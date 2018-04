Jaký národ, takový warez

Slíbil jsem odpověď hrdinným anonymům z auditoria pod článkem - tady je. Nemyslím, že dojde k přesvědčení pomýlených, v obrácení tupců jedním článkem nevěřím. Budiž - vyrostou z toho.

Warez je kradený software - software, který někdo prodává za úplatu. Software i warez mají jedno společné - jsou tímtéž, někdo je musel naprogramovat, někdo je musel vymyslet, někdo nad tím musel pracovat. Jenže warez znamená, že někdo za svoji práci nedostal zaplaceno.

Četl jsem přirovnání kradení software k kradení automobilu a jakýsi pirát se čílil, že je to rozdíl. Není - i auto nekdo vyrobil, někdo navhrnul a někdo na něm musel pracovat. Jediný rozdíl je v tom, že auto je hmotné a původnímu majiteli nezůstane kopie.

Jenže faktická cena automobilu je nulová. Písek na skla a smalty je zadarmo, železná ruda je zadarmo v zemi, dřevo je zadarmo v lese - všechno je zadarmo, přírodě nic neplatíme. Auto není zadarmo - auto stojí 400 000 Kč. Škodovka má tedy na svojí Oktávii zisk 400 000 Kč. Drobnou, z hlediska Škody MB nikoliv nevýznamnou, skutečností je, že Škodovka tyto peníze musí podělit mezi svoje zaměstnance, mezi ocelárny, válcovny plechů a mnoho dalších firem včetně dolů, které ze zadarmo přírodních surovin udělají právě tu Škodu Oktavii. Ve výsledku z původně (dle argumentace lidí zastávajících warez) logického zisku samotné firmě mnoho nezbude.

Stejně je to se software - na jeho vytvoření je potřeba mnoho lidí, kteří jej navrhnou, odladí, zabalí a prodají. Všichni ti lidé jsou tak pošetilí, že za svoji práci chtějí odměnu - a tak holt nezbývá producentovi software, aby i on za software požadoval peníze. Konec konců ti programátoři také platí nájem, elektriku - a to něco stojí.

Požaduje jich hodně? Kupte si jiný software. Není jiný? Naprogramujte jej, dejte cenu o třetinu nižší a napakujte se na tom - trh vám to dopřeje.

Krást, když nesouhlasíme s cenou není cesta. Prodejce má právo určit si cenu za svoje zboží v okamžiku, kdy není státem posvěceným monopolem. Nakupujme jinde, nekraďme.

Na co potřebujeme warez?

Nejčastější argument je, že software je drahý. Nikdo také netvrdil, že výpočetní technika je laciná a vždy se říkalo na rovinu, že software stojí stejně, jako počítač. Když na to nemáme, nekupujme to.k produkci svého zboží je zlodějkou a patří jí, aby i ji někdo okradl tak, jako ona to dělá programátorům. Firma, která není schopna si koupit software pro svoji práci nemá právo na existenci, neboť nedokázala, že si na svůj chod a výrobu dokáže vydělat.

Na co studenti potřebují warez? Na nic - nenechte se vysmát, v každé učebně mohou používat počítače s předinstalovaným software od sponzorů, a pokud potřebují doma ladit, není problém si v rámci multilicence školy software půjčit.

Já vám řeknu, na co potřebují studenti software. Photoshopa potřebují na to, aby doma vysmahli za pár korun zakázku firmám, kterým se nechce platit profesionálním DTP studia. Jenže DTP studia za software platí, student ho pro svoje melouchy ukradl. Nejen, že bere práci lidem, kteří nekradou, ale ještě je sám krysou, která krade - když s tím software vydělává, ať za něj také zaplatí a je všechno v pořádku! Že se mu to pro dvě zakázky nevyplatí? No to asi bude ten princip, proč Adobe prodává PhotoShop za 30 000 Kč...

Jak se ukázalo, v diskusním okénku nejvíce řvali puberťáci zaobírající se kšeftařením s kradeným software. Jasně - kupte si za 700 Kč Cdčko s MS Office, AutoCadem a Photoshopem. Jenže to Cdčko prázdné stojí v krámě 70 Kč, tak proč ho z lásky k bližnímu nedávají za stejnou cenu? Protože kradou - žijí z cizí práce.

Pokud chcete, aby byl software zadarmo, naprogramujte jej a dejte jej zadarmo. Pár takových tu je - Linus napsal Linux a dal jej světu zadarmo. Pracujte na Linuxu a s Linux programy, když nechcete platit za Windows software. Stejně všichni správní warezaci mají pro Windows opovržení a Linux chválí do nebe - jenže když přijde na lámáni chleba, stejně svoje nabídkové listy kradeného softu generují ve Wordu a ne v Vi. Proč? Vi je zdarma, používejte Vi!

