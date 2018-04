Je lepší Nokia 6310 nebo Siemens S45?

Naprostá většina uživatelů vybírá svůj nový mobil převážně jen podle několika vlastností. Někomu stačí velký displej, jiný se spokojí s dobře provedeným kalendářem či zvládnutými datovými přenosy. Ať už tedy konkurence vyvine sebedokonalejší přístroj, tak dotyčného nepřesvědčí, pokud ona inkriminovaná funkce nebude dokonalá. Leckdy jde přitom skutečně o detaily. Porovnejme proto dva velké rivaly v kategorii manažerských telefonů, vycházející ze zcela odlišných koncepcí - Nokii 6310 a Siemens S45.

První dojmy

Dokonalost, kterou by mnohý uživatel při koupi očekával, nenajdeme ani u jednoho z telefonů. Nokia 6310 je na dnešní poměry velká a zasloužila by si lepší využití prostoru, zejména zvětšení displeje. Oproti ní stojí skladný Siemens S45, ovšem s hlavními ovládacími tlačítky umístěnými tak nešťastně, že opravdu není problém se přehmátnout. Ale rozměrným, dobře podsvíceným displejem si zase získá pozornost aktivních pisatelů textových zpráv již během prvních vteřin vzájemného seznamování. Navíc je-li vše v původním nastavení, tak po dvou minutách nečinnosti se automaticky zobrazí spořič volitelně s obrázkem (možno dohrát) nebo funkčními analogovými hodinami. Hravějším uživatelům Nokia nabídne jen nahrání grafického loga operátora. Siemens ho sice také podporuje, ale pokud máte aktivován spořič, nebude mít zas až tak velký význam.

Větší displej vůbec S45 hodně nahrává do karet. I když například nemáte aktivován zmíněný spořič, hned na první pohled vidíte aktuální čas i datum, což přeci jen působí lepším dojmem než pouhé zobrazování hodin u 6310. Ale již po relativně krátké době používání začne hodně vadit poměrně tenký plast u zadního krytu baterie, který se začne prohýbat. Znalý uživatel sice okamžitě sáhne po papírku, aby tento nedostatek kompenzoval, ale přeci jen, v této kategorii bychom podobná "vylepšení" rádi postrádali. U 6310 zase můžeme očekávat uvolnění samotné baterie, oblíbená to nepříjemnost například 6210. Zkrátka, oba přístroje musí být po čase používání v místě baterie vypodloženy.

Subjektivně mi připadá výhodnější uložení displeje u 6310. Díky nepatrně zvýšeným okrajům krytu má totiž zobrazovací jednotka při nechtěném pádu větší šanci na přežití než hladká plocha u S45. Siemens navíc trochu neprakticky plexisklem pokryl celou horní polovinu šasi, takže ať se snažíte sebevíc, máte telefon stále zamaštěný, což trochu znevažuje původní záměr designérů.

Ovládání

Nezávisle na tom, zda máte prsty drobné slečny nebo ruce zdatného dřevorubce, záhy odhalíte slabiny S45. Ovládací kolébka sice působí efektně, okolní tlačítka s ní vytvářejí na pohled zajímavou konstelaci, ovšem naprosto nevhodnou pro obsluhu. Tyto prvky jsou u sebe tak natěsnané, že pokud zrovna někde v klidu nesedíte, často přehmátnete na okolní klávesu. Například místo umazání špatně zadané poslední cifry poměrně snadno dáte povel pro vytáčení. Oproti tomu Nokia svým velmi dobrým rozložením i velikostí kláves působí příznivě.

Když stisknete zelené sluchátko, abyste nahlédli do seznamu uskutečněných volání, pak vás bezpochyby opět osloví 6310. Jednotlivé hovory třídí sice také podle doby, ovšem vytáčíte-li několikrát za sebou stejné číslo, ukládá to pod jednu položku s tím, že v menu pak najdete všechny časy volání. Siemens totiž všechny záznamy pečlivě řadí za sebou bez jakéhokoliv sdružování.

Velkou předností Siemense jsou tlačítka rychlé volby. Kromě možnosti přiřazení funkce (infraport, nová textovka apod.) levému tlačítku u ovládací kolébky lze stejně opatřit i klávesy 2-9. Nokia k nim totiž dokáže připojit pouze telefonní čísla.

