Jaký komunikátor koupit a neprohloupit. Poradí vám náš velký přehled

Mobilní "wokna", jak se v hantýrce nazývá operační systém Windows Mobile, dnes najdeme v mnoha zařízeních - od chytrých telefonů po čistokrevné kapesní počítače. Vybrat si ale tu správnou krabičku, která splní právě naše požadavky, je v dnešní džungli výrobců těchto produktů téměř nadlidský úkol. I proto jsme se vám rozhodli poradit a dnes vám přinášíme závěrečný díl velkého přehledu, který se věnoval právě chytrým telefonům a komunikátorům s Windows Mobile.

Fujitsu Siemens Pocket LOOX T810/830

Na řadu přichází další zařízení, jenž je možno ověnčit nálepkou “all-in-one“. Pocket LOOX řady T8x0 totiž kromě zabudovaného GSM modulu nabízí Wi-fi, integrovanou navigaci a úplnou hardwarovou klávesnici. Disponuje tedy stejnými přednostmi, jako HP iPAQ hw69xx, navíc však přidává i podporu 3G sítí. Jedná se o první komunikátor v dnešním přehledu, který NENÍ produktem společnosti HTC, která stojí i za iPAQy řady iPAQ 65xx/69xx. Výrobcem tohoto komunikátoru je koncern Fujitsu Siemens.





Vzhled zařízení je velmi podobný ostatním Pocket PC této značky – je vidět, že Fujitsu Siemens spoléhá na zaběhnuté standardy. Kvality konstrukčního zpracování bychom se neobávali, v tomto ohledu patří zařízení od Fujitsu Siemens ke špičkovým. Výhradu máme pouze k použitým materiálům krytu, takto drahému a výborně vybavenému zařízení by kovové “ošacení“ slušelo mnohem více.



Hardwarová klávesnice na přední části znamená jednu méně příjemnou vlastnost – použitý displej má totiž opět netypické čtvercové rozlišení 240 x 240 pixelů. Na běžnější, na výšku postavený QVGA displej při zachování slušných rozměrů zkrátka nezbylo místo. Aktivní TFT displej je samozřejmě dotykový a poradí si s více než 65 tisíci barvami.



Systémem jsou nejnovější Windows Mobile 5.0 ve verzi Phone edition. Jeho svižnost i při větším množství spuštěných aplikací zajišťuje výkonný procesor Intel o taktu 416 MHz spolu s dostatkem paměti v kombinaci 128 MB ROM/64MB RAM. Integrovaná paměť však stačit nebude, proto je připraven SD/MMC slot.



Telefonování zajišťuje integrovaný třípásmový GSM modul pracující na frekvencích 800/1800/1900 MHz. Rychlé datové přenosy zajišťuje podpora sítí UMTS (2100 MHz), která přináší rychlost až 128 kB/s. Videohovory lze realizovat pomocí kamerky, která se schovává za posuvnou krytkou na čele zařízení. Přenosy EDGE bohužel nejsou zastoupeny. Připojit k internetu se však můžete i prostřednictvím Wi-fi standardu 802.11 b/g. Technologie Bluetooth ve verzi 2.0 je potěšující, zamrzet však může absence infraportu.



Důležitou zbraní Looxe je přítomnost zabudované satelitní navigace, jejíž základem je zde moderní a známý čip SiRF star III. Ten zajišťuje vysokou citlivost a slibuje tak velmi pohodlnou navigaci cestou po neznámých krajích. Zkušenosti z používání tohoto přístroje coby navigace si můžete přečíst v našem článku.

Pokud se rozhodnete pro variantu T830, pak na jeho zadní straně naleznete objektiv 2-megapixelového fotoaparátu. Nabízí se základní uživatelské možnosti (vyvážení bílé, několik režimů fotografování) nezbytná je dnes i možnost pořizovat ozvučená videa.



Komunikátory Fujitsu Siemens LOOX řady T8x0 jsou tedy skvěle vybavená zařízení, která nabízí vše podstatné, co uživatel od takového nástroje může požadovat. Nechybí QWERTY klávesnice, integrované Wi-fi a GPS navigace, myslelo se i na vysoký výkon. Jistě ne náhodou získala řada T8x0 ocenění Top-Produkt v německém PC Magazinu. Jediným neduhem je chybějící podpora EDGE a použitý čtvercový displej, který svědčí o nižší podpoře nabízeného softwaru.



LOOX 830 lze zakoupit ve vybraných internetových obchodech již za cenu okolo 16 500 Kč, pokud si vystačíte s verzí okleštěnou o fotoaparát, pak můžete ušetřit až dva tisíce korun.



