Java bojuje s BREW o vývojáře

Označení BREW se stále častěji objevuje u telefonů pro sítě třetí generace a ačkoliv je samozřejmostí spíše u technologie CDMA2000, pomalu se objevuje i u některých telefonů ohlášených pro evropské WCDMA.

BREW, vlastním jménem Binary Runtime Environment for Wireless, je binární aplikační prostřední pro mobilní telefony vytvořené firmou Qualcomm a představené na trh v roce 2001. BREW představuje podle Qualcommu kompletní řešení pro vývoj, distribuci a konzumaci nových vlastností a programů pro mobilní telefony – BREW obnáší vývojové SDK, představuje také systém pro zúčtování jednotlivého BREW software v mobilní síti a nakonec BREW podpora existuje i pro mobilní telefony, takže jednotlivý obsah vytvořený v BREW lze na mobilních telefonech používat. Vše samozřejmě za předpokladu výběru vhodného operátora a telefonu… Zjednodušeně řečeno – BREW umožňuje vyvíjet nové funkce pro mobilní telefony třetím stranám a operátorům případně tyto nové funkce zpoplatňovat a o poplatek se efektivně s třetími stranami podílet.

Qualcomm a Sun se s oblibou snaží tvrdit, že není nic jako válka mezi BREW a Javou, respektive její J2ME verzí, a že jde o žurnalistický mýtus. Z hlediska striktně technického mají jistě pravdu, protože zatímco Java je samostatný jazyk, BREW je aplikační prostředí, které sice nativně podporuje C/C++, konkrétně svázána s ním být nemusí. BREW také klade velký důraz na "zbytek ekosystému" – tedy i na to, jak zaúčtovat poskytování jednotlivých BREW aplikací, což Java nechává na libovůli operátora.

Není to souboj BREW vs. Java. Opravdu?

Jenže z hlediska koncového zákazníka, uživatele mobilního telefonu, jde jen o drobné nuance. Pro něj je podstatné, že v každém případě se na jeho mobilní telefon dostane aplikace, která nějak rozšiřuje schopnosti jeho mobilního telefonu. Například aplikace emailového klienta, nebo databáze restaurací.

Podpora BREW přichází prakticky automaticky s čipovou sadou, kterou dodává firma Qualcomm, nicméně k tomu, aby BREW koncovému zákazníku byl k něčemu platný, musí jeho mobilní operátor BREW podporovat – tedy platit patřičné poplatky Qualcommu. Díky tomu, že BREW je zadrátován v srdci mobilního telefonu, má přístup k většině jeho funkcí podstatně jednodušší, než J2ME – a to i přes to, že Qualcomm se chlubí bezpečností BREW. Pro vývojáře je to značné ulehčení, protože si mohou být prakticky jisti, že každý mobilní telefon vybavený BREW určité verze, bude podporovat ty samé funkce, což u Java mobilů rozhodně neplatí. Ačkoliv se použitím BREW vývojář rozhodně nezbavuje nutnosti vytvářet více verzí, je to každopádně jednodušší než s podporou více mobilních telefonů v případě Java.

Největším současným problémem BREW je jeho problematické rozšíření. Aby mohl fungovat, musí jej podporovat také operátor. Qualcomm rád informuje o tom, jakého rozšíření se BREW dočkal a že jej v současné době podporuje 34 mobilních operátorů ve 27 regionech a že je na trhu více jak 33 milionů mobilních telefonů s BREW podporou, kterou nyní nabízí více jak 140 modelů, jenže to nic neříká o tom, jak se skutečně BREW používá. Největšími příznivci BREW jsou americký Verizon a Sprint, oproti tomu americký Nextel dává přednost Javě.

Verizon Wireless a BREW v USA

Na příkladu Verizonu je dobré se chvíli pozastavit. BREW zavedl operátor v červnu 2002 do své CDMA sítě , přičemž za letošních prvních pět měsíců bylo staženo 34 milionu aplikací a celkem přes 70 milionů. Je to hodně nebo málo, když uvážíme, že Verizon Wireless obsluhuje přes 40 milionů klientů z nichž 13,3 milionu používá BREW kompatibilní telefon?

