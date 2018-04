Je Ericsson blokován? Lze odblokovat...

V jedné diskuzi jsme narazili na velmi zajímavé zařízení, odblokovávací klip pro všechny známé typy mobilních telefonů Ericsson.

Je to maličké zařízení, které připojíte zespodu k vypnutému telefonu, telefon zapnete a po několika vteřinách je z EEPROM paměti telefonu odstraněn eventuelní SP-Lock a uživatelský Electronic Lock je nastaven na tovární hodnotu 0000. Vše je řešeno hardwarově, nepotřebujete žadný kabel ani počítač. Vynálezce se zřejmě vypořádal s penalizací firmware Ericssona, která při pokusu o čtení dat z oblasti EEPROM kde je uložen SP-Lock vymaže z telefonu firmware.

Výhoda černé krabičky je zřejmá, při zápisu do EEPROM se nemusí otevírat telefon, neporuší se záruční plomba. Jak autor donutil telefon komunikovat s EEPROM přes standardní konektory netušíme, ale pokud to celé není podvod, zřejmě je to možné.

Obětovat ovšem musíte 150,00 GBP, platí se předem. Autor uvádí, že zařízením chce pomoci všem, kteří si sami nebo jim jejich dětičky zablokovali telefon. Že je zařízení zneužitelné i k nelegální činnosti, uznává i sám autor a vybízí všechny jeho vlastníky, aby si před jeho použitím ověřili, zda osoba, která je o odblokování žádá je skutečným majitelem telefonu. Co si myslet o "IMEI editoru", který umožní přímo z klávesnice telefonu změnit jeho IMEI, ponecháme na úvaze čtenářů.