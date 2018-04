Java v kapse III.

Tento článek resp. jeho nadpis by zároveň mohl mít podtitul "a rovnou v čipu". I když je tomu již přes pět let co Java spatřila světlo světa, ve spoustě z vás je stále zažitá představa Java = ve srovnání s C o mnoho pomalejší programovací jazyk.

Na desktopech, se stále se zvyšujícím výkonem, za použití vyspělejších technologiích je dnes situace diametrálně odlišná. Jak je tomu ale na PDA, kde se s Javou setkáváme teprve krátkou dobu a to jen ve formě beta verzí. Navíc jsou tyto stroje osazeny nejčastěji RISC procesory na nízkých frekvencích (konkr. příkladem může být právě Palm).

Asi se mnou budete souhlasit, že budoucnost Javy je v hardwarové interpretaci. Tento článek je o nejnovějším produktu švédské firmy Imsys s označením Cjip neboli java virtual machine na hardwarové bázi podle Java2 Micro edition specifikace. Předpokládá se nasazení do zařízení jako již zmíněné PDA, set-top boxy, mobilní telefony apod. Pojdmě si tento velmi zajímavý čip trochu popsat.

Čip je vyroben 0.35 mikronovou CMOS technologií. Čip v současné době podporuje několik instrukčních sad např. Java bytecode, assembler a Forth.

Jako vývojář máte podporu přepínání C, C++ a Java bytekódu na úrovni assembleru a linkeru především pro pro komplexní, na čase nezávisejících úlohách jako např. user interface.

Další úrovní je assembler pro náročnější úlohy jako např. ovládání motoru a nakonec mikrokód úroveň pro sice malé, ale časově kritické úlohy jako získání dat ze senzoru apod. Pro snadnější vývoj vlastních aplikací zabudován do PCI karty.

Firma nabízí pro vybrané partnery testovací balík, zahrnující SW (balík imsys developer) a HW, v ceně $995. Při studiu architektury se také setkáte s koncepcí veriférií neboli tzv. virtuálních periférií implementovaných ve firmware schopných vyvolávat přerušení s přesným časováním.

Pro úplnost si uveďme dostupné periférie

Timery, real time hodiny

LCD displej kontroléry

Kontrolér klávesnice a dotykového panelu

Zvukové generátory

UART, IEEE-1248

Multimediální karty (MMC)

Komprese/dekomprese

Kontroléry krokových motorů

TCP/IP

Co se týče přístupu k paměti, můžete adresovat až 128MB paměti. Mezi další důležité parametry procesoru patří i spotřeba, při plném provozu se pohybuje kolem 165mW, v klidovém stavu pak asi 10mW. Asi není třeba zdůrazňovat, že menší hodnoty znamenají menší zátěž pro akumulátory. Podrobnější technické parametry můžete získat na stránce společnosti Imsys

Jestli se tento čip uplatní tj. najdeme ho v nějakých reálných zařízeních, to ukáže až čas. Hodně bude záležet i na marketingovém zvládnutí situace. Kazdopádně se nedomnívám, že firma Imsys je v tomto snažení osamocena. Jakmile se další firma odhodlá svou práci zveřejnit, dozvíme se o tom na stránkách MS.