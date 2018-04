Kopec Javorník (684m) mezi Libercem a Hodkovicemi nad Mohelkou. Kdysi se na Mobil serveru objevil optimistický článek o tom, že se operátoři dohodli s Okresním Úřadem v Liberci na umístění svých BTSek na jednom objektu (mimochodem celkem rozumné - proč stavět dvakrát to samé vedle sebe - viz pokrytí dálnice D1) - z fotografií je vidět, že se tak zatím nestalo. BTSka Eurotelu (když se pozorně podíváte na fotografie, zjistíte, že se jedná spíše o telekomunikační bod a funkce BTSky je tak trošku navíc) je budována "na věčné časy", s oplocením, zděným domkem a vydlážděnými cestičkami, zatímco dříve postavená a oživená BTSka RM se stožárem "na kuří nožce" je evidentně pouze dočasná: pro napájení má vlastní dieselový agregát (ač 10 metrů vzdálená BTSka ET má napájení ze sítě), terénní úpravy jsou nulové,....

Nejprve 2 pohledy z dálky: vlevo velmi dobře viditelný stožár s jednosektorovou BTSka ET, vpravo od ní "utajená" třísektorová BTSka RM.

Celkový pohled na opravdu bytelný stožár ET. Vpravo v popředí je vidět část konstrukce mobilního stožáru RM. Zřetelná je také část fixační lan, držících konstrukci, bílý kontejner s elektronikou a jedna opěrná noha.

Detailnější pohled na vršek. Až úplně nahoře jsou 2 směrové antény (jenom kvůli nim by určitě nikdo takový stožár nestavěl) jednosektorové BTSky, pod nimi se dají rozpoznat "hrozny" parabol mikrovlnných spojení a ještě o patro níže 2 obří paraboly. Vpravo opět detail "od konkurence".

A ještě detail "podhradí" s bytelným plotem a ostnatým drátem.

Detail vrcholu stožáru RM - antény třísektorové BTSky.

Detail spodní části. Vepředu jedna ze tří opěrných "nožek" na několika betonových panelech, v zeleném kontejneru je dieselagregát (nad ním se vznáší obláček výfukových plynů) a v obligátním bílém kontejneru elektronika BTSky - vše decentně umístěno v zeleni.

