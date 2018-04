Java hry u Eurotelu zdarma

Společnost Eurotel přináší od 1. listopadu další nabídku zábavy pro mobilní telefony - JAVA hry. Pomocí vybraných telefonů si zákazníci Eurotelu mohou podle vlastního výběru stahovat a nahrávat hry z pěti různých kategorií, například logické, arkády či akční.

Stahování JAVA her je jednoduché. Stačí na mobilním portálu Juice (wapový portál Eurotelu) zvolit položku Juice Zábava / JAVA hry, následně zvolit typ telefonu, pro který je hra určena, a pak už si jen vybrat hru z pěti kategorií. Telefon si ji poté sám stáhne ze sítě a zákazník ji může hrát bez nutnosti dalších poplatků za připojení do sítě GSM.

Tyto hry jsou vytvořeny jak v černobílé verzi, tak i ve verzi pro telefony s barevným displejem. Stahování her podporují vybrané typy telefonů jako například Nokia 3410, Nokia 6310i, Siemens M50 a Nokia 7650. V blízké době by měly seznam nabízených mobilních telefonů podporujících JAVA hry rozšířit Nokia 7210, Nokia 6610, Nokia 3510i a Siemens C55.

Pro vyzkoušení nových her připravil Eurotel pro své zákazníky nabídku dvou her zdarma. Hry Blox a Space Invaders je možné si po dobu dvou měsíců bezplatně stáhnout a hrát. Tato nabídka platí v období od 1. listopadu do 31. prosince 2002. Za stažení ostatních her z nabídky Eurotelu zákazník následně zaplatí od 4,90 Kč do 29,90 Kč včetně DPH.

Tuto službu mohou využívat jak zákazníci předplacených služeb Go, tak zákazníci smluvní. Podrobné informace, ceník a seznam telefonů podporujících JAVA hry naleznete na www.mobilgo.cz.

Seznam her:

BloxMáte-li rádi Tetris, zahrajte si tuto hru. Také zde z nebe padají různé předměty, které musíte rovnoměrně rozmístit kolem sebe. Když to zvládnete, zachráníte si kůži a získáte cenné body.

Bludiště

Max má sice dobrý orientační smysl, ale tohle je příliš! Všude samá zeď. A když už se někam dostane, obvykle šlápne do "teleportu", který ho odhodí na druhý konec bludiště. Naštěstí má s sebou slepou mapu ...

Collision Course

Jste jezdcem Formule 1. Máte to ale těžší než kterýkoliv pilot opravdových formulí. Na okruhu musíte sbírat praporky a vyhýbat se překážkám. Vaše nejnižší rychlost je 120 km/h.

Enigma

Máte rádi Tetris? Pak vás bude bavit i Enigma, která je zajímavou variací na téma slavné hry.

Fly Helicopter

Chcete akční hru plnou manévrování a střílení? Zkuste nastoupit do helikoptéry a braňte se všem nástrahám, které vás ve vzduchu potkají.

Fly Troopers

Pokud máte rádi akci, postavte se náletu po zuby ozbrojených paragánů. Ale pozor, seskakují z vrtulníků, které nad vámi krouží proklatě nízko!

Kostky

Šest stěn, šest čísel. Kolik her se s jejich pomocí dá hrát? Hodně. Teď navíc neriskujete, že se vám kostky zakutálí nebo že je poztrácíte na cestách. Do mobilu se vejdou hned čtyři.

Lodě

Chcete si zavzpomínat na školní léta? Křižníky, ponorky, torpéda... Zásah!!! Pamatujete? Teď si "Lodě" můžete zahrát kdekoliv, ze čtverečkovaného papíru se totiž přenesly do mobilu.

Minové pole

Jste na minovém poli. Abyste ho mohli bezpečně přejít, musíte se rozhlížet kolem sebe. Naštěstí vlastníte přístroj, kterým zjistíte počet min ve vašem okolí. Musíte ale dobře počítat.

Pexeso

Nepotřebujete nic než paměť, postřeh a dobré oči. Dvaatřicet kartiček je na displeji vašeho telefonu a vy co nejrychleji najděte šestnáct párů.

Piškvorky

čtverečkovaný papír, křížky a kolečka. Odreagujte se na chvíli v mikrosvětě legendárních "Piškvorek". Zahrajte si je se svým mobilem na zastávce, v tramvaji či ve frontě na oběd.

Puzloid

Dokážete seřadit čísla v tabulce od nejnižšího po nejvyšší pouhým přesouváním kamenů? Zvládli jste to? Dobrá, tak to zkuste s více kameny nebo vyměňte čísla za obrázky.

Reversi

Hledáte napínavou hru plnou zvratů? Chcete si procvičit logické uvažování, postřeh a intuici? Pak si vyberte Reversi a utkejte se se soupeřem o hrací plochu zápasem v kladení barevných kamenů.

Sokoban

Tuhle bednu sem a tuhle zase támhle. Za chviličku to mám, šéfe! To se snadno řekne, ale hůř udělá. Skladiště je malé, bedny velké. Poraďte svému skladníkovi, jak má co nejefektivněji postupovat.

Space Invaders

Zachraňte Zemi před nepřátelskými mimozemšťany. Vlastníte ale pouze raketu s laserovým dělem. Vyhýbejte se střelám a zneškodněte všechny vetřelce, než přiletí posila.

Spaceship

Máte-li odvahu, vydejte se na cestu vesmírem. čím více cestou pochytáte létajících barelů, tím spíše dorazíte do cíle a tím větší bodový zisk přivezete.

Tartax

Kuchař Edison chce uklidit sklep. Jde na to ale po svém, položí na zem svůj nový vynález - dortovou bombu Tartax - schová se a počítá do tří. Mina vybouchne a on může pokračovat. Podaří se mu ale projít všechny místnosti?