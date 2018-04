Java v kapse I.

Před pár dny skončila největší javovská konference JavaOne. Možná se divíte, co to má společného s mobilními i jinými komunikacemi, které má přece Mobil server ve svém hledáčku. Jak se už poměřně dlouho ukazuje, obě tyto oblasti k sobě čím dál tím více konvergují. Připočítáte -li k tomu další technologie jako XML a WAP, asi víte kam se budeme v příštích letech ubírat. Pravda, s tím WAPem si tak jist nejsem, ale to rozhodně není námětem tohoto článku.

Jedním z mnoha výrobců, kteří na tuto technologii vsadili, je i poměrně známá firma RIM (Research in Motion). Vzhledem k portfoliu jejich výrobků je vcelku logické, že vsadili zrovna na MID Profile (Mobile Information devices).

Tento profil je výsledkem optimalizace J2ME (Java2 Micro Edition) určené nikoli pro servery nebo pracovní stanice jako J2EE resp. J2SE ale právě pro mobilní zařízení typu vyspělejší telefony, two-way pagery atd... Jako JVM (Java Virtual Machine) bude využívána KVM, tedy stejná javovská mašina jako pro PalmOS platformu. Ta ovšem spadá pod CLDC (Connected, Limited Device Configuration, tedy jakási "středně a muší váhová" PDA). Byl -li by zájem o podrobnější popis této "1/3" Java 2 platformy klidně i z vývojářského hlediska, určitě mi dejte vědet. Momentálně je kromě tiskové zprávy k dispozici již i vlastní early access verze JDK (základem je samozřejmě J2ME JDK s jistými extenzemi týkajících se GUI a komunikace s okolím skrze síťe Mobitexu, Palm.net tedy síť pro připojení PalmVII dále do světa patří právě do jejich rodiny). Cenové relace jsou následující, přibližně 40$ za obousměrný příjem mailu, za dalších 20 dolarů můžete browsit Web skrze GoAmerica). Jak se zdá, RIM hodlá napodobit Palm Inc a získat si širokou vývojářskou základnu. Kromě v předstihu uvedeného JDK by Vás mohla k této platformě zlákat i soutěž o nejlepší aplikaci v kategoriích , nejlepší hra, aplikace, UI design a celkově nejlepší.

Nyní bychom si mohli popsat jejich nejnovější model. Každý kdo se již v minulosti o výrobky této firmy zajímal, mi musí potvrdit, že už jen na první pohled je RIM 957 krok správným směrem.

Jaké jsou jeho technické parametry?