Přestože mnozí odborníci kritizují menu ve finském podání, zdaleka to nedosahuje hladin, které pokořili vývojáři Siemensu. Nejčastěji používané funkce, vyjma textovek, jsou totiž přístupné až v několikáté úrovni nabídek. Musíte se nejprve rozvzpomenout, zdali daná funkce patří mezi skupinu „kalendář“, „zábava“ či se vyskytuje volně. Existuje tu sice ještě skupina „oblíbené“, kterou si můžete přizpůsobit, ale ovládání výrazně neusnadní.

Naopak 6310 se ovládá poměrně jednoduše, naprostou většinu funkcí snadno najde i technicky méně zdatný uživatel. Poměrně praktické jsou funkce menu po zadání libovolného čísla v pohotovostním režimu. Kromě konvenčních položek, jako je vytočení, uložení do telefonního seznamu či odeslání textovky, totiž umožňuje také převedení na jinou/místní měnu či zahájení odpočívávání. Stačí tedy napsat 2, vybrat příslušnou funkci a za dvě minuty vám mobil ohlásí uplynutí intervalu. Zejména později narození by jistě uvítali použití menšího fontu ve všech menu, popřípadě možnost jeho nastavení. Tři řádky jsou totiž pro rychlou orientaci v nabídce trochu málo. Přitom velikost používaná v telefonním seznamu či u textových zpráv (čtyři řádky) zcela vyhovuje.

Telefonní seznam

Jedna z nejdůležitějších funkcí mobilů této třídy má u obou přístrojů dosti odlišné podání. Siemens používá celkem tři telefonní seznamy rozdělené na dva nezávislé celky. První tvoří kombinace obsahu SIM karty s 50 paměťovými pozicemi telefonu, přičemž každou z nich můžete opatřit pouze jedním telefonním číslem. Mezi jednotlivými záznamy zde přitom vyhledáváte pouze podle prvních písmen. Pokud vám to nevyhovuje, tak všechny zde uložené kontakty lze uložit do tzv. adresáře, v němž už lze ke každému přiřadit trojici čísel, adresu, e-mail apod. Ten už je přátelštější i z hlediska vyhledávání, poradí si totiž se zadáním většího počtu prvních písmen. Ostatně v seznamu s 500 jmény by to ani jinak nešlo. Ovšem ta rychlost. Nalezení jména trvá přibližně dvě vteřiny. Bohužel, oba celky jsou na sobě nezávislé a musíte mezi nimi přepínat.

Zato 6310 si zaslouží pochvalu. Dokáže (volitelně) zkombinovat seznam SIM karty i interního telefonního seznamu, vyhledávání je velmi rychlé a vždy podle několika prvních písmen. Použijete-li paměť mobilu (500 jmen), každému kontaktu dokážete přiřadit až osm údajů (e-mail, fax, …).

Pozornost si zaslouží i rozčlenění volajících do jednotlivých skupin. Siemens trochu nešťastně pokračuje v zavedené firemní tradici, a tak vybraná telefonní čísla umí maximálně opatřit statusem VIP. To je však pro rozumné použití filtrování příchozích volání málo. Můžete totiž vybírat pouze mezi vyzváněním lidí z telefonního seznamu a skupinou VIP. V tomto ohledu je 6310 se svými pěti skupinami volajících podstatně dál. Ovšem stejně jako u S45 filtr volání nežádoucí hovory neodmítá, ale pouze nesignalizuje. Tato vlastnost má své klady i zápory. Pokud máte mobil před sebou a vidíte, že i když dotyčný není ve skupině vyvolených, měli byste s ním mluvit, stačí jen hovor normálně přijmout. Na druhou stranu ale nežádoucí volající nemají šanci se dozvědět o vaší zaneprázdněnosti. Jediný, kdo tedy hovory mimo vybranou skupinu lidí striktně odmítá, jsou nadále Ericssony.

Textové zprávy

Nejen statistiky jednotlivých mobilních operátorů ukazují, že textovkami živ je mnohý uživatel. Počty odeslaných zpráv sice aktivně zvyšují adolescenti a průmyslová zařízení, ovšem i po odečtení určitých korekcí vychází na každého z nás solidní množství.

Na pohled jsou oba telefony vybaveny obdobně, disponují českou T9 i počítadlem zbývajících znaků, ale přesto se psaní na každém z nich výrazně odlišuje. Výrazně ve prospěch 6310. Nejde ani tak o používání české diakritiky (tu při odesílání stejně ořezává), ale o samotné ovládání. Slova měníte hvězdičkou a k přepnutí mezi jednotlivými režimy (T9/písmena/čísla) byla použita mřížka. Bez jakéhokoliv odskoku tedy během chvilky napíšete požadovaný vzkaz.