Proč koupit:

+ vysoký výkon

+ podpora 3G sítí

+ integrované Wi-fi

+ zabudovaná satelitní navigace



Proč sáhnout jinam:

- nepodporuje datové přenosy EDGE

- méně běžný čtvercový displej



Asus P525

Výsuvná QWERTY klávesnice již není u Pocket PC Phone nijak neobvyklou záležitostí. O tom ostatně svědčí modely jako HTC TyTN, HTC Wizard nebo nejnovější Herald. Komunikátory řady HP iPAQ hw65xx/69xx nebo předchozí LOOX T8x0 jsou zase důkazem toho, že ani úplná klávesnice přímo na čele zařízení není ničím nevídaným. Sami ale uznáte, že klasická alfanumerická klávesnice, tedy taková jak ji známe z běžných mobilních telefonů, se zatím u žádného komunikátoru s WM neobjevila.





Průlom v této oblasti nedávno způsobilo zajímavé zařízení z produkce společnosti Asus, která je známá spíše jako výrobce nejrůznějších počítačových komponent a notebooků. Model Asus P525 však ukazuje, že dokáže být velkým hráčem i na dosud neprozkoumaném poli – v odvětví komunikátorů s Windows Mobile.



Design přístroje hodnotíme jako velmi povedený a díky přítomnosti klávesnice zároveň nezaměnitelný. Přesto, že je tělo vyrobeno kompletně z plastických hmot, je dílenské zpracování na velmi dobré úrovni. Rozměry jsou srovnatelné třeba s MDA Compact I/II, jen na výšku dorostl Asus do mírně větších rozměrů. Díky numerické klávesnici tak na výšku naměříte celých 117 mm. Hmotnost se přitom nepřehoupla nad 160 g. Většina čelní plochy patří dotykovému TFT displeji s běžnou maticí 240x320 bodů a 16-bitovu barevnou hloubkou a osmi stupni intenzity podsvícení.





Klávesnice se tísní ve spodní části a zaujímá odhadem něco přes čtvrtinu plochy. Je složena z celkem 20 tlačítek, která jsou rozprostřena v pěti sloupcích, přičemž krajní z nich tvoří systémová tlačítka a klávesy pro ovládání telefonních funkcí. Mezi tlačítky “2“ a “5“ se krčí malý 5-směrný joystick. Nevýhodou je, že právě poslední dva řádky kláves jsou velmi úzké, takže jejich používání nebude zrovna komfortní. Sečteno podtrženo, jde v oblasti Pocket PC o záslužný počin, ale na pohodlné vyťukávání delších textů to asi nebude to pravé.



Velmi slibná je však hardwarová výbava P525ky. Předně je to výkonný procesor Intel Bulverde s taktem 416 MHz, který společně s pamětí ve známém rozložení 64 MB RAM/128 MB ROM zajišťuje velmi vysoký výkon. Paměť je možné dále rozšířit paměťovou kartou typu miniSD. Dlužno říci, že Asus je opravdu jedno z nejvýkonnějších zařízení svého druhu na trhu a nabízí opravdu špičkový výkon. Výhodou je přítomnost aplikace, která slouží k manuální regulaci výkonu procesoru, protože k běžným funkcím je použitý procesor předimenzovaný a tak je někdy vhodné ho mírně “přidusit“ (nabízí se takty 416, 312 a 208 MHz). Asus běží pod Windows Mobile 5.0 Phone edition.



Zabudovaný GSM/GPRS modul si rozumí se všemi čtyřmi pásmy a pracuje tak na frekvencích 850/900/1800/1900 MHz. Velkou nevýhodou je absence podpory rychlejších přenosů EDGE, která se dnes již u nových modelů neodpouští. Asus však tento nedostatek z části kompenzuje integrovaným Wi-fi standardu 802.11 b. Přenos souborů mezi P525kou a dalším zařízením může proběhnout díky Bluetooth 2.0 případně infračerveným portem.



Použitý fotoaparát se jako jeden z prvních této kategorie (myšleno v oblasti PPC Phone ed.) chlubí funkcí automatického zaostřování, které slibuje větší ostrost výsledných snímků. Srdcem foťáčku je CMOS čidlo s takřka dvěma miliony buněk, což zajišťuje rozlišení fotek maximálních 1600 x 1200 obrazových bodů. Nabízí se několik režimů (automat, přímé slunce, žárovka,…), nebo třeba měření expozice (střed, pozadí, celá scéna). Asus pohání Li-ion akumulátor s kapacitou 1 300 mAh a vykazuje velmi dobrou výdrž na jedno nabití, kterou lze ještě navýšit snížením taktu procesoru.



Máte-li o tento zajímavý komunikátor zájem, u žádného operátora jej nehledejte a raději se informujte u internetových prodejců. Připravte se ale, že P525ka z vaší kapsy vytáhne téměř 15 000 Kč.



Proč koupit:

+ velmi vysoký výkon

+ integrované Wi-fi

+ alfanumerická klávesnice, která však má své neduhy

+ podpora Mass Storage



Proč sáhnout jinam:

- nepodporuje datové přenosy EDGE

- vyšší cena

HTC P3300 (HTC Artemis)

Další názvy: O2 XDA Orbit, Orange SVP M650, Dopod 800W

Parta “all-in-one“ zařízení je od konce minulého roku o jednoho člena bohatší. Novým přírůstkem, který v sobě kombinuje kapesní počítač, telefon s podporou Wi-fi a satelitní navigaci, je HTC Artemis a následující řádky budou patřit právě jemu.



