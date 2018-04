Je lepší novinka Ericsson R520m, nebo starší model R320s?

Mobilní telefon Ericsson R520m podporuje technologie rychlých datových přenosů (HSCSD a GPRS), bezdrátovou komunikaci bluetooth a je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz). Kromě těchto technologií však oproti svému předchůdci, Ericssonu R320s, nepřináší mnoho nového. Ericsson přidal několik nových funkcí, vylepšil některé starší; celkový dojem z R520m je však spíše rozpačitý.

Musíme čtenáře upozornit, že srovnávat jsme mohli pouze testovací verzi Ericssonu R520m, která se nebude nikdy prodávat. Finální verze totiž bude obsahovat jiný firmware, kde mohou být (a pravděpodobně budou) provedeny velmi výrazné změny ve funkcích a vlastnostech telefonu.

Zdálky vypadají oba telefony, R320s i R520m, velmi podobně. Klávesnice i displej jsou na stejném místě a mají shodné rozměry; oba telefony mají stejnou i anténu. Když se však na nový manažerský mobil R520m podíváte zblízka, zhrozíte se. Zatímco o R320s lze v klidu prohlásit, že je elegantní, R520m nejdříve upoutá a poté odradí dojmem levného plastu. Kryt Ericssonu R320s je totiž poskládán z několika částí z barevných plastů a infraport je ukryt za imitaci tmavého skla (podobně jako u televizních ovladačů). Ericsson R520m má naopak kryt vyroben pouze z jednoho kusu plastu, na kterém jsou dokresleny grafické prvky. Bohužel, nejde o vlastnost pouze testovacích modelů – finální verze představné na CeBITu byly v naprosto stejném provedení.

Zatímco klávesnice mobilu R320s je ergonomicky rozmístěná, decentně splývá s povrchem telefonu a velmi příjemně se používá, pro vývojáře R520m měl návrh klávesnice zřejmě tu nejnižší prioritu. Jak jinak si vysvětlit velká vyboulená tlačítka, která se pletou pod prsty v ty nejnevhodnější okamžiky? Klávesy totiž mají příliš velký zdvih – to například velmi zpomaluje při psaní textovek. Navíc při pohybu prsty nad klávesnicí se vám dost často povede stisknout úplně jinou klávesu. Kurzorové klávesy jsou rozmístěny ve tvaru T a ne do kříže, jako je tomu u R320s. Výsledkem je více nepřirozených pohybů prsty a častější stisk úplně jiných kláves, než jste původně zamýšleli. U R320s stačí jen položit palec do prohlubně mezi kurzorovými klávesami a jemným pohybem mačkat ty správné. Klávesy Yes a No jsou příliš velké a umístěné tak, abyste je stiskli vždy, když chcete stisknout klávesu kontextového menu nebo klávesu c. Majitelům Ericssonu R320s zkrátka bude připadat klávesnice modelu R520m jako krok zpět.

Pochválit však musíme displej. U modelu R520m je tříbarevný (R320s má jen jednobarevný displej) a je podsvícený ještě lépe než u R320s. Displej u obou mobilů má stejné rozměry a rozlišení. Firmware R520m však dovoluje měnit velikost písma, a tak se při nastaveném nejmenším písmu vejde na displej R520m až šest řádků textu (u R320s je to pět řádků). S největším písmem se na displej vejdou čtyři řádky, se standardním písmem pět řádků textu.

Po vstupu do menu R520m si každý majitel R320s všimne velkého rozdílu v rychlosti. S R520m už totiž nebudete čekat na to, až se po několika okamžicích dostanete do podmenu. Nejmarkantnější je rozdíl v rychlostech telefonů při psaní textovek. Zatímco u R320s se vám u delších textovek stane, že napíšete slovo poslepu a pozorujete, jak se postupně zobrazuje na displeji, R520m reaguje na stisk kláves téměř okamžitě.

Při psaní textových zpráv však každý uživatel R520m zajásá. Nový Ericsson totiž má technologii rychlého psaní T9. I dnes však není vůbec jasné, kdy bude k dispozici český slovník. A nyní dávejte dobrý pozor: Ericsson R520m umí potvrzení o doručení odeslaných textových zpráv. Už nemusíte používat šablony s kódem pro vyžádání potvrzení o doručení textovky – tento Ericsson si konečně potvrzení umí vyžádat od sítě GSM sám. A dokonce jej dovede přiřadit k již odeslaným textovým zprávám a informovat vás tak o tom, v jakém stavu je jejich doručení. A ještě jedna příjemná vlastnost u textovek potěší – můžete odesílat a přijímat i zprávy delší, než je standardních 160 znaků.

