Nestaraj se, nekupujte to. Kraus reklamoval iPhone, pak změnil značku

"Toto je iPhone, to asi všichni víte, nebo znáte. Chytrý telefon. Stojí dvacet tisíc, plus mínus. To je o pět tisíc míň, než je v Česku průměrný plat, který šedesát procent lidí nemá. Čili je drahej," uvedl moderátor svoji Show Jana Krause.

Začal tím příběh, který stál za rutinní reklamací telefonu Apple iPhone 5. Telefonu, jehož výrobce si potrpí na kult dokonalého zpracování. "Rozbil se mi. Ale já jsem velkorysej, u tak drahýho výrobku já mám pochopení, je to náročný, ty technologie," poznamenává ironicky Kraus.

Jenže závada se technologie netýkala. Moderátor uvedl, že se rozbilo jedno z mála tlačítek, která na iPhonu jsou: to vypínací. "Čili špatná výroba. No dobře, ale já jsem velkorysej, tak jsem si říkal: Nebudu požadovat ani to, co je v Americe, že přijdete do toho App Storu, do toho jejich obchodu, dáte ten vadnej, je to v záruce, výrobní vada, dostanete novej. Za hodinu jste doma," pokračuje Kraus s tím, že věděl, že v Česku to tak nebude.

Odvezte si ho sám, bude to rychlejší

Vydal se tedy do obchodu, kde ho ujistili, že závada je evidentní a telefon je skutečně v záruce. Výměna přístroje se podle předpokladů nekonala. Místo toho dostal moderátor na výběr: buď nechá odeslání telefonu do servisu na prodejci, což trvá čtrnáct dní, nebo to zrychlí tím, že si tam telefon odveze sám.

"Dali mi dvě adresy: jedna byla tři hodiny přes Prahu, druhá čtyři. Ale já jsem velkorysej, tak jsem si řekl: Pojedu tam, co to je ty tři hodiny. Tak jsem jel tam, co to bylo ty tři hodiny. Mělo to výstižnej výraz: Český servis," říká uštěpačně.

Na místě obsluze opět popsal, co je na telefonu špatně. "Oni říkali: Nejste první, to se ze začátku projevovalo, my si to ověříme, máte to v záruce, dobrá, my vám to vyměníme," pokračuje nadějně Kraus.

Jenže vzápětí se dozví, že to bude trvat tři až pět dní, po něž bude bez telefonu. "Říkám: S tím jsem při těch dvaceti tisících nepočítal. A to budu tady bydlet v tom servisu? Protože já dělám všechno přes telefon. Takže tady budu bydlet a psát pohlednice: Jsem bez telefonu," vypráví.

Servis mu tak nabídl možnost zápůjčky náhradního telefonu, ale byl by to starší model, což Kraus odmítl s tím, že má aplikace, které na starém modelu nefungují. "No tak to pak máme druhou možnost, že bychom vám to teda zařídili tak, že byste nebyl tři až pět dní bez telefonu. To stojí pět set. A pak je druhá věc, že bychom potřebovali deset tisíc zálohu," uvádí rozčarovaný Kraus.

Karty? Ty nebereme, jedině hotově

Zálohu podle moderátora servis požadoval proto, aby si byl jist, že si pro nový přístroj skutečně přijde. Objednával by ho totiž na "číslo jeho telefonu", a pokud by si ho Kraus nevyzvedl, například i z důvodu tragické nehody a podobně, musel by servis tento náhradní přístroj zaplatit. "Já říkám: Vy budete mít telefon po mrtvým k dobru, takže když vy ho zaplatíte, tak byste ho možná se ziskem prodali," diví se.

Kraus stále odmítá na zálohu přistoupit. "No, ale prej to tak je. Já říkám: Dobře, já jsem tak velkorysej, že já vám dám teda deset tisíc pět set, můžu to zaplatit kartou? A ona říká: Ne, hotově," dostává se Kraus k pointě vyprávění.

"Čili, když půjdu s botama, měl bych si vzít třeba pět tisíc, když bude něco s podrážkama?" glosuje. "Přátelé, proto jsem vám to celý vyprávěl, tohle si nemůžeme nechat líbit, tohle je nepřijatelný. Nekupujme to, jestli se o to nebudou starat," uzavřel svůj příběh známý moderátor.

A jak to celé dopadlo? "Dal jsem ho (iPhone) synovi, jemu ho po několika dnech vyměnili. Já jsem si koupil jinej. Jinou značku," napsal iDNES.cz Kraus. Dotčený servis na e-mailovou žádost o vyjádření dosud nereagoval.