Jaký tarif vybrat dětem, aby vám nezruinovaly peněženku?

Operátoři vědí, že ve studentech a v dětech je síla. Snaží se jim tedy podbízet speciálními tarify, kterými je lákají na svou stranu, aby si získali perspektivní zákaznickou základnu. A je pravda, že se studentským tarifem můžete oproti běžné operátorské nabídce skutečně ušetřit.

U školáků je otázek více. Jaký je vlastně ideální telefon pro malé školáky? S jeho výběrem jsme vám pomáhali v našem středečním článku.

Ačkoliv se mobily upravené pro nejmenší děti zatím u nás neprodávají, v nabídce operátorů se málem objevily. "Zvažovali jsme nabídku speciálních telefonů pro děti vyráběné menšími výrobci. Nakonec jsme se ale rozhodli, že je do našeho portfolia nasazovat nebudeme," řekl Petr Šindler z Oskaru.

Důvodů pro zamítnutí projektu bylo ale více. Jeden z důvodů byl ten, že dětské telefony jsou v poměru k běžným low-endovým telefonům relativně drahé. "Také děti v předškolního i školního věku jsou už celkem citlivé na značku, a tak by neznámé značky těžko konkurovaly již zavedeným výrobcům," dodal Šindler.

Rodiče chtějí mít hlavně možnost kdykoliv dítěti zavolat. Marná není ani kontrola nákladů za volání a toho, kam neposedné dítko volá. Poslední zkušenosti s dětskými mobily v Číně ale ukázaly, že se rodiče obávají, aby telefony ve škole jejich ratolest zbytečně rozptyloval.

Jakou vybrat předplacenku?

Ideální pro malé školáky je předplacená karta, ta splňuje právě základní potřeby rodičů - kontrola a dostupnost. Nejlevnější balíčky s předplacenou kartou se už dají pořídit i za tisícovku. U předplacených karet nabízejí operátoři několik programů, u kterých si můžete vybrat, zda jsou vám milejší levnější minuty volání nebo textové zprávy.

Každopádně vybírejte hlavně podle toho, který operátor převažuje ve vaší rodině, protože volání do vlastní sítě je u předplacených karet mnohdy o polovinu levnější než do cizí. Jestli nevíte, který z tarifů by vyhovoval vašim tužbám, zkuste si v klidu vybrat z tohoto přehledu předplacených karet.

T-M Standard Twist T-M Twist Extra T-M Twist SMS OSKAR

-TA s

Flexi sazbou ET GO

*** ET Special GO ET GO Fun ET GO Quatro Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50

/7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,50 / 7,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 2 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. / * Volání na T-Mobile v noci / **SMS do Oskara

*** Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Tarify pro velké studenty

Na studenty, kteří už opustili škamna středních škol, pamatují operátoři už se speciálními tarify. Eurotel letošní nástup školního roku nepodcenil a novým zájemcům o studentský tarif Pohoda přidal sto textovek mešíčně zdarma. A to po dobu šesti měsíců. T-Mobile svůj Student nezměnil, ale je možné, že chystá nějaké změny na říjen - tedy začátek vysokoškolského akademického roku.

T-Mobile si držel dlouho pozici nejvýhodnějšího studentského volání. Výhodami jej předběhl Eurotel až na začátku tohoto měsíce. Tarif Student začal operátor nabízet v loňském roce a setkal se celkem s úspěchem.

Eurotel Pohoda T-Mobile Student měsíční paušál 178,50 226 volné minuty 40 50 volné SMS 100 30* volání do vlastní sítě

špička / mimo špičku 4,16 / 4,16 4,17 / 2,26 volání do cizí sítě

špička / mimo špičku 5,95 / 5,95 5,36 / 5,36 volání na pevnou linku

špička / mimo špičku 5,95 / 5,95 4,17 / 2,26 SMS 1,43 1,19 ceny jsou uvedena včetně 19 % DPH / * SMS platí v rámci sítě T-Mobile

V loňském roce, se operátor snažil svůj tarif zatraktivnit bonusem. "Speciální akce pro prvních 10 000!" znělo hlavní heslo nové nabídky. Prvních deset tisíc zákazníků, kteří si aktivovali tarif Student a nebo na něj přešli z Twistu či jiného tarifu, dostalo vytištěných čtyřicet barevných vizitek.

Hned na první pohled je jasné, že zaujme stovka volných SMS u Eurotelu. Kdo rád píše, má nejspíš vybráno. Navíc, když dostane na půl roku od Eurotelu další stovku textovek na měsíc. Eurotel opravdu zapracoval na své studentské nabídce a po roce vylepšování se tak stal rovnocenným soupeřem v operátorské bitvě o studenty.