Japonci ukazují, jak budeme telefonovat bez sluchátka. Funguje to skvěle

Výzkumné a vývojové středisko KDDI nazývá svůj koncept "speaker-less smartphone". Na přístroji, který vychází ze sériového modelu výrobce Kyocera, je místo, kde obvykle bývá reproduktor sluchátka, zaslepeno.

To ale paradoxně znamená, že telefonát s protistranou uslyšíte podstatně lépe než u běžného telefonu. Telefon je totiž vybaven technologií, která jako reproduktor používá celou jeho čelní stranu.

Funguje to jednoduše: namísto toho, aby zvuk vytvářely kmity uvnitř reproduktoru, rozvibruje se patřičnou frekvencí celé krycí sklo displeje. Vibrace dotykem neucítíte. Ucho pak můžete přiložit kamkoli na čelní straně telefonu, hovor uslyšíte stejně jasně s uchem přiloženým na obvyklé místo nebo třeba doprostřed displeje. Už tak není nutné hledat tu nejideálnější pozici telefonu vůči uchu.

Zajímavější na celém řešení je, že hovor uslyšíte prakticky za jakýchkoli podmínek velmi čistě a jasně. Nevadí přitom téměř jakákoli úroveň hluku v okolí. Vyzkoušeli jsme si také hovor i s nasazenými klapkami na uších nebo nasazenými sluchátky – peckami. Při poslechu hudby není potřeba sluchátka vyndavat z uší ani hudbu ztlumovat. Stačí přiložit displej k sluchátku, vibrace z displeje se přenesou do hmoty sluchátka a to opět zafunguje jako reproduktor. Svou funkci v tu chvíli vlastně plní dvakrát, protože stále ještě přehrává hudbu.

Další výhodou je, že své okolí nebudete otravovat příliš hlasitými telefonáty. Jistě znáte případy, kdy ve vašem okolí někdo telefonuje a má hlasitost hovoru nastavenou tak vysoko, že bez problémů slyšíte i protistranu. V případě technologie od KDDI není nic slyšet až do chvíle, kdy máte telefon přiložený k uchu.

Inženýři z KDDI labs se také chlubí tím, že jejich řešení zjednodušuje a zlevňuje konstrukci telefonu, navíc je díky němu možné lépe vyrobit vodě odolný a prachotěsný přístroj. Řešení KDDI by se mohlo v prvních telefonech objevit již letos, firma vyjednává s výrobci o jeho nasazení. Technologie vstoupí nejprve na domácí japonský trh, následně by se ale měla dostat do celého světa.