Vzhled zařízení je povedený a spoléhá na jednoduché tvary a linie, nevšední je ale zaoblení přední i spodní častí přístroje. Za velmi příjemné lze označit proporce zařízení - “cihlička“ o rozměrech 108 x 58 x 16,8 mm padne nejen skvěle do ruky, ale díky nižší tloušťce i do kapsy. Přední straně zařízení vévodí dotykový QVGA displej technologie TFT, který je schopen v jednom okamžiku předvést až 65 536 odstínu barevného spektra. Dalším prvkem, který poutá pozornost, je unikátní ovládací prvek HTCRollr. Ten sestává ze dvou komponent. První je otočný prstenec, který slouží k rychlému pohybu v nabídce menu. Druhým je pak trackball, který umožňuje pohyb nahoru a dolů a slouží také jak potvrzovací tlačítko. Díky HTCRollr však můžete na pohodlné hraní her na tomto přístroji zapomenout.





Hardwarově se Artemis řadí do střední třídy, počítejte tedy s 201 MHz procesorem Texas Instruments a pamětí v běžné kadenci 64 MB RAM/128 MB ROM. Klasický standard SD na této platformě již pěje svou labutí píseň, i zde totiž výrobce vsadil na ten nejtitěrnější možný paměťový formát, microSD. Zařízení běží pod Windows Mobile 5.0 v edici pro PPC Phone s nejnovější “úpravou“ AKU 3.0.



Výkon je pro běžnou práci dostačující, na přehrávání neupraveného videa však nepostačuje (což platí pro všechna PPC s tímto typem procesoru). Samozřejmě existují aplikace, které procesoru tak říkajíc pomohou chytit druhý dech, přičemž za stabilní takt procesoru uživatelé uvádějí až 260 MHz.



Artemis zastane i telefonní funkce a to díky čtyřpásmovému GSM modulu, podpora sítí UMTS zastoupena není. Malou náplastí je podpora datových přenosů EDGE. Dlouhé prodlevy při přijímání hovorů, kterými jsou nechvalně známé komunikátory HP iPAQ, se zde obávat nemusíme. Připojení k internetu lze provést i díky přítomnosti Wi-fi modulu standardu 802.11b/g, s jiným zařízením se lze “domluvit“ prostřednictvím Bluetooth verze 2.0. Příjemným zpestřením je integrované FM rádio s podporou RDS.



Vestavená satelitní navigace je dalším důležitým parametrem z již tak bohaté výbavy tohoto zařízení. Technicky jde o 20-ti kanálový přijímač s čipem SiRF Star III.



Integrovaný fotoaparát je osazen CMOS snímačem, ze kterého vymáčknete snímky s rozlišením až 1600 x 1200 bodů, u záznamu videa je potom limitní velikost 176 x 144 pixelů. Aplikace fotoaparátu nabízí běžné funkce a nastavení, zajímavým bonusem je ale možnosti měření expozice (střed, celá scéna, okolí). Dodejme, že výsledné snímky jsou v porovnání s konkurencí kvalitní, navíc je celá aplikace velmi svižná, což platí i o ukládání fotek do paměti.



HTC Artemis opravdu nabízí vše v jedné malé a navíc elegantní krabičce. T-Mobile již několik měsíců nabízí na pohled identické zařízení, MDA Compact III (HTC Hero), které je však ochuzeno o Wi-fi. Tento nedostatek se samozřejmě musel promítnou na koncové ceně modelu, která činí 13 299 Kč. Vybavenějšího Artemise zakoupíte za cenu blížící se 14 500 Kč u internetových prodejců. Podle posledních informací se tohoto zařízení dočkají i tuzemští zákazníci O2 a to pod označením XDA Orbit.



Proč koupit:

+ integrované Wi-fi

+ vestavěná GPS

+ kvalitní fotoaparát



Proč sáhnout jinam:

- HTCRollr

- procesor Texas Instruments OMAP 850 na 201 MHz

HTC P3600 (HTC Trinity)

Další názvy: Orange SPV M700, Dopod D810, Vodafone VPA Compact

Takřka ve stejnou dobu jako Artemis vychází z produkce HTC další dobře vybavený Pocket PC Phone, tentokráte pod kódovým označením Trinity (P3600). Stručně jej lze charakterizovat jako komunikátor se silným procesorem, integrovaným Wi-fi, GPS a podporou sítí třetí generace.





