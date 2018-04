Japonsko a 3G: Někde radost, jinde smutek

Sítě třetí generace fungují v Japonsku již třetím rokem. Operátor NTT DoCoMo však do této chvíle přilákal do své sítě Foma jen necelých půl milionu zákazníků. To konkurenční KDDI jich má 7,5 milionu.