Babylonská rybka realitou, mobily brzy zvládnou simultánní překlad

Telefony japonského operátora NTT DoCoMo umožní tamním uživatelům plynule hovořit s cizinci, aniž by přitom museli znát jakýkoli cizí jazyk. Telefon bude automaticky tlumočit z japonštiny do angličtiny, mandarínštiny, korejštiny a zpět. Další jazyky mají následovat. Zatím nepůjde o plnohodnotný simultánní překlad. Aplikace nejprve počká, až protistrana domluví, a teprve pak se ozve překlad. Konverzaci to tak trochu protáhne.

NTT DoCoMo je jednou z prvních firem, která takovou službu pro překlad telefonních hovorů nabídne. Doposud mohli uživatelé pro konverzaci v jazyce, kterému nerozuměli, použít třeba Google Translate. I tato mobilní aplikace zvládá překlad podobným způsobem - nahraje zdrojovou řeč, převede ji do textu, přeloží a následně umí i překlad přečíst. Není možné ji přitom používat během samotného telefonování, funguje to v podstatě pouze při přímém setkání a uživatel musí aplikaci neustále ovládat.

Překlad u japonského operátora by měl fungovat zcela automaticky, potřeba k tomu bude aplikace Hanašite Hon'jaku, kterou NTT DoCoMo představilo zatím ve verzi pro Android. Výkon samotného telefonu nebude důležitý, veškeré zpracování hlasu a překladů bude probíhat na serverech operátora. Zájemci o službu si ji budou muset u operátora aktivovat a zaplatit. K již zmíněným jazykům mají v blízké budoucnosti přibýt i francouzština, němčina, indonéština, italština, portugalština, španělština a thajština.

Jako ve sci-fi

Služba japonského operátora přitom není jediným počinem v této poměrně nové oblasti. Brzy se mají na trhu objevit i další, často o něco pokročilejší systémy automatického překladu. Ty už budou hodně blízké tomu, co známe z řady sci-fi seriálů jako univerzální překladač (třeba ze Star Treku) nebo ze "stopařovských" románů Douglase Adamse jako babylonskou rybku.

Společnost Alcatel-Lucent například vyvinula překladatelskou technologii, která bude spolehlivě fungovat i přes pevné linky, tedy se vzorkovací frekvencí hlasu 8 nebo 16 kHz namísto doposud obvyklých 44 kHz. Překlad umí technologie Alcatelu získat během sekundy, dala by se tedy použít pro klasický simultánní překlad.

Server BBC však píše, že firma se po prvních testech rozhodla použít podobně jako DoCoMo až následný překlad, protože to na uživatele působí přirozenějším dojmem. Na druhou stranu počítá francouzsko-americká firma s tím, že systém rychle rozšíří tak, že bude zvládat telekonference až deseti osob. Ty přitom budou moci mluvit až čtyřmi různými jazyky. Každá ze zúčastněných stran získá svůj kýžený překlad.

Alcatel-Lucent navíc pracuje ještě na další specialitě. Díky funkci MyVoice by brzy měly jeho hlasové syntezátory doslova mluvit vaším hlasem. Při překladu z rodného jazyka do jazyka cizího by tak systém mluvil hlasem původního mluvčího.

V oblasti rozpoznávání hlasu a automatického překladu se angažuje i Microsoft, jeho aktuální pokrok na tomto poli však není znám. Google také jistě pracuje na patřičném vylepšení své služby Translate. Dalším hráčem je izraelská společnost Lexifone, která momentálně na uvedení svých služeb do praxe spolupracuje s BT a Telefónicou.

Ještě nějakou dobu nebudou podobné aplikace běžné a uživatelé si na ně budou muset zvykat. Jejich praktická použitelnost se přitom bude výrazně zvyšovat. Pro případ opravdové nutnosti přesného a spolehlivého překladu však bude ještě nějakou dobu nutné využívat služeb profesionálních překladatelů nebo se spolehnout na vlastní jazykové vzdělání.