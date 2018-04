Je konec zasílání bezplatných SMS z internetu?

Druhý největší mobilní operátor v České republice T-Mobile dnes šokoval tiskovou zprávou, v níž informoval o úpravě stávajících tarifů a nových službách. Oznámil v ní totiž, že se rozhodl zrušit bezplatné zasílání krátkých textových zpráv z internetu a to od února příštího roku. "Od 4. února 2003 zaplatí zákazník za odeslání SMS z internetu stejnou cenu jako při odeslání zprávy z mobilu podle svého tarifu," oznámil dnes tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Možnost zrušení oblíbené a velice užívané služby již dříve nevyloučili ani ostatní operátoři, zatím se k tomuto kroku ovšem neodhodlali a jejich vyjádření se nám dnes z důvodu dovolených nepodařilo zajistit.

T-Mobile by se k tomuto kroku pochopitelně neodhodlal v případě, že by neměl marketingově dostatečně pevnou půdu pod nohama pro to, aby svým zákazníkům vše náležitě vysvětlil. Proč tedy nebudete moci zákazníkům T-Mobile posílat bezplatné SMS z internetu? "4. února dojde ke změně v možnostech zasílání SMS z webového rozhraní: nová T-Mobile SMS brána umožní odesílat SMS zprávy na všechna mobilní telefonní čísla v České republice a v zahraničí bez časového omezení. T-Mobile SMS brána bude nadále přístupná pouze zákazníkům T-Mobile registrovaným na portálu t-zones." Pro zákazníky T-Mobile jsou to zbytečné komplikace, zejména pak pro nezkušené či nové uživatele, kteří si zlákáni reklamní kampaní koupili mobilní telefon v této síti pod stromeček.

T-Mobile znepříjemnil život všem, kteří by rádi dopravovali krátké textové zprávy na displeje telefonů uživatelů v jeho síti zdarma i nadále také tím, že se rozhodl ke 4. únoru zrušit staré mobilní e-mailové adresy ve tvaru alias@sms.paegas.cz. "Novou mobilní e-mailovou adresu získají zákazníci registrací na www.t-zones.cz a aktivací univerzální elektronické schránky MobileBox, MobileBox Easy nebo služby MobilePager," uvedl Hájek.

Nově se T-Mobile rozhodl vydělávat také na přeposílání e-mailových zpráv z MobileBoxu, MobileBoxu Easy a MobilePageru formou SMS na mobilní telefon. Zdarma zůstane pouze notifikace, tj. upozornění o doručení nové e-mailové zprávy na mobil, samotné přeposílání bude od 4. února zpoplatněno sazbou za odeslání SMS dle tarifu zákazníka. Na druhou stranu bude služba MobilePager nabízet rozšířené možnosti filtrování pro přeposílání e-mailových zpráv a uživatel bude mít přednastaven jiný typ filtru, než jaký dosud používal. Pro náležité přeposílání e-mailových zpráv by si měl uživatel po 4. únoru ověřit, resp. upravit nastavení svého MobilePageru.

Jen těžko lze hodnotit krok T-Mobile. Rozhodně je to od něj již podruhé v prosinci nepříliš férové jednání vůči svým stávajícím i potenciálním zákazníkům (prvním prohřeškem byly ceny SMS za melouny). Jednak proto, že o situaci informuje jen se zhruba měsíčním předstihem, druhak proto, že o tomto výrazném omezení nedal vědět ještě před vánoční kampaní a s novými zákazníky nehrál tak úplně čistou hru. I oni totiž budou handicapováni jeho novým opatřením. Smutné navíc je, že například v USA běžně fungují sítě, které umožňují bezplatné posílaní SMS i z mobilních telefonů a to jak po státech, tak i do zahraničí.

ČIA právě informovala o tom, že i zbývající dva tuzemští operátoři Eurotel a Český Mobil zvažovali možnost omezení nebo zrušení bezplatného zasílání krátkých textových zpráv z internetu. Bezprostředně po dnešním oznámení konkurenčního operátora T-Mobile, který se službu rozhodl od 4. února 2003 zpoplatnit, však zástupci Eurotelu a Českého Mobilu své dřívější obecné informace neupřesnili.

"Monitorujeme situaci na trhu a zvažujeme různé možnosti případné změny současného stavu," uvedl na dotaz ČIA Martin Žabka z tiskového oddělení Eurotelu. Ani zástupce provozovatele sítě Oskar nekonkretizoval dřívější stanovisko. "I nadále budeme sledovat vývoj trhu a uvažovat o možných variantách budoucnosti této služby," sdělil tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský a dodal, že zatím žádné rozhodnutí nepadlo.