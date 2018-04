JavaFX - máme se těšit na chytřejší Java mobily

Původní Javu ME podporuje v současnosti více než 2,1 miliardy telefonů, její možnosti už ale nestačí novým nárokům. Proto včera představila společnost Sun Microsystems na konferenci v San Francisku novou verzi nazvanou JavaFX. Ta by měla umožnit programátorům i operátorům vyvíjet na této platformě mnohem lepší aplikace. Sun má dokonce ambice proniknout s novou platformou i do chytrých telefonů, jejichž podíl na celkových prodejích v posledních letech rychle stoupá.

Podle plánů společnosti Sun by nová JavaFX měla být uvolněna pro open-source komunitu, tak jako většina produktů této společnosti z posledních let. Pro profesionální vývojáře ale bude licencována, výměnou za přístup k technické podpoře. Nová verze už by měla podporovat vznik náročnějších aplikací. Webové prohlížeče i office programy postavené na JavaFX by měly nabídnout podobné funkce, na které jsme zvyklí ze stolních počítačů a notebooků. Zároveň s novou verzí Javy by měl být představen i nový skriptovací jazyk JavaFX Script, který má být odpovědí na volání vývojářů po rychlejším programovacím jazyce pro náročnější obsah.

„Ještě nedávno šlo jen o malé procento zařízení, ale dnes je procházení webu, práce s e-maily či dokumenty běžnou součástí velké řady mobilních přístrojů,“ řekl Rich Green, výkonný vice president pro software společnosti Sun Microsystems s tím, že JavaFX by měla hrát důležitou roli právě v těchto oblastech, kde dosud dominují telefony s operačními systémy jako Symbian a Windows Mobile. Podle informací, které na konferenci zazněly, probíhají například intenzivní jednání se společností RIM, producentem přístrojů BlackBerry.