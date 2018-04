Japonsko zahájilo televizní vysílání pro mobilní telefony

V hlavních městských oblastech Japonska bylo o víkendu zahájeno digitální televizní vysílání pro mobilní telefony vybavené speciálním zařízením pro jeho příjem.

Pořídit si mobilní telefon umožňující příjem tohoto vysílání je však nyní podle agentury AP obtížné, protože spotřebitelé již omezené zásoby těchto přístrojů vykoupili. Přední japonští mobilní operátoři uvedli, že poptávka po těchto mobilních telefonech je silná, neposkytli však přesná čísla o prodeji.



Televizní vysílání pro mobilní telefony bylo již dříve zahájeno v Jižní Koreji, Británii a několika dalších zemích včetně některých částí Spojených států. Japonské vysílání, za jehož příjem nemusí uživatelé mobilních telefonů platit, by se nicméně mohlo dostat k nejširší části trhu, píše agentura AP.



Finská společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě, minulý měsíc uvedla, že sledování televizního vysílání na mobilních telefonech se stane do roku 2008 masovou záležitostí. Dodala, že desítky testů v uplynulém roce ukázaly, že spotřebitele sledování televize na mobilních telefonech baví a že jsou za tuto službu ochotni zaplatit měsíčně pět až deset eur (zhruba 140 až 285 Kč).

Mobilní televize v Česku se rozjede letos

Eurotel už nabízí sledování hudební televize Óčko přes své UMTS. T-Mobile chce podle vlastních slov spustit klasické digitální vysílání do mobilů spustit někdy během letošního roku. - více zde

Na britských ostrovech už mobilní televizi nabízejí operátoři Orange, Vodafone a 3. Účtují si za ni deset liber měsíčně. Všichni tři ale používají své 3G síťe, z jejichž budování se jim ještě zdaleka nevrátily investované prostředky. - více zde

Streamování televizního obsahu přes mobilní síť může být totiž způsob, jak by mohla síť na sebe vydělat, ale také by mohla zahltit a mobilní telefony by nemohly nakonec sloužit svému hlavnímu účelu. - více zde