Verizon tvrdí, že z jeho nabídky cca 520 aplikací nejvíce frčí hry, což asi nepřekvapuje. C první desítce nejstahovanějších programů se neobjevila žádná aplikace vyjma her, hry jsou ale pro BREW k dispozici velmi propracované a Verizon nabízí i 35 multiplayer her. Většinou jde ovšem o multiplayer hry typu šachy nebo poker, protože ani CDMA2000 síť nenabízí dostatečně rychlou odezvu pro akční hry.

Zajímavý je také výsledek instant messagingové aplikace nazvané getIM. Tu si stáhlo 464 tisíc klientů od jejího představení v prosinci 2003, celkem bylo posláno 125 milionů zpráv (samozřejmě placených). getIM podporuje IM služby AOL, MSN a Yahoo.

BREW v Brazílii

Dalším tahounem BREW je brazilský operátor Vivo (sít na technologii CDMA 1xRTT). Brazilský trh patří v současné době mezi nejdynamičtěji se vyvíjející trhy na světě a operátor Vivo (pod touto značkou existuje od poloviny roku 2003) pokrývá 23 milionů klientů, což představuje 45 procent brazilského trhu, šestého největšího světového operátora a největšího mobilního operátora jižní polokoule. Vivo na BREW aplikaci postavilo svůj virální marketing, když představovalo vloni svoji značku. Tehdy šlo o hru "Vivo em Acao", kdy uživatelé měli studovat návody k jednotlivým službám, v nichž se skrývaly odkazy na tajnou špionážní a do sítě operátora infiltrovanou skupinu Blackfish. Cílem hry bylo samozřejmě odhalit spiknutí a podle těchto náznaků a hesel. Operátor na tuto hru nedělal žádnou reklamní kampaň a vše se šířilo pouze ústním podáním, šeptandou, "vynesením důvěrných informací" a také dobrozdáním nadšených hráčů, kterým po vyluštění hry a zadání "tajného kódu" na "tajné stránce" skutečně přišel tehdy běžně neprodávaný mobilní telefon zcela zdarma. Až později se ukázalo, že šlo o mazaně organizovanou soutěž pro mobilní zákazníky, jenže ti se mezi tím vzdělali v používání BREW aplikací a Vivo dnes patří mezi největší světové distributory BREW aplikací. Hry se zúčastnilo 1,2 milionů zákazníků.

Zvláštní situace s BREW je v Jižní Koreii, zemi považované za testovací polygon pro CDMA sítě. Zdejší mobilní operátoři sice BREW původně hodlali akceptovat a KTF BREW nabízí, ale pak se zdvihla vlna odporu proti Qualcommu a jeho údajně přemrštěným požadavkům na ceny čipových sad pro mobilní telefony. Duo největších korejských výrobců mobilů Samsung a LG reagovalo prohlášením, že se soustředí na vývoj vlastní čipové sady, která ovšem podporu BREW obsahovat nebude. Poplatky za licenci jsou evidentní problém. V Číně se Qualcomm s BREW rovněž snaží uchytit, jeho situace vůči Sunu je ale zatím vyrovnaná.

Evropa je pro BREW těžkým oříškem (pokud do Evropy už nepočítáme Rusko) a Qualcomm se zatím uchytil drápkem pouze u rumunského operátora Zapp, což nepřekvapí vzhledem k tomu, že operátor používá CDMA 1xRTT. Další operátor používající CDMA technologii pro mobilní síť Qualcomm asi zklame – Eurotel Data Express s BREW terminály nepočítá. Nemá proč.

Studie dávají Javě větší šanci

V poslední době rozbouřila vody kolem vztahu J2ME a BREW studie Zelos Group, která konstatovala, že ačkoliv 90% mobilů prodaných do roku 2009 bude obsahovat buďto Javu nebo BREW nebo obojí, musí obě platformy projít velký kus cesty. Sun se ihned bránil připomínkou, že dnes dodávaná J2ME MIDP 2.0 je velmi kompletní, stabilní a vychytaná záležitost – což se o MIDP 1.0 říci nedalo. Studie ovšem přisuzuje Javě dominantní postavení – Java má být uspěšnější pro svoji otevřenost, ale BREW si dobude své pozice právě svojí uzavřeností.

Je toto prohlášení paradoxem? Asi nikoliv. Jak to tak vypadá, obě technologie budou žít vedle sebe s tím, že operátoři se budou rozhodovat velmi flexibilně a podle svých interních a okamžitých zájmů.

A jen poznámka na závěr: švýcarská firma Esmertec představila na loňském ženevském ITU certifikované JVM pro BREW…