Je číslo 0800 nutností ?

Mnoho firem ve svých reklamních spotech upozorňuje na možnost bezplatného získání informací o nabízeném produktu. Stačí jen zavolat na telefonní číslo s předvolbou 0800 a hned se vás ujme přeochotný operátor call centra popř. obchodník. Je-li jen trochu protřelý, během okamžiku vám vnutí alespoň propagační materiály či vás dokonce přesvědčí o výhodách právě jejich nabídky. Podívejme se proto blíže na technické možnosti tohoto druhu získávání klientely.

Jednou z věcí, které musíme Českému Telecomu (ČT) pochválit, je promyšlenost právě služeb tzv. Zelených linek, jejichž provoz platí volaná strana. Na první pohled by se každému mohlo zdát, že předvolba 0800 není ničím jiným, než číslem směrujícím hovory na předdefinovanou firemní linku s odlišnou tarifikací. Ve skutečnosti se k ní vztahuje celá škála služeb, šetřících nejen zákazníkovy nervy, ale především finance dané společnosti.

Ještě před samotným popisem služeb je vhodné připomenout, že Zelená linka je dostupná odkudkoli z celé České republiky, ať už voláte z pevného či mobilního telefonu. Všechny hovory platí její vlastník částkou 4 Kč/min. spojení, přičemž konečné zúčtování spočívá v sečtení nezaokrouhlené délky všech příchozích hovorů. Je to tedy jediná služba, u níž ČT účtuje po vteřinách. Movitější mohou požádat i o svou originální kombinaci posledních pěti číslic za pevně daným 0800 1, spočívajícím např. v jednoduchém slově sestaveném z písmen přiřazených tlačítkům klávesnice telefonu.

Přesměrování

Hlavní výhody inovované Zelené linky spočívají v širokých možnostech přesměrování příchozích volání na různá telefonní čísla. Velké firmy s mnoha pobočkami po celé republice určitě uvítají rozlišení lokality volajícího účastníka (popř. zda-li dotyčný volá z mobilu), podle které se potencionální zákazník dovolá vždy do nejbližší kanceláře. To má samozřejmě řadu výhod při případném dalším osobním styku.

Třídění příchozích volání lze nastavit také podle jednotlivých dnů v týdnu. Máte k dispozici až 16 různých kombinací, využívajících mimo jiné pojmy "víkend", "pracovní dny", apod. Máte-li náročné požadavky, pak zajisté uvítáte možnost propojení s přesměrováním v závislosti na čase. Ať už ho používáte samostatně, či pouze pro určité dny v týdnu, tak si můžete definovat až 5 libovolných časových pásem. Kupříkladu každý pracovní den od 8 do 10 hodin se zákazníci dovolají na sekretariát, mezi 10-20 hodinou pak přímo obchodnímu oddělení.

Velmi zajímavou službou je přesměrování podle zátěže, kdy můžete jednotlivé pobočky spravedlivě podělit o příchozí volání. Nejlépe situované zastoupení např. získá 50% potenciálních klientů, ostatní, s menším počtem zaměstnanců např. po 10%.

Mezi tradiční možnosti lze zařadit přesměrování při obsazení linky a při nepřihlášení.

Upravení struktury volajících

Mnoho Zelených linek si některé osoby pletou se zdrojem obveselení, což samotné firmě mnoho radosti nepřinese. Pokud jsou kladené dotazy alespoň v rámci slušnosti, tak je takovýto volající přijde minimálně na poplatek za uskutečněné spojení a čas zaměstnance. Právě proto existují tzv. bílé resp. černé listy, kde je možné naprogramovat, kdo že se vám to doopravdy může dovolat. Prvně jmenovaný seznam telefonních čísel vymezuje ty, kteří se k vám dovolají. Černé listy naopak představují čísla, z nichž se vám zákazníci nedovolají.

Ceník vybraných služeb:

Používání hlásek

ZDARMA

Přesměrování při obsazení a nepřihlášení

ZDARMA

Zřízení j edné zákaznické oblasti

100 Kč

Používání jedné zákaznické oblasti

50 Kč/měsíc

Každá telefonní stanice jako cíl přesměrování

50 Kč/měsíc

Každá položka seznamu Black list

100 Kč/měsíc

Používání seznamu White list

3000,- Kč/měsíc



Současná podoba Zelené linky nabízené Českým Telecomem je velmi zdařilá. Nabízí moderní funkce v podobě detailních možností směrování a dokáže tak maximálně využít schopností firmy.

To je dobrá zpráva pro všechny manažery, protože Zelená linka se stává běžnou službou zákazníkům.