Jarda dostal milión Těsně před Vánoci, ve středu 22.12., představil EuroTel veřejnosti svého milióntého zákazníka. V rozporu s různými "zasvěcenými" názory se výhercem stal pětadvacetiletý Jaroslav Vyhnal. Čerstvý milionář v současnosti dokončuje doktorandské studium v oboru letecké elektroniky.

Jeho štěstí asi nejlépe vystihují následující odpovědi:

"Věděl jste, že se EuroTel chystá obdarovat svého miliontého zákazníka? Ne, nějak mi tato zpráva unikla, ale prý o tom psali v novinách nebo mluvili v televizi. Kdybych o tom býval věděl, asi bych teď nebyl tak překvapený. Jak jste se dozvěděl o tom, že dostanete milion korun?

Minulý týden jsem koupil GO sadu. Než jsem jel na víkend domů za rodiči, tak jsem telefon zapnul a odzkoušel. V neděli, když už jsem byl zpátky v Brně, mi volali rodiče, že ji na ten telefon, který jsem jim dal, volala nějaká paní z EuroTelu a říkala něco o miliontém zákazníkovi a o milionu korun. Nezdálo se jim to, ale dali mi telefonní číslo a chtěli, abych si zjistil, co a jak. Nejdříve jsem tomu také nevěřil, ale teď už tomu začínám věřit."

Samotný projev pana Vyhnala na slavnostním předání byl zcela prostý: "Nedostává se mi slov. Je to hrozně silné."

Čerstvý majitel miliónu si začíná zvykat na svůj nový stav.

Pokud vás zajímá, co šťastlivce přimělo k nákupu mobilního telefonu, odpověď je prostá:

"Moji rodiče bydlí ve vesnici nedaleko Brna. Doposud jsme neměli zavedenou ani pevnou telefonní linku. Teprve nedávno nám nabídli možnost zavedení pevné linky. Já jsem celý týden v Brně na koleji a chtěl jsem mít možnost rodičům zavolat. Když jsme doma společně zvážili výši měsíčních poplatků a jak často moji rodiče telefonují, připadala mi GO sada jako nejvýhodnější řešení. GO sadu jsem kupoval pro rodiče. A navíc mobilní telefon mohou mít rodiče neustále při ruce i když nejsou zrovna doma."

Samozřejmě jsme se nemohli vyhnout ani otázce, jak pan Vyhnal s miliónem naloží. Pokud vás to také zajímá, vězte, že plánuje několik oslav s přáteli. Další finanční částku věnuje rodičům na opravu střechy, přidá něco drobných své sestře a splní si dávný sen o cestě do Indie a Číny.

Pohotově měl šťastlivec odpověď i na to, co letecká elektronik bude hledat v Asii: " zajímá mě tamní filosofie a je tam nádherná příroda. To, že jsem technik přeci neznamená, že mě nemůže zajímat příroda."

Mobil server se na závěr připojuje k sevřeným šikům gratulantů a již předem je zvědav, jak svého miliontého zákazníka odmění RadioMobil.

Již jen doušku - pak prý, že se nevyplácí mít rád své rodiče!