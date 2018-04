Jaký mobilní telefon si vybrat?

I když by se vám ze začátku mohlo zdát, že právě koupě mobilu je věc naprosto triviální, opak je pravdou. Ono to totiž není jen tak, jít do obchodu a sáhnout po prvním přístroji, který vám padne do oka. Především si musíte uvědomit, že telefon nekupujete sobě, ale někomu jinému, a že v poslední době se tento fenomén pomalu stává ještě vedle komunikačního nástroje také prostředkem k utváření své image. Základní podmínkou je tedy důvěrná znalost dotyčné osoby. Dále je nutné udělat si jasno v následujících bodech.



Stanovit si cenovou hranici mobilního telefonu

Nový nebo starší mobil?

Věk budoucího majitele telefonu

Společenské postavení

Nároky, které budou na telefon kladeny

Vkus dotyčného

Předně je samozřejmě nejdůležitější udělat si jasno, kolik vlastně hodláte do telefonu investovat. Cenová hranice telefonů, které jsou v současnosti na trhu, se pohybuje zhruba od 4 000 Kč do 30 000 Kč. Ovšem i zde platí stará moudrost, že dražší nemusí vždy nutně znamenat také lepší. Zvažte tedy dobře své možnosti a vybírejte.

Bazarů, stejně tak inzerátů s nabídkou prodeje použitých mobilů je v současné době nespočet. Velkou, a ve většině případech také jedinou výhodou použitého telefonu je jeho cena. Ta je přibližně o 50% nižší než u telefonu nového. Ovšem takový telefon je bez záruky, nevíte nic o jeho původu a téměř vždy budete nuceni spolu s telefonem zakoupit i nový akumulátor. Ideální je koupě použitého telefonu, u kterého znáte původ i stáří - například od známého.

Stáří budoucího majitele je dalším důležitým faktorem pro výběr telefonu. Pokud jde o osobu -náctiletou (do 20 let), je vhodné volit především telefony s veselými barvami a designem. Zkrátka takové, které jsou pro tuto zákaznickou skupinu určeny. Ideálními kandidáty mohou být například Nokia 3210, 3310 (disponují výměnnými kryty, díky čemuž můžete měnit denně vzhled telefonu), Alcately - řady OT (view, club, gum, apod.), Ericsson T10, Motorola T2288. Tyto telefony patří k těm levnějším, mají jednoduché ovládání a těší se stále větší oblibě mezi uživateli.

Patří-li dotyčný mezi starší ročníky (řekněme 40 - 60 let), bylo by na místě uvažovat spíše konzervativněji a volit nenápadnější, decentnější telefon. Jako vhodné modely uveďme telefony Siemens C35, S35 nebo některý z Panasoniců řady GD (50, 52).

Společenské postavení nepřímo navazuje na předchozí bod. Jiný telefon bude vhodný pro řadového zaměstnance v administrativě, jiný pro stavebního dělníka a další pro úspěšného manažera mezinárodní společnosti. Jde-li právě o posledně jmenovaného, jeho telefon musí být samozřejmě reprezentativní a výjimečný model, což se ovšem také odrazí na jeho ceně. Ideálním řešením je v tomto případě Nokia 8850.

Nároky, kladené na telefon, přímo navazují na minulý odstavec. K čemu a kde bude telefon obdarovaný používat? Při sportu? K práci? Pro volné chvíle? To je potřeba si uvědomit a podle toho volit. Pokud budou zvýšené nároky na odolnost mobilu (například při extrémních sportech), správnou volbou je outdoorový telefon - Ericsson R310, Nokia 6250, Siemens M35. Bude-li telefon používán jako profesionální komunikační prostředek, volte některý z uživatelsky náročnějších typů - Nokia 7110, Ericsson R320, Siemens S35. Chcete-li dát telefon někomu, komu bude sloužit čistě pro to "být na příjmu", zauvažujte o koupi některé z předplacených sad (kromě telefonu zahrnují ještě SIM kartu a počáteční kredit). Telefony, které tyto sady obsahují, jsou uživatelsky nenáročné a ceny takovýchto sad (tedy i telefonů), se pohybují od 3 500 Kč do 10 000 Kč. Jsou tedy dostupné pro každého.

Posledním důležitým krokem pro správný výběr telefonu je samozřejmě vkus. To je však věc zcela individuální a zde bohužel neexistuje žádný vzorec, jak postupovat. V tomto případě si budete muset poradit sami. Ale pokud dotyčného dobře znáte, tak to určitě nebude žádný problém.

Co by nemělo chybět na mobilním telefonu

Každý typ mobilního telefonu je jiný. Ať už vzhledem, rozměry či svými funkcemi. A to je pochopitelně naprosto v pořádku. Každému totiž vyhovuje něco jiného a každý také něco jiného od svého telefonu očekává. Rozebírat zde, co je hezké, ošklivé, potřebné, nepotřebné, užitečné či neužitečné by bylo házením hrachu na zeď, neboť je to zcela individuální. Co však není úplně od věci, přiblížit si, jakou funkci by v dnešní době žádný mobilní telefon rozhodně neměl postrádat. Jinými slovy - teď se pokusíme určit si jakýsi standard.