Trinity je k dostání ve dvou barevných modifikacích a zájemce se tak při koupi musí rozhodnout buď pro bílou nebo černočernou variantu. Tmavá verze ale působí mnohem elegantněji a použitý materiál, byť se jedná o plast, připisuje Trinity punc luxusního zařízení. Nevýhodou lesknoucího se krytu je fakt, že slouží jako velmi dobrý kolektor otisků prstů – zařízení je tak již po krátkém používání ohmatané a umaštěné. Rozměrově je Trinity ze stejné kategorie jako třeba MDA Compact, hmotnost je pak o pouhé 3 gramy nižší, tedy 147 g. Dílenské zpracování je, jak jsme u zařízení koncernu HTC zvyklí, na vysoké úrovni.



QVGA dotykový displej s diagonálou 71 mm a 16-bitovou barevnou hloubkou zaujímá valnou většinu čelní plochy. V pravém horním rohu najdeme objektiv kamery určené k videotelefonii. Ovládací prvky sestávají z hlavní 4-směrné klávesy s potvrzovacím tlačítkem uprostřed a šestice funkčních kláves.



Trinity běží pod WM 5.0 s AKU 3.0 a pyšní se poměrně vysokým hrubým výkonem, na kterém se z velké části podílí procesor Samsung s taktem rovných 400 MHz, doprovázený 128 MB ROM a 64 megabajty RAM. Čisté zařízení (po Master Resetu) nabízí svému majiteli zhruba 50 MB datového úložiště, což není mnoho. O slovo se tak jistě přihlásí paměťová karta typu miniSD.



Trinity boduje i na poli datových funkcí. Základem je telefonní modul, který nejenže si rozumí se všemi čtyřmi GSM pásmy, nabízí přenosy GPRS/EDGE, tyká si dokonce i se sítí UMTS ochucenou rychlými přenosy HSDPA. V zařízení je dále integrován Wi-fi modul typu 802.11 b/g. Ke komunikaci s PC nebo jiným zařízením se nabízí infračervený port a Bluetooth ve verzi 2.0.



Ač to tak zpočátku nevypadalo, Trinity v sobě ukrývá i plnohodnotnou navigaci. Tedy ať jsme přesní, u dnes prodávaných kusů systém o GPS neví, jedná se však pouze o softwarovou blokaci, kterou vyřeší upgrade firmwaru. Technicky je integrován známý SiRF Star III modul slibující rychlost i velkou přesnost zjištění vaší polohy.



Povedl se i vestavěný fotoaparát, který umí zhotovit až dvoumegapixelové snímky (1600 x 1200 bodů). Funkce, všemožná nastavení i kvalita výsledných fotek jsou prakticky totožné jako u předchozího Artemise.



HTC Trinity patří v současné době k nejvybavenějším zařízením na trhu. V malém a elegantním kabátku se tak skrývá mocné zařízení s nálepkou “all-in-one“. Za cenu okolo 17 tisíc korun mohou zájemci získat velmi povedený komunikátor, kterému ze současných modelů konkuruje především E-TEN X500.



Proč koupit:

+ integrované Wi-fi, GPS

+ kvalitní fotoaparát

+ elegantní vzhled

+ vysoký výkon



Proč sáhnout jinam:

- kryty z materiálu, který se rychle a snadno upatlá

- vyšší cena (která je ale adekvátní)



E-TEN Glofiish X500

Recenze: Výkonná placka



Skutečnost, že to společnost E-TEN myslí s Windows Mobile zařízeními vážně, je dnes více než zřejmá. Po úspěšné čtveřici modelů M600/M600+ a G500/G500+ totiž servíruje hotový klenot na poli Pocket PC telefonů, který nese kódové označení X500. Rychlý procesor, integrované Wi-fi, zabudovaná 20-ti kanálová satelitní navigace – to vše a mnohem víc se podařilo vměstnat do zařízení tloušťky rekordních 15,5 mm. Zatímco je Moto Q společně se Samsungem i320 nejtenčí smartphone s WM, v oblasti komunikátorů je šampiónem právě X500.





Na vzhledu nového modelu se designéři zdaleka nevyřádili tolik, jako u extravagantní G500. Naopak se řídili nepsaným pravidlem v jednoduchosti je síla a X500 je tak svými tvary velmi podobný stařičkému MDA Compactu, chybí však vroubkované bočnice. Rozměry 113 x 59,5 x 15,5 mm jsou spolu se 146 gramy hmotnosti čísly velmi příjemnými a předpovídají tak pohodlné nošení i v kapse džínů.



QVGA displej s dotykovou vrstvou a 16 bity barevné hloubky zaujímá odhadem dvě třetiny přední části. Pod ním najdeme hlavní ovládací prvek obklopený čtveřicí tlačítek (dvě k ovládání telefonu, dvě softwarová). Další dvě klávesy, tentokráte programovatelné, jsou umístěny nad displejem a standardně slouží k ovládání GPS a aplikace M-Home.



