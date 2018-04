Japonské značky chystají útok na Evropu. Mají mobily s pláštěnkami

Japonské značky se čas od času na evropském trhu objevily, ale s výjimkou navrátilce Sony se nikdy dlouhodobě výrazně neetablovaly. Přitom mnohé z japonských značek nabízely velmi zajímavé telefony a třeba na našem trhu byly kdysi poměrně populární telefony značky Panasonic. Mimo jiné i proto, že se vyráběly u nás v Pardubicích.

Návrat Panasoniku ve velkém stylu

Právě Panasonic chystá návrat na evropské trhy, ze kterých se před lety stáhl. Firma se, podobně jako další japonské značky, k návratu rozhodla v rámci hledání nových příležitostí, jak expandovat. Panasonic tak letos do Evropy přinese dva chytré telefony s operačním systém Android, které se v konkurenci rozhodně neztratí.

Telefony nazvané Eluga a Eluga Power budou uživatele lákat na celou řadu zajímavostí. Jednou z nich je vodě odolné provedení, které přitom na telefonu není zvenku patrné. Přístroje Eluga nejsou žádnými outdoorovými obrněnci, mají pouze konstrukci se speciálním vodu odpuzujícím povrchovým povlakem.

Právě design je další předností obou modelů Eluga. Telefony mají tenké kovové tělo a poměrně ostře řezané tvary, velmi pozoruhodné je tvarování zad: přecházejí do boků s výrazným zkosením a při setkání s čelní plochou s displejem tak vzniká poměrně ostrá hrana. V ruce překvapivě nijak výrazně nevadí, naopak telefon díky tvarování zad velmi dobře sedne do ruky. A to platí i pro větší model Eluga Power s obřím pětipalcovým HD displejem (720 x 1280 pixelů).

Panasonic Eluga Power

Power rozhodně jako pětipalcový obr nepůsobí a to právě díky tenké konstrukci a minimálnímu rámečku kolem displeje. Takový Samsung Galaxy Note nebo LG Optimus Vu jsou podstatně větší "plácačky" a to jak pocitově, tak na papíře. Eluga Power měří 136 x 70 x 9,6 mm, Galaxy Note je o ohromných 13 mm širší a téměř 11 milimetrů vyšší, přitom displej je větší jen o tři desetiny palce. Panasonic tedy schoval obří displej do těla o rozměrech Galaxy Nexus.

V případě Elugy Power se těšíme i na její výkon. Android 4.0 Ice Cream Sandwich totiž pohání nový čipset Qualcomm Snapdragon S4, konkrétně je to model MSM8270 s dvoujádrovým procesorem generace Krait a grafikou Adreno 225. Nový dvoujádrový Snapdragon přitom slibuje výkon dnešních čtyřjádrových procesorů.

Panasonic Eluga

Žádné "ořezávátko" rozhodně nebude ani menší model Eluga. Ke stejné certifikované odolnosti IP57 nabídne 4,3 palcový OLED displej s rozlišením qHD (960 x 540 pixelů) a příjemné rozměry 123 x 62 x 7,8 mm. Především tloušťka je hodně zajímavá a umocňuje už tak velmi pozoruhodný vizuální dojem, který oba modely Eluga vyvolávají. Z mnoha úhlů se totiž díky výraznému zkosení boků jeví jako zcela ploché, téměř jako list papíru. Kdo někdy viděl trojúhelníkovou Flatiron building v New Yorku, ví, o čem je řeč.

Zajímavostí obou telefonů Panasonic je vypínací tlačítko i klávesa pro regulaci hlasitosti na zadní straně těla. U Elugy Power je to opravdu až na zadní rovné ploše, u menšího modelu ve zkosení. Na první dojem to výrazně ovládání nevadí, ale jsme zvědavi, co řekne delší praxe.

Také obyčejná Eluga má dostat Android ICS, ale vzhledem k tomu, že by se měl telefon už brzy začít prodávat, se počítá až s upgradem, na pulty dorazí s verzí Gingerbread. O chod systému se stará dvoujádrový čipset Texas Instruments OMAP 4430, tedy typický hardware mnoha loňských špičkových smartphonů. Když k tomu všemu připočteme ještě osmimegapixelový fotoaparát, vypadají smartphony Panasonic Eluga jako opravdu zajímavé kousky.

