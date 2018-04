Je lepší Nokia N95 8GB, nebo mobil, navigace, foťák a přehrávač zvlášť?

Nokia dostala opravdu těžkého soupeře, Canon je ve fotoaparátech špička a kompaktní ixusy se těší té nejlepší pověsti. Nový Ixus 80 IS nabídne o více než polovinu vyšší rozlišení fotografie (8 Mpx). Především ale díky většímu objektivu se zoomem a blesku dává mnohem více možností, jak dosáhnout kvalitního obrázku. Nabídne optickou stabilizaci obrazu a objektiv s clonovým číslem f/2,8 až f/5,6. Má o něco menší displej (2,5“), ale na první pohled to asi pozná jen málokdo.

Nokia N95 8 GB

V tomto směru nemůže mobil zabodovat ani rozměry, jako v některých z dalších soubojů. Nokia N95 8 GB fotí opravdu velmi dobře, ale pořád je to jen mobil s fotoaparátem. Kresba obrázků, zejména u okrajů snímku, není úplně dokonalá. A protože chybí optický zoom, na focení vzdálenějších objektů můžete zapomenout. Také co do možnosti manuálního nastavení kvality obrázků nokia hodně zaostává.

Jenže, platí to, co jsme řekli na začátku – plusové body získává jednoznačně díky pohotovosti. Máte ji totiž s sebou opravdu téměř neustále. A tak časem možná zjistíte, že kvalita snímků je přece jen dostačující, a něco z ní chcete obětovat za pohodlí. Navíc díky bluetooth nebo datovým přenosům nabídne možnost téměř odkudkoli fotky okamžitě poslat do digilabu nebo je vytisknout na tiskárně. Pochopitelně, z foťáku můžete vyndat paměťovou kartu a vše poslat z počítače nebo vložit do nějakého automatu, je to ale už krok navíc.