Ericsson R520m má vestavěný telefonní seznam. Každý kontakt v tomto seznamu může obsahovat položku jméno, příjmení, titul, název společnosti, telefonní číslo domů, telefon do zaměstnání, mobilní číslo, faxové číslo, jiné číslo a e-mailovou adresu. Maximální počet všech telefonních čísel v tomto seznamu je 511. Kontaktů můžete mít tedy nejvíce právě 511, ale pokud máte u nějakého záznamu více telefonních čísel (právě těch může být nejvíce 511 v celém seznamu), potom budete mít kontaktů méně.

Zatímco Ericsson R320s pracuje s telefonním seznamem na kartě SIM a v telefonu jako s jedním, R520m umí pracovat jen s jedním. Volat můžete na telefonní čísla z obou seznamů, ale při příchozím hovoru se nezobrazí jméno, pokud není uloženo v telefonu, byť jej máte uloženo na kartě SIM. Také při odesílání textovek nemůžete vybrat jméno na kartě SIM a u přijatých textovek se nezobrazuje jméno, pokud není uloženo přímo v telefonu (totéž co u příchozích hovorů).

Ostatní funkce Ericssonu R520m se od modelu R320s příliš neliší. R520m má navíc vylepšené hlasové ovládání (hlasem můžete hlasové ovládání i aktivovat, můžete vytáčet, vkládat nebo poslouchat hlasové poznámky a přijímat nebo odmítat hovory), hlasité handsfree, kontextové menu (s pomocí speciálního tlačítka se při některých operacích zobrazí další menu), šetřič obrazovky, úvodní animaci s melodií, konvertor měn a odpočítávací stopky (nastavíte si čas a ten se odpočítává). V novém Ericssonu najdete také více her – celkem čtyři, oproti dvěma u R320s.

Díky bluetooth umožňuje Ericsson R520m posílat na jiný telefon vybavený touto technologií melodie, stejně jako dokáže sychronizovat přes bluetooth data z telefonu se stolním počítačem. Přes bluetooth také můžete hrát s jiným majitelem stejného mobilu hru Tenis.

Nároční uživatelé zřejmě nejvíce čekají na technologie rychlých datových přenosů. Pochvalu si R520m zaslouží za podporu GPRS. Umí datové přenosy s využitím této technologie rychlostí až 53,6 kb/s – tedy 4 + 1 timeslot, třída přenosu 8. Za vtip lze ale považovat podporu HSCSD pracující maximální rychlostí 28,8 kb/s, což v technickém vyjádření znamená 2+1 timeslot. Integrovat obě technologie, HSCSD i GRPS, do jednoho telefonu, jistě není jednoduché, ale pouze 28,8 kb/s si snad takovýto telefon nezaslouží. Přesto přináší tyto technologie oproti R320s s klasickými datovými přenosy rychlostí 9,6 kb/s výrazný pokrok. R520m navíc umožňuje číst e-maily přes standardní protokol elektronické pošty POP3 (podporuje jej drtivá většina e-mailových systémů) a obsahuje wapový prohlížeč podporující standard WAP 1.2.1.

Naše doporučení je jasné – jestli máte R320s a nepotřebujete nutně rychlé datové přenosy, potom si R520m nepořizujte – vám se upgrade zatím ještě nevyplatí. A jestli potřebujete právě rychlá data (a překousnete pomalé HSCSD), potom si ještě nejméně dva měsíce počkejte na R520m s novým firmwarem – určitě neprohloupíte a zřejmě i ušetříte (cena bude s časem klesat). Pokud telefon nemáte a uvažujete o jednom z těchto dvou telefonů, počkejte si na R520m. Ten by měl stát přibližně 15 až 19 tisíc korun (Ericsson R320s standardně stojí 13 až 16 tisíc korun, mimo oficiální distribuční kanály jej seženete i za 8 až 11 tisíc korun) a na našem trhu by se měl objevit v několika nejbližších týdnech – neoficiální informace hovoří o konci dubna až začátku května. Už v těchto dnech možná najdete Ericsson R520m v některých bazarech nebo prodejnách s mobilními telefony, ale před nákupem těchto mobilů musíme důrazně varovat. S největší pravděpodobností narazíte na testovací – a tedy ne plně funkční – verzi telefonu, případně na telefon určený pro jiné země. Potom budete mít problémy se servisem, nahráním nových verzí firmwaru a nejspíše i fungováním rychlých datových přenosů.