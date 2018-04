Japonské ženy si zvětšují poprsí vyzváněním mobilu

Nebolestivou i finančně nenáročnou metodu zvětšení dámského poprsí prý vynalezl jeden japonský guru. Využil k tomu mobilního telefonu, jehož zvláštní vyzváněcí tón prý dokáže to, za co mnoho žen platí nemalé peníze a doplatí na to občas i zdravotními problémy.

Vynálezce této metody Hideto Tomabeči tvrdí, že jen za první týden si jeho zázračnou vyzváněcí melodii již stáhlo více než 10.000 uživatelek. Její působení vysvětluje tím, že "vybrané zvuky vedou mozek a tělo k neuvědomělým pohybům". Podprahové podněcování růstu prsou označuje za "pozitivní vymývání mozku".

Jedna spokojená a za pomoci mobilního telefonu vylepšená žena japonskému tisku řekla: "Poslouchala jsem to zvonění týden a čekala jsem, že se z toho vyklube podvod. Ale je to neuvěřitelné, objem mých prsou se zvětšil o 2,5 centimetru. Je to úžasné," řekla japonským médiím.

Tomabeči neustrnul a prý nyní chystá další vyzváněcí tóny, které by měly lidem pomoci zkvalitnit jejich život. Třeba zbavit je návyku kouření nebo potlačit plešatění. Jedna melodie by mohla dokonce nahradit tajemné koření babek-bylinářek, které má zajistit přitažlivost pro partnera.