Srdcem zařízení je známý procesor Samsung s taktem slušných 400 MHz, který by se však neobešel bez 128 MB ROM a 64 MB RAM. X500 běží pod Windows Mobile 5.0 ve verzi Phone edition s nejnovějším balíčkem AKU 3.3. Na spodní hraně najdeme miniSD slot, který umožňuje rozšíření uživatelské paměti. X500 tedy poskytuje dostatečný výkon ve většině aplikací, na rychlíka jménem Asus P525 ale nemá.



V oblasti hlasových služeb se nejedná o nic výjimečného, E-TEN i zde spoléhá na čtyřpásmový GSM/GPRS modul, novinkou je však podpora rychlejších datových přenosů EDGE. A UMTS? To už bychom chtěli příliš. Integrované Wi-fi se stává obvyklou výbavou každého novějšího komunikátoru a ani právě popisovaný model není pozadu. Z dalších datových funkcí zbývá už jen Bluetooth verze 2.0.



Přidáme-li k Wi-fi i zabudovanou GPS, pak zde máme další z dnes již početné skupinky “all-in-one“ přístrojů. Stejně, jako tomu bylo u G500, i tady E-TEN vsadil na osvědčený modul SiRF Star III s dvaceti kanály, který znamená vysokou rychlost a citlivost zaměření vaší pozice.



Nechybí ani integrovaný fotoaparát, jehož základem je dvoumegapixelový CMOS snímač, který dovoluje pořídit snímky velikosti až 1600 na 1200 obrazových bodů. Omrzí-li vás statické obrázky, můžete se pustit do záznamu krátkých videosekvencí, zde je limitním rozlišením 320 x 240 pixelů. Poměrně vzácným prvkem je automatické zaostřování. Aplikace nabízí běžné funkce, jako vyvážení bílé, několik režimů focení. Pořizování fotek ve špatných světelných podmínkách usnadní přisvětlovací dioda. Kvalita fotek se řadí spíše k průměrným.



E-TENu X500 tak k dokonalé výbavě nechybí mnoho, jisté skupině uživatelů asi bude chybět vysouvací QWERTY klávesnice, jiní si mohou zastesknout po podpoře UMTS sítí. Přesto jde o výborně vybavený komunikátor, který ukojí nároky i těch opravdu náročných uživatelů a to za přijatelnou cenu 17 999 Kč.



Proč koupit:

+ rozměry a hmotnost

+ FM rádio

+ integrované Wi-fi a GPS

+ balík bonusových aplikací



Proč sáhnout jinam:

- nepovedený 4-směrný ovládací prvek

- nevyladěný fotoaparát



E-TEN Glofiish M700

Recenze: Monstrum se vším všudy

Dalším modelem z poměrně širokého portfolia společnosti E-TEN je komunikátor s kódovým označením M700 – zatím poslední přírůstek do rodiny E-TENů. Jak již naznačuje “M-ko“ v názvu, jde o přímého následovníka starší M600 (výbava je však prakticky totožná s předchozí X500kou).





Oproti svému staršímu sourozenci nabízí M700 několik novinek, z nichž nejzajímavější je rozhodně integrace satelitní navigace a přítomnost vysouvací QWERTY klávesnice. Rozměry zařízení jsou přijatelné, o čemž svědčí čísla 117, 5 x 59 x 19,8 mm, kulatých 165 gramů hmotnosti také nikomu díru do kapsy neudělá. Technické zpracování je o stupeň horší, než v případě X500 a tolik žádaným puncem luxusního nástroje tento kousek opatřit nelze – zařízení vypadá docela lacině.



Více než polovinu přední strany zaujímá dotykový TFT displej s klasickým rozlišením 240 x 320 obrazových bodů a schopností najednou zobrazit nejvýše 16 bitů barevné škály. Jeho úhlopříčka je známých 2,8 palce, ale celková velikost přístroje a široké lemy okolo jej opticky zmenšují. Pod displejem se krčí nepříliš povedený 4-směrný navigační prvek s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Kolem najdeme čtveřici kláves, dvě z nich slouží k ovládání telefonu, zbylá dvojice pak k rychlému spouštění aplikací. Nad displejem je pak tlačítko pro obsluhu GPS a ke spuštění aplikace M-Desk.







Vlastně jedinou větší změnou oproti modelu X500, pokud nepočítáme design, je plnohodnotná vysouvací QWERTY klávesnice. Nový E-TEN se tak řadí bok po boku k zařízením jako HTC TyTN, Wizard nebo HTC Herald. Klávesnice se vysouvá směrem doleva (v krajní poloze dojde k aretaci) a nabízí ve čtyřech řadách celkem 41 tlačítek. Ve tmě oceníte její velmi příjemné modré podsvícení doprovázené třemi linkami ve tvaru písmene U, které obepínají vždy několik kláves v řádku. Trochu zarážející je fakt, že sekundární funkce tlačítka ve tmě neuvidíte, na jejich podsvícení se nějak zapomnělo. Psaní jako takové je velmi pohodlné a umožňuje rychlé vyřízení korespondence i za chůze bez nutnosti vytahovat stylus.



