

S dálkovým ovladačem jsem se poprvé setkal na kolejích v Ostravě, kde tehdy dvoumetrový spolužák Marek používal k přepínání svého přenosného černobílého televizoru palec pravé nohy, jsa nadále pohodlně usazen ve svém oblíbeném křesle, svíraje levou rukou cigaretu a drže sklenici s oblíbeným čůčem v ruce pravé ...



Mým druhým setkáním s dálkovým ovladačem se stala doba, kdy jsem měl ještě děti úplně malé (stejně jako plat) a funkci infraovladače na stařičké Tesle svědomitě zastával můj starší syn, tehdá asi tříletý.

Musím se rovněž hned na začátku omluvit, neboť nejsem technicky vzdělán a na programy se dívám jako uživatel. Nedočkáte se ode mne vysvětlení (natož pochopení) pojmů jako jsou frekvenční pásma, kmitočty apod.. Programy mne zajímají do té míry, po které jsem schopen je jednoduše pochopit a používat. Palm je pro mne zařízením pro každého a programy hodnotím taky podle toho, jak jsou "user-friedly" i k takovým technologickým nekňubům, jakým bezesporu jsem.

OmniRemote

Program Charlieho Payna a firmy Pacific Neo-Tek se mi hned zalíbil. Lze jej totiž uživatelsky naprosto volně nastavovat a přizpůsobit každý ovladač svým konkrétním potřebám. Jednotlivé ovladače jsou vytvářeny jako kategorie (ve zkušební verzi funguje jen TV ovladač, což však na odzkoušení postačí).

Vzhled obrazovky máte plně pod kontrolou. Při tvorbě ovladače nejdříve vytvoříte pomocí povelů Create Button, Edit Button, Delete Button, Move Button jednotlivá tlačítka ovladače, včetně popisků. K dispozici jsou čtyři typy tlačítek - normální, label, kategorie a makro. Můžete místo popisku použít jednu z čtrnácti nabízených ikon, které pokryjí běžné potřeby (hodí se zejména při vytváření ovladače k videomagnetofonu).

Tlačítko Label slouží pouze k vytvoření popisku jiného tlačítka, Category vede jako link do jiné kategorie (vož je v tomto případě jiný ovladač - můžete tedy mít na ovladači k videu tlačítko, které vás samo přepne do ovladače k TV bez nutnosto rozbalovat kategorie). No a Makto je prostě Makro - je to sekvence příkazů, které můžete nahrát a později kdykoliv vyvolat.

Máte-li vytvořen vzhled (layout) ovladače, můžete jednotlivá tlačítka "naučit" svoje funkce, což se dělá přenáramně jednoduše - pouze zadáte povel Training, kliknete na tlačítko, které chcete "učit", kliknete na následující informační obrazovku a provedete z bezprostřední blízkosti patřičný povel na vašem dálkovém ovladači k příslušnému zařízení (ten musíte pochopitelně předtím namířit na IR sklíčko na Palmu). Tlačítka, která už něco "umí" se sama obkreslí rámečkem.

V preferencích lze nastavit frekvence (nejlepší výsledky mi stejně ale dávalo "defaultní" nastavení). Zajímavou funkcí je Timer, který umožní zadanou sekvenci příkazů provést dle vloženého času, včetně různých opakování. Způsoby využití ponechávám na fantazii uživatelů.

PalmRemote

Japonský program Hirmu Okady funguje trošičku jinak. Na začátku vám nabídne asi 16 nejrozšířenějších (v Japonsku) zařízení - zejména TV a VCR japonských značek a rovněž možnost vytvořit si čtyři další "uživatelská" zařízení (USER1-4).

Tvorba layoutu není volná jako u OmniRemote. Zde jsou grafické prvky víceméně již přednastaveny a vy můžete pouze definovat dalších 14 tlačítek/ovládacích prvků.

Každý ovladač má dva základní způsoby zobrazení. Prvním je tzv. detail view, kde jsou všechna tlačítka a prvky v jediné obrazovce. Dole nejpoužívanějších 25 tlačítek a nad nimi 14 definovatelných. Zobrazení numeral a commad se doplňují, je to vlastně do několika obrazovek rozložená detail view - s velikými tlačítky, špičkově animovaným zmáčknutím (to musíte vidět - bral bych to třeba u kalkulaček).

Přes povel Button Settings se dostanete k definování jednotlivých tlačítek, které spočívá v naučení se drugu IR signálu (jako u OmniRemote), či makra (eventuálně v popisu, jedná-li se o jedno z 14 definovatelných tlačítek). Můžete zde nadefinovat PulseLenght ve škále -5 až +5.

Tlačítka, která nemají přiřazenu funkci, po zmáčknutí pípnou a ve větším zobrazení je tato skutečnost znázorněna i graficky.

OmniRemote PalmRemote Verze 2.14 2.7.0 kB 40 50 Firma Pacific Neo-Tek Hirmu Okada $ 20 20 + Layout plně pod kontrolou Snadné ovládání Příjemný design a animace stisku tlačítek - Trošičku horší design tlačítek Ovladač nelze plně přizpůsobit

Závěr a shrnutí :

Problémem těchto programů je jedna zásadní věc - dosah takovéhoto ovladače, který je u každého zařízení velmi individuální. S TV a videem Sony jsem měl uspokojivý dosah tak nanejvýš 2 metry, naopak satelit Funai reagoval ve 4 metrech úplně spolehlivě. To si musí každý opravdu prozkoušet sám a dle podmínek svého "obývacího pokoje".

Je rovněž sporné rutinní používání takovéhoto programu, neboť ve tmě šátrat po Palmu, shánět stylus (používání prstů na displej si může dovolit akorát tak možná ten, který každého půl roku kupuje nový model) a hledat titěrná tlačítka na displeji Palmu je docela otrava a standardní TV ovladač tuhle práci zastane mnohem pohodlněji.

Doporučení :