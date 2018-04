Japonci naučí mobily odezírat ze rtů

Nevěříte? Opravdu nejde o opožděný aprílový žertík, japonští vědci skutečně intenzivně pracují na mobilním telefonu, který bude umět odezírat ze rtů. Bude za vás také mluvit nebo psát textové zprávy či emaily, a dokonce už zkoušejí jeho první prototypy. Informoval o tom server Ananova, specializovaný na mobilní komunikaci, s odvoláním na dubnové vydání renomovaného britského vědeckého časopisu The New Scientist. Do pěti let už by prý tyto přístroje měly být běžně používány.