Srdcem zařízení je i zde procesor Samsung, který bije frekvencí 400 MHz. Tento čip spolu s pamětí v obvyklé kombinaci, tedy 128 MB ROM/64MB RAM, poskytuje systému WM 5.0 s balíčkem AKU 3.3 dostatečný výkon k drtivé většině aplikací. Výjimkou je snad jen projekce neoptimalizovaného videa nebo hraní graficky opravdu náročných her.



Zbylé specifikace, tedy datové schopnosti zařízení i typ integrované satelitní navigace jsou naprosto shodné s vybavením X500ky a nemá cenu je zde znovu vypisovat. Integrovaný fotoaparát je až na absenci funkce automatického zaostřování rovněž identický. Použitá baterie s kapacitou 1 530 mAh slibuje dostatečnou výdrž.



Cena byla stanovena na 18 499 Kč, což je suma o pětistovku vyšší, než je doporučená cena modelu X500. Za tento malý příplatek navíc uživatel získá povedenou hardwarovou klávesnici, na druhou stranu se bude muset smířit s podstatně horším technickým zpracováním a laciným vzhledem.



Proč koupit:

+ vysouvací QWERTY klávesnice

+ FM rádio

+ integrované Wi-fi a GPS

+ balík bonusových aplikací





Proč sáhnout jinam:

- horší dílenské zpracování

- nepovedený 4-směrný ovládací prvek

- nevyladěný fotoaparát



HP iPAQ rw6815 Personal Messenger

Po sérii modelů 65xx/69xx přichází společnost HP s modelem klasické koncepce, tedy bez hardwarové QWERTY klávesnice a s běžným QVGA displejem. Do jaké míry se zatím poslední počin koncernu Hewlett Packard v oblasti Pocket PC povedl si přiblížíme v následujících řádcích.





Pochvalu si nový iPAQ jednoznačně zaslouží za velmi kompaktní rozměry, díky nimž je jeden z nejmenších komunikátorů vůbec. Konkrétní čísla jsou 102 x 58 x 19,5 mm, které odpovídají necelým 140 g hmotnosti. Pokud by navíc techničtí pracovníci vsadili při volbě materiálu krytů na kvalitnější, odolnější a také lépe vypadající hliník, nebylo by v tomto ohledu iPAQu co vytýkat. Nic ale není dokonalé a tak se zde musíme spokojit s kompletně plastovým tělem.



Miniaturizace zařízení se nepříjemným způsobem podepsala na displeji zařízení, přesněji řečeno na jeho rozměrech a tak je použitý QVGA displej s rozlišením 320 x 240 bodů a 18-bitovou barevnou hloubkou (WM 5.0 však umí pouze 16 bitů) na úhlopříčce ochuzen o celé 3 mm. Na displeji je pochopitelně nanesena dotyková vrstva, se kterou souvisí další známý nešvar, kterým je nepříjemné vlnění na okrajích při dotyku pera. Poslední drobností je, že displej je možná až příliš moc zapuštěný, což může rapidně snížit komfort při ovládání prstem.





Pod displejem najdeme 4-směrný ovládací kříž s potvrzovacím tlačítkem, dvojici kláves k ovládání telefonu a dvě softwarová tlačítka. Zajímavým prvkem jsou stereo reproduktory obepínající funkční klávesy.



iPAQ běží pod Windows Mobile 5.0 Phone edition a pohání jej známý procesor Intel s taktem 416 MHz. Ten spolu s pamětí v kombinaci 128 MB ROM a 64 MB RAM dává tušit, že nízkého výkonu se rozhodně není třeba obávat. Uživatelskou paměť lze dále rozšířit paměťovou kartou standardu miniSD.



iPAQ vedle kapesního počítače zastoupí i funkci telefonu a to díky integrovanému třípásmovému GSM modulu, který pracuje na frekvencích 900/1800 a 1900 MHz. Bohužel ani tomuto modelu se nevyhnul známý problém, kterým trpí snad každý iPAQ a tím jsou až nepříjemně dlouhé prodlevy při obsluze telefonních funkcí. Z datových přenosů je podporováno GPRS i rychlejší EDGE, pochvalu si iPAQ zaslouží za integrovanou Wi-fi. S počítačem nebo jiným telefonem lze komunikovat přes Bluetooth 1.2, případně infračervený port.



Integrovaný fotoaparát spoléhá na CMOS snímač, maximální rozlišení snímků je dnes již běžných 1600 x 1200 obrazových bodů. Pořizováním fotek však schopnosti fotoaparátu nekončí, s jeho pomocí natočíte i krátká videa ve formátu 3GP. Kvalita snímků se řadí k těm nadprůměrným. Výdrž zařízení na jednou nabití není, i přes akumulátor s vysokou kapacitou 1 530 mAh, nijak závratná - uživatelé uvádějí maximálně dva až tři dny běžného provozu.



Nový iPAQ není v nabídce žádného operátora, v případě zájmu se tedy musíte poohlédnout po internetových obchodech. Cena se pohybuje mezi dvanácti a třinácti tisíci korunami.