Opatrnější krůčky Fujitsu

Fujitsu své smartphony vystavuje na světových mobilních veletrzích déle než Panasonic, z hlediska expanze na nové trhy ale není firma tak odvážná. Firma si zájem prozatím jenom oťukává, ale vzhledem k tomu, že je na veletrzích značný, mobily Fujitsu by se mohly mimo japonskou domovinu vydat snad ještě letos, ale spíše někdy koncem roku.

Bez diskuse nejzajímavějším kouskem, který Fujitsu v Barceloně ukazovalo, byl prototyp čtyřjádrového smartphonu s čipsetem Tegra 3. Fujitsu zatím neprozradilo jméno, na rozdíl od veletrhu CES už ale přístroj neschovávalo za sklem a mohli jsme si s ním pohrát.

Smartphone Fujitsu se čtyřjádrovým procesorem Tegra 3

Než se čtyřjádro Fujitsu dostane do výroby, jistě projde několika změnami. Možná se změní design a také uživatelské prostředí Androidu 4.0 dostane některé úpravy od Fujitsu. Výkonný hardware ale může být jen odladěnější, což přispěje ke zvýšení již tak špičkového výkonu. Další předností čtyřjádra od Fujitsu má být jeho třináctimegapixelový fotoaparát a opět se nezapomnělo ani na vodě odolné provedení. Fujitsu by se tak mohlo postavit těm absolutně nejlepším smartphonům na trhu a oproti nim nabídnout uživatelům jistotu, že telefon přežije třeba nechtěný výlet do vany. V nejvyšší třídě to nikdo jiný nenabízí.

Vodě odolné portfolio Fujitsu na veletrhu v Barceloně

Ostatně, vodě odolná je snad kompletní řada telefonů Fujitsu. Od menších levných přístrojů až po výkonné dvoujádrové modely, většina produkce se chlubí tím, že jí voda nevadí. Nevadí dokonce ani tabletům japonského výrobce. Z běžnějších modelů zaujme například Fujitsu Arrows ES, u něhož na stánku výrobce prezentoval i odolnost jeho krycího skla. V nekončících cyklech na něj nechával dopadnout z výšky zhruba 40 centimetrů ocelovou kuličku s asi dvoucentimetrovým průměrem.

NEC se rozhlíží

Růžky v Barceloně vystrkoval i další japonský výrobce NEC. Ukazoval ale své přístroje a koncepty smartphonové řady Medias jenom za sklem, na stánek se novináři mohli dostat jenom na pozvání. Zdá se tedy, že NEC je teprve na začátku cesty z japonského i na další trhy a firma prozatím vyjednává s potenciálními partnery a ukazuje produkty jen vybraným lidem.

NEC Medias W

Za sklem nás ale velmi zaujal například jakýsi hybrid smartphonu a tabletu v podobě modelu Medias W, označovaném také Medias Tab N-08D. Jsou to vlastně jakoby dva velké displeje spojené kloubem, podobně jako u tabletu Sony. Na rozdíl od Sony se ale nemusí přístroj zavřít displeji k sobě, naopak může se jakoby obrátit na ruby, čímž vznikne jakýsi smartphone s dotykovým displejem vpředu i na zadní straně. I nápady NEC by jistě byly zajímavým obohacením evropského trhu.

Co na to ostatní

Další japonští výrobci se na veletrhu v Barceloně prostřednictvím stánků neprezentovali. Některé japonské přístroje jsme si ale mohli tradičně prohlédnout na stánku operátora DoCoMo. O návratu prý uvažuje Sharp, ale jeho nepřítomnost v Barceloně možná naznačila, že to není zase tak horké, jak se mohlo loni na jaře, kdy se o Sharpu v souvislosti s Evropou začalo mluvit, zdát. Další neznámou zůstává Toshiba, která to s Evropou tu a tam zkouší, ale dlouhodobě se neuchytila. Zdá se, že tentokrát to výrobce vezme spíše přes tablety a pokud se těm zadaří, mohli bychom se dočkat i nějakých těch smartphonů.

Téměř jisté ale je, že Sony nezůstane na evropském trhu osamoceným japonským výrobcem. A to je dobře, ačkoli špičkové smartphony výrazně setřely rozdíly mezi telefony v různých částech světa, zajímavé japonské nápady jsou určitě vítaným zpestřením.