Japonci překvapili šikovným mini notebookem s Androidem

Model LYNX SH-10B představil operátor DoCoMo v průběhu května, už nějakou dobu obdobný přístroj od japonského Sharpu nabízí konkurenční operátor KDDI. Verze NTT DoCoMo je zajímavá především tím, že podporuje klasické HSDPA sítě. Mohla by tak fungovat i u nás. Tedy jen tam, kde je 3G síť k dispozici, s GSM si přístroj nerozumí.

Na první pohled je SH-10B buď extrémně malý netbook, nebo takový přerostlý komunikátor. Rozměry 148 x 83 x 17,8 mm již nejsou kapesní, byť v nouzi asi SH-10B do kapsy vklouzne. Hmotnost 230 gramů se vzhledem k těmto hodnotám a výbavě zařízení nezdá nijak vysoká.

Spíše než netbook je SH-10B opravdu tím přerostlým komunikátorem. Dokazuje to použitý operační systém Android 1.6 s grafickou nadstavbou od výrobce a také schopnost telefonovat. K volání je ale nutné použít buď sluchátka s mikrofonem nebo Bluetooth handsfree.

Grafická nadstavba Androidu se soustředí především na ulehčení ovládání a používání přístroje v režimu displeje naležato. Mimochodem, displej je tu jednou z hlavních hvězd. Má úhlopříčku 5 palců a rozlišení 960 x 480 pixelů. Internetové stránky se tak často zobrazí přes celou šířku tak, že není nutné jimi posouvat. To byl asi jeden z hlavních záměrů tvůrců.

Displej je dotykový a to i přesto, že LYNX disponuje na komunikátory nebývale rozměrnou klávesnicí. Nabízí klasických 5 řad v téměř notebookovém rozložení i se směrovými tlačítky. Jednotlivé klávesy jsou nezvykle velké, mají 11,2 mm. Na netbooky to nestačí, nicméně na velmi pohodlné a rychlé psaní je to dostačující.

Stejně jako u menších netbooků tu nemá smysl uvažovat o psaní všemi deseti, ale metoda "datlování" dovede být na tomhle drobečkovi opravdu hodně rychlá. Mít přístroj českou lokalizaci, klidně bychom si dovedli představit, že na něm na cestách stvoříme čas od času nějaký ten kratší článek.

Pozoruhodné je, že při veškeré té parádě nezapomněl výrobce na klasická ovládací tlačítka systému Android a ani na trackball. Tlačítka i trackball jsou umístěny tak, že jsou snáze dostupné ve chvíli, kdy uživatel drží komunikátor v oblasti pantů, aby mohl snadno používat dotykový displej.

Výbava SH-10B si nezadá s dnešními nejvýkonnějšími smartphony. Nemůže chybět wi-fi nebo GPS, Bluetooth jsme již zmiňovali, přidáme dnes trochu neobvyklý infraport. Dále je tu 5,3 megapixelový fotoaparát (a čelní kamera pro videohovory), TV Tuner, FM vysílač a 4 GB vnitřní paměti, které lze dále rozšířit pomocí microSDHC karet.

Operátor NTT DoCoMo tak ukázal, že jeho často překvapivá účast na všemožných světových veletrzích má smysl. Obdobný přístroj totiž zatím není v našich končinách běžně k sehnání a tak byl stánek NTT jako již po několikáté jedinou možností, jak se s neobvyklou novinkou seznámit.

Doufejme, že se s podobným přístrojem brzy setkáme i v Evropě nebo ještě lépe přímo na našem trhu. Zatím to ale vypadá, že nastupujeme americký trend všemožných tabletů, slatů a kvasi-tabletů (nebo jak to nazvat). Sharp LYNX SH-10B ale dokazuje, že zapomínat na qwerty klávesnice by byla škoda.