Proč koupit:

+ rozměry a hmotnost

+ rychlý procesor

+ integrované Wi-fi

+ slušný fotoaparát



Proč sáhnout jinam:

- dílenské zpracování nepatří k nejlepším

- pomalé odezvy telefonu (snad vyřeší nový firmware)

- příliš zapuštěný displej



HTC P4350 (HTC Herald)

Další názvy: Dopod C800, Vodafone VPA Compact IV

Po HTC Artemis a Trinity vyplouvá na trh komunikátor s vysouvací QWERTY klávesnicí. Teď si možná říkáte: „No jo, hardwarová klávesnice je sice dobrá věc, ale z každého zařízení udělá hrozného cvalíka.“ Právě předchozí sousloví popisující tloušťku zařízení však s novým modelem nelze skloňovat – HTC Herald má totiž “v pase“ pouhých 17 mm!





Herald neboduje pouze více než příjemnými rozměry, povedl se i jeho zevnějšek. Na první pohled je totiž podobný jinému modelu téže stáje, HTC Trinity. Oba dva pojí podobná barva plastových krytů, na těle Heralda však díky matnému provedení neulpí každý otisk. Přesto se občasnému vyleštění ohmataného komunikátoru zkrátka nevyhnete. Technické zpracování je tradičně na velmi dobré úrovni a vyšší hmotnost téměř 170 g dodává pocit, že v ruce držíte luxusní zařízení.



Po oživení přístroje vás nejprve upoutá jasný dotykový QVGA displej, který v jednom okamžiku hýří až 65 536 barevnými odstíny. Jeho úhlopříčka je pak celých 72 mm. Pod displejem se rozkládá několik ovládacích prvků v klasickém uspořádání – hlavní navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed, které je obklopeno šesticí funkčních kláves.





Hardwarová klávesnice se vysouvá směrem doprava, což je oproti všem ostatním komunikátorům stejném koncepce trochu změna. Použitý mechanismus vysouvání uživatelé hodnotí velmi kladně, rychlého opotřebení se tak nemusíme obávat. Klávesnice je velmi povedená – tlačítka jsou dostatečně velká, psaní dvěma palci je tedy pohodlné a navíc i tiché, což je veliké plus.



Srdcem komunikátoru je již notoricky známý čip TI OMAP s taktem 201 MHz, kterému asistuje 64 MB RAM a dvakrát taková ROM, kterou lze dále navýšit vložením microSD karty do připraveného slotu. Použitým systémem je Windows Mobile 5.0 AKU 3.2. Pokud tedy patříte k milovníkům náročných 3d her a přehrávání neupraveného videa je vašim denním chlebem, pak vaše nároky Herald zřejmě nesplní. Na vše ostatní však výkon postačuje.



Z datových funkcí Herald nabízí poměrně dost, předně je integrován čtyřpásmový GSM modul, který zajišťuje volání z téměř všech koutů světa a je navíc obohacen o podporu datových přenosů GPRS a EDGE. Místo se našlo i na Wi-fi modul standardu 802.11 b/g, což znamená teoretickou datovou propustnost okolo 7 MB/s. S jiným zařízením (PC, GPS, sluchátka) zvládne Herald komunikovat prostřednictvím Bluetooth verze 2.0.



Digitální fotoaparát je dnes nedílnou součástí snad každého nového komunikátoru a ani Herald v tomto ohledu nijak nezaostává. Papírově jde o identický čip, jako u Artemise – tedy CMOS snímač s téměř dvěma miliony buněk. Stropem pro rozlišení fotek je 1600 x 1200 bodů, v případě ozvučných sekvencí nezbývá, než se spokojit s velikostí 176 x 144 pixelů. Kvalitativně patří snímky pořízené Heraldem k tomu lepšímu, s čím se na poli Windows Mobile zařízení lze setkat. Aplikace nabízí dostatek funkcí a nastavení, navíc je její start i ukládání snímků velmi svižné.



Herald je tedy štíhlejší alternativa staršího Wizarda (MDA Vario), mnoho nového však nenabízí. V internetových obchodech se cena pohybuje nad hranicí čtrnácti tisíc, za kterou získáte spolehlivý komunikátor příjemných rozměrů, navíc s vysouvací klávesnicí a integrovanou Wi-fi.



Proč koupit:

+ vysouvací klávesnice

+ rozměry (především nízká tloušťka)

+ integrované Wi-fi

+ slušný fotoaparát

+ perfektní dílenské zpracování



Proč sáhnout jinam:

- slabší procesor

- oproti Variu minimum vylepšení



Palm Treo 750

Recenze: Kladivo na Nokii E61



Zatím posledním komunikátorem s Windows Mobile, který osvěžil tuzemský trh, je Palm Treo 750. Tento model rozhodně není prvním počinem tohoto producenta, znalci jistě vzpomenou na Treo 600 a 650 s OS Palm. Patří mu ale jiné prvenství, jde totiž o první Palm s operačním systémem Windows Mobile určený pro evropský trh (předchozí Treo 700w běžel na sítích CDMA a tak si jej užívali pouze Američané).





