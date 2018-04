Agent 007 zůstane věrný Sony. S Xperií Z5 však nesmí pod vodu

Ačkoli se to příliš nezdá, Agent 007 je v podstatě věrný stále jednomu výrobci mobilních telefonů. Původní partnerství, které kdysi s tvůrci filmu uzavřel Ericsson, totiž přešlo na Sony Ericsson a po konci tohoto společného podniku pak na následnickou divizi Sony Mobile. Letos v létě se však objevily informace o tom, že by mohla být rodová linie mobilních telefonů Jamese Bonda přerušena a agent měl značku změnit.

Samsung údajně nabídl více peněz a navíc se tvůrcům i hlavnímu představiteli Danielu Craigovi zdálo, že Sony nemá pro Bonda dostatečně dobrý telefon. Nakonec se však změna nekoná, agent podlehl kráse nové Xperie Z5. Za jakých podmínek firma Sony, která film prostřednictvím své divize Sony Pictures bude v celé řadě zemí světa distribuovat, tvůrce přesvědčila, společnost neprozradila.

Jisté je, že si Sony vychutná fakt, že nová Xperia Z5 je dost dobrá i pro nejslavnějšího tajného agenta na světě. Firma tak připravila novou minutovou reklamu, která je vlastně krátkým akčním filmem. V ní si hlavní roli zahrála Moneypenny, tedy herečka Naomie Harris. V klipu má agentovi doručit právě jeho nový smartphone, strhne se při tom akční honička. V té kromě kulis Londýna hraje roli i fotoaparát Sony RX100 IV. Režisérem reklamního spotu je Danny Kleinman, který stojí za řadou akčních scén z bondovek.

Bond. James Bond musí mít to nejlepší

Nejnovější bondovka tak bude pro Sony vítaným marketingovým nástrojem. Firma se těší, že agent 007 jí udělá velkou reklamu a pomůže zvednout prodeje jejích telefonů. Ostatně, podobně se to podařilo už se smartphonem Xperia T v roce 2012. Britský Vodafone už například oznámil, že svým zákazníkům nabídne exkluzivně speciální bondovskou edici modelu Xperia Z5. Telefon bude vybaven obsahem s tématikou filmu Spectre, příběhy ze zákulisí a navíc budou moci jeho majitelé vyhrát účast na dni s vozy Aston Martin.

Šéf Sony Kazuo Hirai se v oficiálním oznámení partnerství chlubí tím, jak jsou ve filmu použité technické hračky nabité funkcemi. Ostatně o to šlo i tvůrcům filmu, kteří podle předchozích spekulací Sony odmítli i proto, že „James Bond musí mít to nejlepší“. Je tak otázkou, proč dostane agent 007 pouze obyčejnou Xperii Z5 a nikoli luxusnější a ještě o něco nadupanější variantu Xperia Z5 premium. Sony u ní nejspíše nepočítá s tak silnými prodeji a bude to sám o sobě spíše propagační kousek, Bond má pomoci telefony doopravdy prodávat. Hirai také připomíná, že Sony je partnerem bondovek už od snímku Casino Royale.

V tom má, ale i tak trochu nemá pravdu. Mobilní partnerství (nevybavujeme si, že by v Casino Royale hrál roli jiný produkt od Sony) totiž trvá od dob Ericssonu a Sony jej v podstatě převzalo. Prvním mobilním telefonem, který se v rukou slavného agenta objevil, byl totiž Ericsson JB988 – tedy fiktivní supertelefon, který dostal Bond ve filmu Zítřek nikdy neumírá s Piercem Brosnanem. Mobilní telefon ve filmu sloužil třeba jako dálkové ovládání auta nebo elektrický paralyzér.

Pak už ovšem začal agent 007 z marketingových důvodů využívat sériové mobily. V bondovce Jeden svět nestačí si agent překvapivě vystačil bez mobilního telefonu, ve snímku Dnes neumírej se objevily telefony Sony Ericsson T68i a P800. Daniel Craig pak zahájil v Casino Royale svou kariéru Bonda s modelem Sony Ericsson K800 v ruce, ve filmu se objevil i smartphone M600. V Quantum of Solace používá Bond Sony Ericsson C902 a konečně v prozatím poslední bondovce Skyfall přišla řada na androidí Sony Xperia T.

Jediné, čeho se však bude muset Bond v novém filmu vyvarovat, je kontakt telefonu s vodou. Sony totiž v minulých dnech vydalo upozornění, aby uživatelé voděodolných xperií své telefony nepoužívali pod vodou (více zde). Vysvětluje to tím, že voděodolnost přístrojů nebyla ověřena v reálných podmínkách, nýbrž v simulovaných laboratorních. Na produktové stránce nové Xperie Z5 tak již není ani slovo o možnosti plavání či potápění se s tímto modelem. Poškození přístroje vodou pak navíc nemusí být v rámci záruky uznáno.