Jaký webový browser pro Tungsten T?

To, že Palm Tungsten T trpěl méně či více závažnými problémy, jsem se vám snažil naznačit v tomto článku . Jedním ze záporů Tungstenu T a dodnes přetrvávajícím problémem u Tungstenu T2 je absence pořádného webového prohlížeče.

Tato aplikace je skoro nepoužitelná. Zabírá spoustu místa; vytváří spoustu malých souborů, které po odinstalaci čistit je umění; neumí natáhnout velké stránky, vždy skončí s výstražnou hláškou; neumí češtinu v malém fontu; a td. atd.

Použít by se jich dalo relativně dost, ale život nám komplikuje PalmOS 5 a jeho kompatibilita. Takže ze seznamu si již předem můžete vyškrtnout dobrý PalmScape, skvělý Xiino a pár dalších starších programů .

NetFront je bohužel napsán na API Sony a není ho možné implementovat. Navíc je paměťově velice náročný. Aplikace má 3 MB a dynamická paměť Palmu TT nestačí pro provoz. PalmWebPro je již rozumnějším řešením a bude plně postačovat pro běžnou práci. Je založen na bázi NetFrontu a tak není možné ho u TT a TT2 použít, z důvodů paměťové náročnosti na dynamickou paměť.

Nezbývá tedy než doufat, že šance se chopí programátoři a naprogramují dobrý prohlížeč pro Tungsten T a T2. Uživatelů těchto PDA je po světě opravdu hodně. Mohl by to být Xiino, kde upraví PalmOS 5 kompatibilitu, nebo upraví Blazer pro hires zobrazení. Obojí by bylo z pohledu uživatele vyhovující.