A že potřebujete program nejdříve ozkoušet a osahat? Na co potřebujete osahávat Office nebo Photoshop? Existuje snad něco lepšího? A jiné programy? Používejte shareware - zaplaťte, až si software vyzkoušíte. Každý výrobce má právo určovat si podmínky v mezích zákona - když se vám to nelíbí, nakupujte jinde, to je zase vaše právo.

Pár lidí se mi tu snažilo sahat na svědomí. Mám zameteno před vlasntím prahem. Používám Windows 95, které jsem koupil spolu s počítačem. Používám Office, který jsem koupil v nějaké speciální akci a ustrnul jsem na verzi Office 7.0 - vystačím si s ní a novou nepotřebuji. Používám shareware HomeSite v betaverzi, za což platím občasným pádem programu. Stáhl jsem si před týdnem Dreamworks a zatím stále uvažuji, zda se mi vyplatí si jej koupit nebo zůstanu u Homesite. Používám Adobe Photoshop, který jsem dostal ke scaneru. Vystačím si. S Wordem denně strávím osm hodin, Netscape, Outlook a MSIE jsou zdarma, s těmi strávím zbytek. Jediné slabé místo - FrontPage 98 jsem dostal od Microsoftu zdarma jako tvůrce Mobil serveru, za ni jsem nezaplatil.

Zbytek mého pevného disku zabírají obrázky, texty - jen knihovna náhledů obrázků má 2GB, archiv fotek a kreseb pro Mobil má tutéž velikost. Mobil server jede na Linuxu - druhý server jede na WinNT a SiteServeru - to zdarma dodal Microsoft s vědomím, že když tak neučiní, bude náš druhý server také na Linuxu a přišlo mu to jako dobrý obchod. Nedivím se - na serveru se vesele třepotá logo MSIE, za které by podle ceníku MS již sumičku za WinNT a SiteServer zacáloval. Neděláme to, když na to nemáme peníze.

Přirovnejme: řekněme, že nějaký český denník se rozhodne zřídit si pravidelnou přílohu o telekomunikacích. Aby nemusel zbytečně platit redaktory, bude pravidelně lamač přebírat obsah www.mobil.cz - je to zdarma, je to na internetu, s copyrightem se mazat nebudeme. Každé ráno čerstvé zprávy se hodí, dvojstránka je plná, výhodou je možnost prodeje oborové inzerce. To, že Mobil server také musí mít nějaké příjmy, aby zaplatil tučný sloupeček faktur, by v daném případě byla smůla Mobil serveru. Že za chvíli zkrachuje? Co na tom, neměl to dělat v digitální podobě, ale hezky na papíře a jednou měsíčně, jako ostatní!

Nářek zoufalců v diskusním fóru mi připadá stejný, jako hysterický křik židů pod Golgotou - ukřižujte jej, provinil se proti zajetému kradení softu. Bere nám naše bezplatné zisky, šáhnul nám na portmonky a tak ho šoupněte na kříž.

Vlastností charakterizující čechy jako národ je lennost a závist. Chtěli bychom se jen flinkat a mít hromadu peněz - a ne každému z nás dochází, že peníze na stromě nerostou. Ne každému dojde, že na solidní plat nestačí odcházet z práce v jednu hodinu odpoledne a většinu dne strávit chatováním přes ICQ. Závidíme těm, kteří to dělají a kteří si díky tomu nějaké peníze vidělali. Závidíme jim jejich právo utratit vydělané peníze a přemýšlíme, jak z cizí práce pro sebe vytěžit.

Není to naštěstí případ všech - ti rozzuření šestnáctiletí hošové z toho časem možná vyrostou a jednou mi třeba smazaný warez server odpustí a zamáčknou slzu v oku. Dost možná právě v okamžiku, kdy přijdou na trh se software na počeštění Nokia 9110 aby zjistili, že jedna prodaná licence znamená faktické počeštění všech telefonů...

Software je produkt jako každý jiný. Nechcete-li za něj platit, pořiďte si takový, který autor dává zdarma. Nemáte-li na něj, pak se chovejte jako vždy, když na něco nemáte - nesahejte na majetek druhých. Takový je zákon, taková je logika a tak byl zrozen svět. Co jest boží bohu, co jest císařovo, císaři. Nekraďme, abychom nebyli okradeni. Howgh - další diskuse je zbytečná.

Relevantní články: