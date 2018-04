Japonský trh trhá rekordy, na Čechy to však nestačí

V Japonsku se rychlost šíření mobilních telefonů vymyká chápání našeho středoevropského trhu. Na Japonských ostrovech v současnosti žije téměř 127 miliónů lidí, z toho již téměř polovina vlastní mobilní telefon. A právě v poslední době je rychlost přibývání zákazníků značně podpořena mobilním internetem.

S koncem července překročil počet mobilních telefonů v Japonsku hranici 60 miliónů. Přestože největší světový telekomunikační trh nalezneme přirozeně ve Spojených státech, Japonsko jako druhé nejsilnější v této oblasti prožívá právě díky mobilním komunikacím v současnosti nevídaný boom.

Na druhou stranu, v procentuálním vyjádření je nárůst zákazníků naopak o krok za Českou republikou. Téměř dvacetiprocentní nárůst počtu zákazníků znamená v Japonsku milióny uživatelů. Naproti tomu u nás přibylo za první pololetí roku 2000 padesát procent zákazníků. V rychlosti rozvoje si tedy s Japonskem nezadáme, ovšem v oblasti mobilního internetu jsme ještě daleko pozadu.

Právě fenomén bezdrátového internetu se ještě mnohem více než na jiných trzích projevuje právě v zemi vycházejícího slunce. Přesto, nebo právě proto, že připojení k internetu není v Japonsku tolik rozšířené, prodej telefonů umožňujících přístup k síti sítí převyšuje prodej obyčejných telefonů. Největší Japonský operátor, firma NTT DoCoMo, jen za červenec získala 1,49 miliónů nových uživatelů, využívajících technologie i-mode. Oproti tomu nových zákazníků, kteří si pořídili telefon nepodporující i-mode, bylo za poslední měsíc "pouze" 643 tisíc. NTT tedy za jeden měsíc získala téměř tolik zákazníků pro i-mode, jako český EuroTel za celou dobu svého působení. Obrovský potenciál lidnatého avšak nepříliš rozlehlého Japonska znamená ideální prostor pro mobilní operátory. Snadno dosažitelné pokrytí, zahrnující přes sto miliónů potencionálních zákazníků.

V souvislosti s internetem je třeba ještě zmínit, že kromě překročení šedesátimiliónové hranice všech zákazníků byl minulý týden také dosažen počet deseti miliónů zákazníků využívajících i-mode. V době, kdy se v Evropě stále množí dohady o budoucnosti WAPu a o jeho nedostatečné uživatelské přívětivosti, v Japonsku obliba inteligentnější obdoby WAPu stále stoupá. Na rozdíl od WAPu je totiž v i-mode komunikace pomocí e-mailu snadná a bezproblémová, což je asi největším hnacím motorem prodeje i﷓mode telefonů. Využívají je všechny sociální skupiny, od obchodníků, přes managery až po teenagery na školách.

Přestože nárůst zákazníků je v České republice větší než v Japonsku, přeci jen máme co dohánět. V této chvíli se nezdá pravděpodobné, že by WAP dosáhl podobného vítězství na poli mobilního internetu jako i-mode. Za dva až tři roky nás však čeká UMTS a to by mělo znamenat podstatně pohodlnější přístup k internetu. Kde v té době bude Japonsko lze jen těžko odhadnout. U nás se možná konečně projeví stejný trend, jako nyní v zemi vycházejícího slunce. Internet pro každého a kamkoliv.