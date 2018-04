Japonci se stydí za nejlepší mobil na trhu

Šestá generace topmodelu Galaxy S zažívá velice chladné uvítání na japonský trh. Nejnovější počin Samsungu se tu začal prodávat 8. dubna, ale je víc než zřejmé, že korejská značka není v Japonsku příliš vítaná. Marketingová kampaň byla na zdejším trhu jen velice stručná a japonští operátoři si dvojice nových telefonů prakticky nevšímají.

Navrch se všichni prodejci, včetně oficiální pobočky Samsungu, snaží nemilosrdně odstranit firemní logo jak ze samotných telefonů, tak z veškerých propagačních materiálů.

Operátor NTT docomo zapírá, že by existovala značka Samsung

Operátoři, kteří tento telefon nabízejí, jsou pouze dva. NTT DoCoMo nabízí model S6 jen ve variantě s 32GB pamětí a ve zlaté a černé barvě. S6 edge se dá u tohoto operátora pořídit pouze ve zlaté a zelené barvě a jen s 64GB pamětí. Značka Samsung je zde zcela potlačena, v popisu produktu a na těle samotného mobilu nalezneme pouze označení „Galaxy“ a logo operátora.

Operátor KDDI dokonce zcela ignoruje model S6 a nabízí výhradně S6 edge v černé, bílé a zlaté barvě s možností volby mezi pamětí 32 nebo 64 GB. Logo Samsung opět nenajdeme téměř nikde, pouze malým písmem na stránkách operátora vedle označení modelu.

Zvláštní japonské značení mobilů U japonských operátorů je obvyklé, že mobily značí zkratkou, v které nebývá jméno výrobce. SO je například Sony. Jenže třeba na Xperii Z3 od Sony je logo výrobce tradičně nad displejem, u Samsungu logo chybí. Příklad zde.

Není to poprvé, kdy operátoři mazali logo Samsungu z telefonů. NTT DoCoMo už reguloval původní model Galaxy S z roku 2010. Tehdy se logo přesunulo do spodní části zadního krytu, z přední části pak zcela zmizelo. Vloni byla podobně upravena i pátá generace řady Galaxy S, a to u obou operátorů. NTT DoCoMo opět odsunul logo Samsung do spodní zadní části, KDDI jej zcela odstranil a na telefonu nechal pouze označení „Galaxy S“. Pro NTT DoCoMo je tak letošní rok premiérou v ohledu, že se loga Samsung zbavil úplně.

Navíc u tohoto operátora lze logo výrobce nalézt pouze až na 30. straně produktové brožury, kde se nachází právní ustanovení. Pokud by telefon kupoval člověk zcela neseznámený se situací na trhu smartphonů, pravděpodobně by se domníval, že výrobce těchto telefonů je značka Galaxy.

Japonsko na Jižní Koreu nestačí

Japonsko, jakožto jedna z technologických velmocí, se zkrátka odmítá smířit s faktem, že je Jižní Korea v oblasti mobilních technologií začíná předbíhat. Například technologii LTE Advanced (LTE-A), kterou Jižní Korea uvedla do provozu už před rokem, začíná Japonsko spouštět teprve nyní.

Paradoxně právě japonský operátor NTT DoCoMo byl prvním operátorem na světě, který v roce 2001 spustil technologii 3G. Zatímco ve zbytku světa se posílaly pouze zprávy SMS, Japonci již běžně posílali telefonem e-maily.

Co se samotných telefonů týče, tak například v oblasti zobrazovacích technologií je Jižní Korea oproti Japonsku také napřed. OLED panely jsou právě u Samsungu naprosto běžnou záležitostí, jihokorejští výrobci se je navíc učí i ohýbat. Oproti tomu například japonské Sony stále vybavuje své telefony technologií LCD.



Situace na trhu se smartphony v Japonsku

Přesto se v Japonsku stále více než telefony Samsung prodávají domácí výrobky – Sharp, Fujitsu a Sony. Japonsko je v tomto ohledu patřičně pyšné na svou domácí výrobu a to i přesto, že v porovnání se zahraničními produkty se nejedná o špičky trhu. Nesmíme ale opomenout fakt, že to platí pouze u zařízení s operačním systémem Android. Pokud srovnáme poměry na zdejším mobilním trhu obecně, naprosto drtivě zde dominuje značka Apple.