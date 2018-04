Japonská Nokia J-NM02 pochází od Sanya

Japonci jsou před Evropou v mnoha směrech a u mobilních telefonů tomu není jinak. Ze zajímavého japonského trhu by si rádi svůj kus uzmuli i evropští producenti mobilů, i když v konkurenci domácích výrobců jen paběrkují. Vedle Ericssonu se o japonský trh pokouší i finská Nokia, nikoliv však se svým produktem, ale s převzatým výrobkem japonského Sanya - modelem J-NM02. Je otázkou, zdali se výroba specifických přístrojů pro japonské sítě Nokii nevyplatí nebo jestli jsou tamější high-end telefony nad její síly. Poslední variantou, proč Nokia sáhla po nabídce konkurence, je fakt, že sama žádný rozvírací telefon nenabízí a nikdy ani nenabízela (Doplňeno: existují minimálně další dva rozvírací telefony Nokia. Jeden pro americké analogové sítě - model Nokia 282 a sourozenecké telefony Nokia 8877 a 8887 pro korejské CDMA sítě.). Na druhou stranu, Motorola s véčky celosvětově začala a přesto se Japonsku vyhýbá jako čert kříže. Pravda bude asi někde uprostřed.

V každém případě ale platí, že model J-NM02 není první, který Nokia převzala od Sanya. Prvenství patří telefonu J-NM01, který jsme vám představili již loni na jaře. Oba přístroje jsou určeny pro japonskou síť mobilních telefonů J-Phone, ve které má majetkový podíl světový gigant Vodaphone. Síť J-Phone je konkurenční podnik japonské jedničce NTT DoCoMo a pracuje ve standardu PDC, což je derivát standardu TDMA (blízký příbuzný našeho GSM). Jak u J-Phone, tak u konkurenčního DoCoMa si velkou oblibu zákazníků získaly služby podobné našemu WAPu. První se jmenuje J-Sky, ten druhý i-mode a v jeho případě se s ním Japonci snaží prorazit i v Evropě. Ač jsou oba systémy navzájem nezaměnitelné a nekompatibilní, nabízejí podobné služby. Mezi ty hlavní patří možnost zasílání e-mailů včetně obrazových příloh ve formátu JPEG a také samozřejmě obsáhlý informační obsah, výrazně převyšující nabídku evropského WAPu.

Všechny výše uvedené funkce samozřejmě podporuje i Nokia J-NM02. Aby bylo vše perfektně čitelné, má telefon barevný displej se schopností zobrazit až 65 536 barev či 12 řádků textu (původní model J-NM01 podporoval jen 256 barev). Integrovaný barevný fotoaparát se nachází na zadní straně a má rozlišení 320 x 200 obrazových bodů a lze jej natáčet o 90 stupňů, což bohatě postačí na zasílání aktuálních fotografií sebe a svého okolí. Na druhou stranu ale překvapí, že maximální přenosová rychlost dat v síti J-Phone je pouze 9,6 kbps, což není zrovna moc. Proto jistě mnoho zákazníků využije integrovanou paměť o velikosti 0,5 MB, do které si mohou obrázky uložit, a pak se s nimi chlubit přímo na displeji telefonu. Kapacita paměti na kontakty pak čítá 500 záznamů. Design přístroje je velmi podobný mateřskému Sanyu J-SA04 (předchozí Nokia J-NM01 vycházela z modelu Sanyo J-SA03) a v neposlední řadě i předchozímu modelu se značkou Nokia, J-NM01. Rozdíly ve vzhledu jsou ve všech případech jen kosmetické a najdete je hlavně na přední straně telefonu. Rozměry a hmotnost jsou u obou Nokií naprosto shodné, obě váží těsně pod 100 gramů a obě mají rozměry 94 x 49 x 25 mm. Stejné parametry pak má i mateřské Sanyo J-SA04. Výdrž telefonu na jedno nabití baterie má být podle výrobce až 300 hodin v pohotovostním režimu, nebo dvě hodiny hovoru. Na fotografii pak můžete sami posoudit, jak se jednotlivé modely Nokie a sanya od sebe liší.

Výbava japonských telefonů je zatím pro Evropana rajskou hudbou budoucnosti. První vlaštovky podobně koncipovaných GSM telefonů lze na trhu očekávat sice již v letošním roce, ale rozhodně se zatím bude jednat jen o několik málo modelů. Jedním z prvních bude Nokia 7650, která bude mít integrovaný fotoaparát, ale jinak bude koncipována spíš jako komunikátor než běžný kapesní telefon. V této kategorii zatím hrají Japonci prim, o čemž svědčí právě i převzatý model Sanya finskou Nokií. Do budoucna tak můžeme očekávat mohutný nástup japonských výrobců na evropské trhy, kde by mohli bodovat především svým technologickým náskokem. Jakýkoliv japonský mobilní telefon předělaný pro provoz ve standardu GSM by jistě způsobil v Evropě nemalý rozruch. Podobně se však snaží i poměrně neznámé asijské firmy, které se nebojí implementovat barevné displeje i do současných GSM přístrojů. Od toho je již jen krůček k integrovanému fotoaparátu. Ericsson T68 se bude muset připravit na silnou konkurenci. Díky připravované podpoře MMS mu bude chybět právě již jen integrovaný fotoaparát. Ještě do konce roku se jistě dočkáme velkých překvapení a je jedno, jestli je přinesou japonští výrobci nebo nám známé "evropské" značky.

Na fotografiích si můžete prohlédnout detaily Nokie J-NM01. Nový model J-NM02 se liší jen minimálně a to především v barevném provedení a grafickém potisku přední strany telefonu.