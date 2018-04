Jaký Palm si v současné době pořídit?

Pokud se podíváme po obchodech nebo nabídkách elektronických obchodů, najdeme nepřeberné množství PDA. Ty se dělí v podstatě na dvě velké skupiny. Ta jedna je s "malými" Windows, jak by řekl laik, a jsou to zařízení PocketPC. Ty nás v dnešním článku nebudou zajímat. Zaměříme se na opačný pól a to na zařízení s operačním systémem PalmOS. Právě těm, kteří se rozhodli pro PalmOS a stále váhají, které zařízení si pořídit, je určen dnešní článek.

Na trhu s PalmOS nalezneme po odchodu velkého hráče firmy Sony, pouze jedinou firmu, která Palmy produkuje. Je jí společnosti palmOne (původní Palm Inc.). Ta má v dnešní nabídce několik modelů. Od lowendového Zire 21 s černobílým displejem a Zire 31 s barevnou obrazovkou (oba modely mají menší rozlišení 160 x 160 pixelů), přes střední třídu Tungsten E. Vyšší střední třídu zastupuje Zire 72 s technologií BlueTooth, v nejvyšší modelové řadě lze nalézt Tungsten T3 a Tungsten C (T3 má BlueTooth a hires+ displej, T|C má Wi-Fi modul, delší výdrž na baterie a klávesničku).

Nyní však na pole přichází nový model, který byl avizován minulý týden. Do Evropy se podle posledních zpráv dostane až v pondělí 25.10.2004. Ano, je jím Tungsten T5. Co však tento model nabízí nového? Kompaktní řešení, hires+ displej, velká paměť RAM spolu s interní paměťovou kartou (obě typu Flash – již se nemusíte bát, že přijdete o data, pokud dojde baterie). T5 má nový file system a možnost tvářit se jako USB mass storage zařízení, tj. můžete ho využít pro přenos souborů z práce domů a opačně. To, že má přístroj jiný konektor, v základu nenabízí kolébku a další spoustu nectností, jako chybějící silent alarm (vibrace i LED), absence mikrofonu atp., ho podle našeho soudu řadí spíše do pozice nástupce Tungstenu E a nazvali bychom ho tedy spíše T|E2.

Co si však má náročný uživatel vlastně vybrat?

Pozn.: Nyní se budeme pohybovat v nejvyšší modelové řadě a mezi novými modely. Pokud tedy jako uživatel váháte, co za dnešní situace vybrat? Upřeli bychom svou pozornost směrem, zda budeme potřebovat reprezentativní model – T3 kov, T5 plast. Vysouvací mechanismus – T3 ano, T5 nikoliv, tím pádem větší velikost. Zda bude zapotřebí mikrofon a hlasové poznámky – T3 ano, T5 ne. Jakou výdrž a baterie musí budoucí PDA mít – T3 menší výdrž (kolem 3hod.), T5 by ji mělo mít vyšší díky větší kapacitě baterie, zatím neměřeno (1300mAh). Nutnost dokoupit paměťovou kartu – T3 musím koupit, T5 v prvopočátku není potřeba, zákazník de facto dostává PDA se 160 MB kartou. Silent alarm, nebo-li tichý alarm na schůzích atp. – T3 ano jak vibrace, tak LED didou, T5 nemá ani jedno. Pokud již uživatel má, nebo může využít možnosti za rozumné peníze pořídit příslušenství ke klasickém Palm Universal Connector, vyplatí se zakoupit T3 s tímto rozhraním. T5 má jiný konektor a bude jistě trvat ještě nějakou dobu, než se objeví redukce, nebo příslušenství obecně.

Pokud bychom si však měli nyní vybrat s omezenými finančními zdroji a chtěli bychom nakupovat Palm OS PDA, sáhli bychom zřejmě po variantě PDA z druhé ruky. Tungsten T, nebo T2 se dají sehnat za velice pěkné peníze. Od nejvyšších modelů T3 a T5 se liší přitom jen rychlostí procesoru, velikostí paměti RAM, popř. paměťovou kartou (která je dnes již nutnost) a rozlišením displeje s virtuální Graffiti ploškou. Navíc Tungsten T má opravdu skvělý transreflektivní displej, který není za denního světla nutné podsvětlovat a tím pádem lze dosáhnout úžasné výdrže. Nevýhodou obou modelů, jak Tungstenu T, tak i TT2, je malá dynamická paměť (heap memory), která může u některých velice náročných aplikací vyvolat nefunkčnost. Osobně se nám něco takového stalo asi jen dvakrát... Posuďte sami, jak moc je to limitující faktor. TT či TT2 se totiž dají sehnat za poloviční, nebo dokonce i třetinovou cenu a to již stojí za zvážení...

V příštím dílu si podobně popíšeme situaci na trhu s Pocket PC zařízeními.