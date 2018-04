Jaký telefon chcete právě vy?

Vážení čtenáři, dnes zavádíme novou rubriku, která přinese více prostoru čtenářským názorům. Vždy jednou týdně zadáme nové téma, o němž může každý diskutovat. Budeme se snažit o to, aby do diskuze přispívali i odborníci mimo řady čtenářů Mobil.cz. Předpokládáme, že tímto způsobem se za týden v tématické diskuzi nashromáždí dostatek zajímavých názorů i zajímavých argumentů, které budou sloužit jako podklady pro souhrnný článek na toto téma. Článek přineseme vždy v týdnu po ukončení veřejné diskuze a samozřejmě jej doplníme i o redakční názor či o argumenty nebo postoje dalších stran, majících k danému tématu co říct. Chcete-li raději jen hlasovat, rolujte až pod diskuzi.