Optimální velikost a váha - laicky řečeno, žádný telefon by neměl být příliš velký ani těžký. Zkrátka, telefon by se vám měl vejít bez větších problému do kapsy u kalhot nebo košile, aniž by došlo k jejímu utržení. Jeho rozměry by tedy neměly být větší než 140 x 55 x 30 (výška x šířka x hloubka) a hmotnost by rozhodně neměla přesáhnout 150g.

Dualita - určitě každý mobil by již dnes měl být duální (db), tudíž by neměl postrádat možnost použít jej v pásmech GSM 900 / 1800 MHz.

Grafický displej - je již dnes další naprosto běžnou funkcí telefonů. Už kvůli tomu, že písmena na grafickém displeji vypadají lépe než na negrafickém displeji. Ale také proto, že spousta telefonů nabízí možnost změny loga operátora. A stále jich přibývá.

SIM Toolkit (GSM banking) a Supersound (EFR) - jedná se o funkce, podporované našimi operátory. Paegas - SIM toolkit (GSM banking) umožňuje rychlé získávání informací a manipulovat se svým bankovním účtem pomocí SMS zpráv. EuroTel - Supersound je pokročilá digitální kódovací technologie EFR (Enhanced Full Rate), umožňující kvalitnější a zřetelnější přenos hlasu.

Výdrž - je v podstatě nejdůležitějším parametrem telefonu, protože co s telefonem, který dlouho nevydrží? Neustále nabíjení dříve či později začne jít na nervy i těm nejotrlejším povahám. Průměrná výdrž baterie na jedno nabití je zhruba tři dny (cca. 80 hodin) nebo 3,5 hodiny (210 minut) hovoru.

Vypnutí mikrofonu - nejde sice o nepostradatelnou, nicméně o velmi praktickou funkci. Určitě jste se již mnohokrát dostali a ještě dostanete do situace, kdy osoba na "druhé straně" nemusí slyšet všechno.

Vibrace - je přinejmenším velmi nevhodné, pokud vám zazvoní telefon v kině, na večeři, během jednání, prostě všude, kde to je naprosto nežádoucí. Co když však máte hovor, který je velmi důležitý, zároveň však stávající situace vyžaduje vypnutí zvonění telefonu? Jednoduchá rada - vibrační vyzvánění.

Paměť na SMS - určitě každý, kdo používá mobilní telefon, alespoň občas využívá službu SMS. Potom mi jistě dá za pravdu, že taková interní paměť telefonu na ukládání zpráv rozhodně není u žádného modelu na škodu, ba naopak.

Zobrazení jména při nové SMS - nikdo není nadšený, zobrazí-li se mu při nově příchozí SMS zprávě pouze telefonní číslo účastníka. Většina lidí totiž nemá fotografickou paměť a zákonitě si nemůže pamatovat všechna čísla i jména ze seznamu.

WAP (Wirelles Application Protocol) - nejde sice o funkci, bez které byste se neobešli, ale vzhledem k tomu, že WAPem jsou dnes vybaveny téměř všechny nové typy telefonů (i těch nejlevnějších), stává se tak i WAP pomalu, ale jistě nedílnou součástí dnešních mobilních přístrojů.

Vlastní vyzvánění, loga

Zejména tento rok se velmi rozšířil fenomén zasílání grafických obrázků (log) na displej telefonu a vytváření či posílání melodií. Prvními telefony, které umožnily zaslání formou SMS libovolné logo a následně jej zobrazit, byly produkty od finské Nokie. Stejně tomu je i v případě vytvoření nebo odeslání vyzváněcí melodie. V současné době na internetu naleznete množství serverů, které nabízejí široký výběr grafických log (obrázky, značky automobilů, názvy společností, filmů, hudebních skupin apod.) a melodií (klasika, pop, rock, tradiční melodie apod.). A nejzajímavější na tom je, že v drtivé většině případů je tato služba poskytována zdarma.

Vibrační zvonění

Tato funkce dnes již není ničím výjimečným a pomalu se stává naprosto standardní funkcí všech mobilních přístrojů, tedy i těch nejlevnějších. Ještě zhruba před rokem a půl však byla situace úplně jiná a vibrace byly výsadou pouze dražších přístrojů. Případně jste si mohli za nemalý finanční obnos (okolo 2 000 Kč) dokoupit ke svému přístroji speciální vibrační baterii (například: Nokia 5110, 6110, Alcatel OT Club, View), díky které se vám v menu onoho telefonu zpřístupnila funkce Vibrační zvonění. Jak už však bylo řečeno, ty tam jsou časy (naštěstí), kdy jste do mobilního telefonu s vibracemi museli investovat mnohonásobně vyšší sumičku než do přístroje nevibrujícího. Ze všech mobilů, které jsou v současnosti na našem trhu dostupné, nabízí cca. 90 % z nich vibrační zvonění. Nebo ještě přesněji, telefony bez vibračního vyzvánění jsou dnes již spíše výjimkou a svým způsobem i ostudou pro výrobce. Výhledově se dá předpokládat, že do půl roku se přístroje bez podpory této funkce pravděpodobně už vůbec nebudou vyrábět.