Japoncům je už doma těsno, a tak se tlačí do Evropy

Japonské firmy vyrábějící mobilní telefony nejsou v Evropě neznámé. Výrobky Panasoniku nebo Sony (dnes Sony Ericsson) jistě zná téměř každý uživatel GSM sítí. V posledních letech se podařilo v Evropě výrazněji uspět i Mitsubishi, která prodává své telefony pod značkou Trium. Za dveřmi však číhají i další výrobci z Japonska, které zatím v Evropě zná jen málokdo, tedy alespoň jako výrobce mobilních telefonů. Mezi štiky, které chtějí ulovit v evropském rybníku nové zákazníky, můžeme počítat například Sharp, Toshibu nebo velmi ambiciózní NEC. Některé japonské firmy vidí příležitost v Evropě díky službě i-mode, obdobě dobře známého WAPu, kterou do Evropy úspěšně propašoval největší japonský operátor mobilních sítí DoCoMo. Služba i-mode byla v testovacím provozu spuštěna již v průběhu letošního CeBITu v německé síti E PLUS a zanedlouho se tak stane i u nizozemského operátora KPN. Více o i-mode se můžete dočíst zde nebo zde.

Přehled japonských výrobců můžeme začít například u Panasoniku, jehož výrobky se dlouhodobě a vcelku úspěšně prodávají i v České republice. A aby to bylo ještě zajímavější, minulý týden Panasonic slavnostně spustil hlavní výrobní linku na mobilní telefony v nové továrně ve východočeských Pardubicích. Patrioti proto mohou považovat značku Panasonic za téměř domácí. Panasonic na CeBITu představil vedle svých japonských modelů, včetně videopřístrojů pro první 3G síť Foma, čtyři nové GSM telefony. Dva z nich jsou inovované modely GD75 a GD95 s podporou GPRS a EMS značené jako GD76 a GD96. O obou telefonech jsme již podrobně psali v tomto článku. Daleko zajímavější jsou další dvě novinky Panasoniku, modely GD67 a GD87. První přístroj by podle výrobce měl zasahovat ještě do low-endové kategorie, přestože má barevný displej. Otázkou je však podpora GPRS u tohoto modelu; v oficiálních prospektech, rozdávaných na CeBITu, je uvedena podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, naopak v tiskové zprávě o GPRS není ani slůvko. Uvidíme. Jinak GD67 umí MMS zprávy a má velmi zajímavě řešené výměnné kryty. V praxi nebudete vyměňovat vůbec nic, stačí vystřihnout jakýkoliv obrázek, třeba článek z novin, a zasunout jej pod zadní průhledný kryt telefonu. Jednoduché, ale možná až poněkud lacině působící řešení.

Druhým úplně novým Panasonikem představeným na CeBITu je model GD87, véčkový telefon s barevným displejem, zvládajícím 65 000 odstínů barev a vyrobeným technologií TFT. Displej je vynikající kvality, takže integrovaná kamera by mohla nabízet velmi kvalitní obrázky, tak to alespoň na CeBITu vypadalo při demonstraci přístroje. Telefonu nechybí GPRS, MMS zprávy, polyfonické melodie a mnoho dalších funkcí. Již se v redakci nemůžeme dočkat, až se nám tento Panasonic dostane do ruky. Přeci jen, mnoho podobných přístrojů ostatních japonských výrobců do České republiky jen tak nezavítá. V Pardubicích mohou být hrdí, že se u nich bude vyrábět tak nadupaný telefon. GD87 se začne prodávat na podzim letošního roku, GD67 o něco dříve, snad již začátkem léta.

Sony můžeme v našem přehledu přeskočit, protože na CeBITu již vystavovala jen ve společném stánku s Ericssonem pod jejich novou společnou značkou. K vidění byl jako novinka jen model Z700, předělaný model Z7 s barevným displejem. Na konkurenci v dnešní době již trochu málo, a to se s jeho prodejem počítá až na podzim. Sony Ericsson ale jistě chystá něco nového, nezbývá než si zatím počkat.

Dalším Japoncem, který na CeBITu představil dva velmi zajímavé telefony, byl Sharp, s jehož produkty jsme vás seznámili podrobněji již minulý týden. Připomeňme tedy, že Sharp v Evropě již dříve působil a nabízel přeznačené telefony původem od Ericssonu a Alcatelu a nově představil dva modely TQ-GX1 a TQ-GX10. Oba přístroje mají barevný displej a integrovaný fotoaparát, podporují GPRS a MMS - multimediální zprávy. První model je klasické koncepce,ten druhý je véčko s druhým displejem na vrchu přístroje. Více se o telefonech se značkou Sharp dočtete zde.