Hned na první pohled je vidět docela podstatná změna vzhledu zařízení - mohutná vyčnívající anténa, tolik typická pro předchozí Trea, zmizela a je zcela ukryta vně přístroje. Pomineme –li toto vylepšení, pak je nové Treo svým předchůdcům velmi podobné. Velikým překvapením jsou pogumované kryty, které navodí na dotyk příjemný pocit. Stříbrný rámeček a boční lišty stejné barvy přidávají Treu notnou dávku elegance. Přidáme-li skvělé technické zpracování, pak novince i odpustíme trochu vyšší rozměry, které jsou 113 x 59 x 21 mm, hmotnost činí 157 gramů.



Dotykový čtvercový displej s rastrem 240 x 240 obrazových bodů a 16-bitovou barevnou hloubkou je možná trochu zklamáním. Vždyť i starší Trea 600 a 650 disponovaly displeji s rozlišením 320 x 320 pixelů. Ve prospěch 750ky však mluví fakt, že všechny WM komunikátory se čtvercovými displeji (HP iPAQ hw65xx/69xx, LOOX T8x0) nabízejí rozlišení totožné.



Horní polovina zařízení tedy připadla dotykovému displeji, té spodní dominuje povedená hardwarová QWERTY klávesnice. Ta čítá celkem 35 tlačítek ve čtyřech řadách a poskytuje docela slušný komfort psaní. Navíc není stisk klávesy doprovázen žádným hlasitým cvaknutím, naopak je vyťukávání znaků takřka neslyšné, což každý jistě uvítá. Podsvícení bloku kláves je jasně bílé a dostatečné.



Treo pohání procesor Samsung na frekvenci rovných 300 Mhz, který doplňuje 128 MB ROM a 64 MB RAM. Uživatelskou paměť rozšíříte paměťovou kartou typu miniSD, jejíž slot najdeme na pravém boku komunikátoru. Po hardwarové stránce tedy Treo na některé své kolegy trochu ztrácí (E-TEN M600/M700/X500, Asus P525), naopak zařízení s procesory TI OMAP 200 MHz hravě strčí do kapsy.



Treo kraluje v oblasti datových funkcí a velmi svižnou odezvou při používání zařízení jako telefonu. Základem je integrovaný čtyřpásmový GSM/GPRS modul schopný zabezpečit hlasové a datové služby na frekvencích 850/900/1800/1900 MHz. Pro rychlé datové přenosy je potom připravena podpora sítí UMTS. Otazník visí nad podporou HSDPA, zatím nejrychlejších přenosů vůbec. Fyzicky je údajně HSDPA modul obsažen, ale podpora je softwarově blokována (to by měl brzy vyřešit opravný patch). K okolním zařízením Treo připojíte pomocí infraportu nebo Bluetooth verze 1.2. Velká škoda je, že není zastoupen integrovaný Wi-fi přijímač.



Vestavěný fotoaparát spoléhá na snímač s 1,3 miliony světlocitlivými buňkami, což znamená velikost snímků nejvýše 1280 x 1024 bodů. U videosekvencí je stropem rozlišení 352 x 288 pixelů. Pořízené snímky bohužel spadají do kategorie průměrných.



Hlavní zbraní Trea je tedy povedená QWERTY klávesnice, pohodlné ovládání, bezproblémový telefonní modul a dostatečný výkon. Na druhou stranu u zařízení za více než 16 tisíc korun bychom očekávali alespoň ještě integrovanou Wi-fi nebo satelitní navigaci.



Proč koupit:

+ QWERTY klávesnice

+ dílenské zpracování

+ vysoká stabilita systému



Proč sáhnout jinam:

- čtvercový displej

- vysoká cena

- chybí Wi-fi



Závěr

Nabídka Pocket PC Phone je i v našich zeměpisných šířkách docela bohatá a pokud počítáme všechny možné varianty (tedy HP iPAQ hw65xx/69xx, Fujitsu Siemens LOOX T810/830, pluskové varianty E-TENů), tak opravdu skončíme na čísle dvacet pět.



Nabízeny jsou jak základní modely (MDA Compact I/II), tak zařízení s integrovaným Wi-fi (MDA Vario, Qtek S200, ETEN M600/M600+, Qtek 9000, Asus P525, HP iPAQ rw6815, HTC Herald), dále s GPS navigací (Mio A701, ETEN G500/G500+, HP iPAQ hw65xx), tak i zařízení “all in one“ (HP iPAQ hw69xx, Fujitsu Siemens LOOX T8x0, E-TEN X500 a M700, HTC Trinity a Artemis).



Případný zájemce si tak musí ujasnit své priority - co je pro něj u takového zařízení “alfou omegou“ a co naopak nepodstatné.