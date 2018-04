Jaký palm si vybrat k Vánocům a přehled programů pro PDA zdarma (Týdenní souhrn)

Týdenní souhrn článků

období pondělí 21. listopadu - pátek 25. listopadu

pondělí

Vytvořte si neprolomitelné heslo nebo hubněte s palmem (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. MobiPocket Reader je výborná čtečka e-booků. Nyx PassGen vygeneruje neprolomitelné heslo, s EiWeight si můžete evidovat vaši hmotnost.

úterý

Kterak zdarma dovybavit PocketPC (třetí část)

Přinášíme vám další díl článku, jak dovybavit PocketPC o aplikace, které jsou zdarma. Tentokrát jsme se zaměřili na hodiny a kalendáře, čtečky e-booků, poznámkové bloky či aplikace pro kompresi a instalaci dat. Poradíme také, jaké programy na cesty.

středa

Erotické hry na mobilu - mládeži do 18 let nepřístupno!

Přinášíme vám přehled lechtivých her pro mobilní telefony. Je libo zahrát si erotický puzzle, poker, u kterého si mohou užít i ženy či si na displeji mobilu prohlédnout kamasutru? Pokud vám již bylo osmnáct, račte dále...

čtvrtek

Vybíráme palm pod vánoční stromeček

Hodláte sobě či svým blízkým pořídit k Vánocům PalmOS kapesní počítač? Přinášíme vám přehled nabízených modelů na českém trhu s jejich klady, zápory i aktuální cenou. Jaký palm vybrat?

pátek

Budovatelská strategie Transport Tycoon zdarma! (Hry do kapsy 170)

Dnešní den bude význačný pro majitele PocketPC. První novinkou je předělávka brilantní strategie Medieval Heroes II, další pak očekávané pokračování vesmírného simulátoru Athelion. S palmy se zase vrátíme do doby slavného Transport Tycoonu.