Dalším asijským producentem vystavujícím na CeBITu je společnost Mitsubishi, prodávající své telefony pod značkou Trium. U nás se oficiálně nikdy telefpny Trium neprodávaly, ale z šedého dovozu se poměrně značně rozšířily modely Aria a Mars (Neptune). Na CeBITu Trium ukázal jednu absolutní novinku, model A110, jednoduchý low-end s integrovanou anténou, vcelku přitažlivého vzhledu a s podporou EMS zpráv. Žádné pokročilé funkce od tohoto telefonu nečekejte, opravdu se zase jedná o levný telefon do západoevropských, polských nebo slovenských předplacených sad. Trium také ukazoval svůj TOP model Eclipse, který ale od loňského představení s ohledem na konkurenci hodně zestárnul a moc parády s ním už neuděláte. Výrobce nám potvrdil problémy s tímto modelem a tím způsobené opoždění prodeje. Teď by mohl Eclipse bodovat již jen velmi dobrou cenou. Na stánku Triumu nechybělo třeba ani PDA Mondo, jehož recenzi jsme vám přinesli již loňský rok, nebo modely Sirius, Odyssey a Mistral. Se Siriem se Trium chlubil již před dvěma lety a zbylé dva modely zřejmě představují mrtvou vývojovou linii, kterou přeskočil model A110. Tímto modelem by měl Trium také změnit značení svých modelů, od souhvězdí a planet ke strohým číslům.

Daleko zajímavější byla nabídka NECu, který se nastěhoval hned vedle stánku NTT DoCoMo, a jeho letošního hitu pro Evropu, služby i-mode. Aby také ne, když NEC bude prvním dodavatelem i-mode telefonů pro sítě E PLUS a KPN, které s i-mode v Evropě začínají. NEC ukázal celou svoji aktuální GSM nabídku, čítající modely DB7000, N21i a model 515. Ten poslední, vrchol nabídky, byl vystavován jen pod sklem jako nefunkční maketa. S modely DB7000 a N21i jsme si mohli pohrát a oba přístroje věru nevypadají zle. DB7000 se již nějakou dobu prodává například v Itálii za zhruba 18 000 Kč a jeho barevný displej patří rozhodně k těm lepším. Model N21i je první telefon s i-mode v Evropě a začne se prodávat ještě na jaře letošního roku. Cena však zatím nebyla stanovena. Oproti fotografiím v reálu překvapila robustnost všech NECů, mezi malá véčka rozhodně nepatří. Na druhou stranu, chcete-li telefon, který jako by z oka vypadl japonským telefonům třetí generace, máte v případě jakéhokoliv NECu vynikající příležitost. Srovnávat jsme mohli přímo na jeho stánku, kde jeden telefon pro japonskou síť Foma ukazoval. Když jste se obsluze zalíbili, mohli jste si vyzkoušet i menu, ač všude okolo telefonu se skvěly nápisy nesahat.

Posledním Japoncem, jehož stánek jsme navštívili, byla společnost Toshiba. Ač měla stánek hned vedle všeobecně známých gigantů, nabízela jen jediný model - TS21i. Navíc všude na stánku byly vystaveny jen nefunkční makety s logem i-mode na displeji. V zákulisí jsme sice měli možnost na chvíli vyzkoušet i funkční vzorek, ale k finálnímu produktu měl ještě daleko. Bohužel, jeho fotografování bylo přísně zakázáno. TS21i bude umět GPRS, i-mode, WAP, jeho rozměry budou 120 x 51 x 21 mm a vážit by měl 98 gramů. Telefon je narozdíl od zbylé japonské konkurence koncipován klasicky a až překvapivě hodně podle evropských zvyklostí. Barevný displej umí zobrazit jen 256 barev a na funkčním vzorku to bylo znát. Výbava telefonu je vcelku rozsáhlá včetně skupin volajících nebo vyzváněcích profilů. Přesto si myslíme, že mimo sítě s podporou i-mode bude mít Toshiba s prodejem problémy.

Více stánků japonských výrobců se nám navštívit nepodařilo, nikdo ostatní snad ani GSM telefony neukazoval a na japonské hračičky třetí generace a i-mode telefony pro jejich sítě nebyl čas. S japonskými výrobci však musíme počítat, především Panasonic, Sharp a NEC ukázali velmi zajímavé přístroje, které po technické stránce evropské konkurenci šlapou na paty a často jsou i před ní. Druhou stránkou věci je design, u Panasoniku a Sharpu zřejmě bez problémů, ale NEC vypadá hodně japonsky. Popravdě řečeno, korejské telefony jsou výrazně elegantnější a o véčkách to platí dvojnásob.