Je kapesní počítač módní záležitost? (letní zamyšlení)

Móda není jen oblečení, byť s ním bývá nejčastěji spojována. Módním se může stát jakýkoliv předmět, nebo dokonce forma komunikace a chování. Proč by tedy nemohly být módními technická zařízení? Samozřejmě jsou.

Počet majitelů PDA v ČR neustále stoupá. Přesto není, a jen stěží někdy bude tak vysoký, jako počet uživatelů mobilních telefonů. Kapesní počítače, stejně jako mobily byly na počátku své dráhy luxusním zbožím. Jejich vysoká cena umožňovala zakoupení kapesního počítače pouze omezené skupině nejmovitějších jedinců. Díky tomu bylo vlastnictví takového zařízení projevem společenské prestiže. Inovace ze strany výrobců, a především zvyšující se objem dovážených zařízení ale způsobil, že zejména u těch, kteří se chtěli odlišovat vlastnictvím toho nejnovějšího zařízení došlo k pořizování nových, nejdražších přístrojů. Své stávající prodávali zájemcům za zlomek jejich ceny. Na druhé straně ale výrobci PDA přispěchali s „lacinějšími“, technicky omezenými, ale v principu shodnými modely. Díky tomu se původně exkluzivní svět počítačů bez klávesnice, zato s displejem a perem otevřel „obyčejným lidem“. Zprvu velmi často především proto, aby si tito lidé připadali jako „bližší“ nejvyšší třídě.

Střídání stráží

Současná PDA za svůj relativně krátký vývoj prošla několika bouřlivými technologickými změnami. V zásadě můžeme hovořit o třech. První byla aplikace barevných displejů, která překonala pomyslný psychologický schůdek, pod nímž mohly být počítače chápány jako vzdálení potomci digitálních diářů. Druhým schůdkem byla aktivní podpora multimédií, obrazu, zvuku a videa. PDA se stalo přenosným kinem a náhražkou walkmanu. Třetím stupněm (ne v pořadí) pak byla homogenizace zařízení okolo dvou technických platforem – PalmOS a PocketPC, jejich oddělení od chytrých telefonů.

Každý z těchto vývojových kroků byl provázen vydáváním nových a nových modelů. Přístroje obsahující nejnovější technologie, byly nejdražší, cena těch nižších a méně vybavených pak často neodrážela pouze technologický rozdíl, ale hlavně prestiž zařízení, přeneseně jeho majitele. Takto chápáno nutil vývoj majitele, kterým na prestiži záleží stále znovu a znovu investovat. A prostřednictvím „recyklace“ jejich zařízení pak umožnil přístup ke kapesním počítačům dalším vrstvám uživatelů. Současně se ale inovace původně určené pro „stylové“ přístroje jako Bluetooth, Wi-Fi, nebo VGA displeje začaly objevovat i v lacinějších zařízeních, což opět urychlilo další vývoj.

Použitelnost a teritorium

Mnoho majitelů při výměně PDA za jiný/modernější model argumentuje ne módou a snahou se odlišit, ale technicky. Model X umožňuje oproti staršímu Y zobrazovat n-krát více informací, je A-krát rychlejší a práce s ním B-krát efektivnější. Je vybaven nejmodernějšími adaptéry, je spolehlivější. Tyto argumenty ale platí pouze v případě, že používáme špičkový podnikový software, nebo trváme na hraní her s nejvyššími požadavky. Pro PIM, nebo základní multimédia, pro elektronické knihy, přenosnou kancelář a hlasové poznámky, což je většinové využití PDA postačují modely, které jsou velmi staré, jak ostatně ukazuje i naše rubrika zkušenosti s použitými PDA. Z toho vyplývá, že pravý důvod pro „inovaci“ není v degradaci použitelnosti staršího přístroje, ale proto, že uživatelé chtějí mít přístup k novějším funkcím. Za vyšší cenu.

Vše, co zde bylo uvedeno je možná hezké, ale má to jednu zásadní negativní vlastnost. Tou je, že teze o módních cyklech PDA platí, alespoň v případě ČR pouze na některých místech a ve skupinách lidí s určitým společenským statusem. Pro mnoho z nás je jakékoliv, sebestarší PDA stále luxusním zbožím, a samotná představa, že zařízení které má veliký barevný displej a přehrává filmy může stát 3 tisíce korun (devalvace daná módou – vývoje) je jako z jiného světa. To je ale dáno jednak dostupností těchto přístrojů a jednak množstvím dalších proměnných, jejichž výčet přesahuje možnosti tohoto článku.

In – Out

Máte PDA? Pokud ano, pravděpodobně jste, byť jen třeba na základě čtení Palmare schopni říct, zda je nové nebo staré. Společenskými slovy, zda je In, nebo Out. Jste schopni je ocenit s tím, že cena, k níž se dostanete, není skutečnou cenou technického zařízení sníženou o jeho amortizaci, ale daleko více cenou prestiže, kterou toto zařízení přináší – společenské hodnoty, jíž má.

Jak vidíme, sto let staré teze dávno mrtvého filozofa Georga Simmela, který tvrdil, že móda se vyznačuje svou cykličností, fungují spolehlivě i u tak moderních zařízení, jakými jsou kapesní počítače. Zda to je, nebo není v pořádku ponecháme zcela na vašem úsudku, s přáním co největší použitelnosti a prestiže vašich přístrojů.