Oproti tomu Siemens ke změně slov používá pravé ovládací tlačítko nedaleko kolébky. Pokud tedy potřebujete nějaký vzkaz napsat opravdu rychle (například při čekání na křižovatce), snadno místo změny slova stisknete pod ním umístěné červené sluchátko, kterým vše stornujete a zprávu navždy ztratíte. Podle zákonů schválnosti bezpochyby ve chvíli, kdy vám zbývá dopsat poslední slovo. Tato nepříjemná skutečnost je bohužel S45 vlastní. Přerušíte-li psaní zprávy na dvě minuty, což není zas tak složité, telefon se samočinně vrátí do pohotovostního režimu a o text opětovně přijdete. U obou mobilů pak můžete ke zprávám připojovat obrázky a u S45 navíc ještě zvuky.

Plánování

Funkce plnohodnotného organizátora vašeho drahocenného času mezi porovnávanými telefony svědomitě plní jen Siemens S45. Nabízí vám k tomu kalendář s možností týdenního i měsíčního zobrazení, rozlišuje různé typy záznamů, doby trvání i pravidelná opakování (pro podrobnější popis klikněte sem). Jen u seznamu úkolů chybí možnost rozlišení ještě podle priority, třídícím parametrem je zde totiž pouze datum splnění. Díky propracovanosti by si se standardní pamětí na 50 záznamů měl vystačit i časově vytíženější uživatel.

Zato Nokia si s plánovačem evidentně mnoho práce nedala. Kalendář sice pojme až 250 záznamů, ale nenabízí možnost jednoduchého nastavení opakování dané události (lze až po uložení) ani zobrazení všech akcí daného týdne. Zřejmě to měl trochu kompenzovat seznam až 30 úkolů. Ten sice rozlišuje záznamy podle priority, ale zase neřeší datum jejich splnění. Zkrátka pro detailní plánování dne je praktičtější sáhnout například po osobním organizéru nebo jiném telefonu.

Datové přenosy

Standardně se Siemens S45 dodává s obslužným softwarem a sériovým kabelem, díky nimž můžete během okamžiku využívat výhod GPRS (3+1). Pokud používáte notebook či osobní organizér, pak vám přijde vhod infračervený port. Nokia sice už tradičně v ohledu příslušenství tak štědrá není, v krabici najdete pouze CD se softwarem, ale přesto je 6310 z pohledu datových přenosů podstatně zajímavější. Podporuje GPRS (3+1) i vyhrazené spojení HSCSD (až 43,2 kbps) a ke komunikaci s dalšími zařízeními nabídne kromě infračerveného portu také Bluetooth. Pokud navíc rádi kupujete přes internet, v tomto případě přes WAP, potěší přítomností funkcí elektronické peněženky, což není nic jiného než zabezpečený seznam s údaji vašich platebních karet.

Výdrž

Oba výrobci ve svých propagačních materiálech sice svorně upoutávají velmi zajímavou výdrží, ale skutečnost je lehce odlišná. Při běžném používání si Siemens řekne o nabíječku přibližně za čtyři dny, Nokia to vydrží zhruba o tři dny déle. Samozřejmě hodně záleží na tom, co všechno používáte. Pokud budete aktivně ze svého osobního organizéru surfovat po internetu, a tedy používat také infračervený port či Bluetooth, prázdnou baterii Siemens ohlásí už první den a Nokia třetí. Další vliv má samozřejmě intenzita pokrytí. Udávaných 12, resp. 18 dnů pohotovosti tedy dosáhne jen málokterý uživatel.

Kdo je tedy vítěz?

Každý z telefonů má co nabídnout. Nokia 6310 osloví svým telefonním seznamem, psaním textových zpráv, výdrží, snadným ovládáním a podporou datových přenosů. Na druhou stranu ale neposlouží jako plánovač, leckomu bude také připadat na dnešní dobu velká s poměrně malým displejem. Všechny její nedostatky naopak velmi dobře zvládá Siemens S45. Má velmi dobrý organizér, snadno ho dáte do kapsy a je osazen dostatečně rozměrným displejem. Ovšem trpí na rozmístění ovládacích prvků. Své uživatele rovněž nepotěší zbytečně složitým menu, pomalým vyhledáváním v telefonním seznamu a nedostatečným rozčleněním kontaktů do skupin. Velkým konkurentem obou přístrojů je samozřejmě Ericsson T68.