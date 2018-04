Je hlasová schránka neférový kšeft?

aktualizováno

Na to, že váš hovor bude přesměrován do hlasové schránky, vás nic neupozorní. Přitom ve chvíli, kdy se na druhé straně zvedne pomyslné sluchátko, platíte. Bez ohledu na to, zda vzkaz nechat chcete, či ne. A platíte minimálně za půl minuty hovoru.